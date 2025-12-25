Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Pisces Horoscope Today, 25 December 2025: Aaj Ka Meen Rashifal
मीन राशिफल 25 दिसंबर: आज मीन राशि वाले जल्दबाजी से बचें, धैर्य रखने से बनेंगे काम

संक्षेप:

Pisces Horoscope Today 25 December 2025 aaj ka meen rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। आज मीन राशि वालों के लिए क्रिएटिव सोच और शांति से किया गया फोकस काम आएगा।

Dec 25, 2025 07:10 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Pisces Horoscope Today मीन राशिफल 25 दिसंबर 2025 : आज आपकी क्रिएटिव सोच और शांति से किया गया फोकस काम आएगा। इससे कामों के आसान सोल्यूशन मिलेंगे, नए लोगों से कनेक्शन बनेगा और मन को सुकून देने वाले फैसले होंगे। मीन राशि वालों के लिए आज दिन शांत और बैलेंस्ड रहेगा। छोटे-छोटे स्टेप्स लेकर काम पूरे करें और जरूरी बातें नोट करते रहें। दोस्त आपके सीधे और अच्छे आइडियाज को पसंद करेंगे। बहुत ज्यादा कामों के लिए एक साथ हां न कहें, अपने रेस्ट टाइम का ध्यान रखें। आपकी छोटी-सी मदद और अच्छा नेचर घर और काम दोनों जगह माहौल बेहतर बनाएगा।

मीन राशि का लव राशिफल: प्यार और रिश्तों में आज सादगी से बात बनेगी। जो लोग सिंगल हैं, उन्हें किसी शांत माहौल या अपने हॉबी से जुड़े लोगों के बीच अच्छा कनेक्शन मिल सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए आज छोटी कोशिशों की एप्रिशिएशन करना और ध्यान से सुनना रिश्ता मजबूत करेगा। प्यार से तारीफ करें और छोटा-सा सरप्राइज दें, जैसे कोई नोट या पसंद की चीज। परिवार के साथ तालमेल बना रहेगा अगर आप उनकी रूटीन का सम्मान करें और छोटे कामों में मदद करें।

मीन राशि का करियर राशिफल: कामकाज में आज शांति और फोकस से फायदा होगा। छोटे कामों की लिस्ट बनाएं और एक-एक करके उन्हें पूरा करें। टीम के साथ क्लियर कम्युनिकेशन रखें। अगर आप लीड रोल में हैं तो सबको प्यार से गाइड करें। आसान समस्याओं के सोल्यूशन देने वाले नए आइडियाज जल्दी पसंद किए जाएंगे। जरूरत से ज्यादा काम न लें और पॉलाइटली मना करना सीखें। धीरे-धीरे आगे बढ़ें और छोटी अचीवमेंट्स से हौसला लें।

मीन राशि का आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले में आज स्थिति ठीक रहेगी, बस आवेगपूर्ण खर्च से बचें। एक छोटी बजट लिस्ट बनाएं और पहले जरूरी खर्च लिखें। आसपास के लोगों के साथ चीजें एक्सचेंज करना या अपनी स्किल्स से पैसे बचाए जा सकते हैं। अगर बिल ज्यादा लग रहे हैं तो उन्हें पार्ट्स में चुकाने का प्लान बनाएं और जरूरत पड़े तो परिवार से सपोर्ट लें। रसीदें संभालकर रखें। आज की सही प्लानिंग आगे चलकर राहत देगी।

मीन राशि का स्वास्थ्य राशिफल: सेहत के लिए आज हल्की और आरामदायक रूटीन रखें। सुबह थोड़ी स्ट्रेचिंग करें और गहरी ब्रीदिंग लें। हल्का शाकाहारी खाना, फल और गर्म भोजन फायदेमंद रहेगा। ज्यादा मीठे ड्रिंक्स और देर रात भारी खाने से बचें। थोड़ी देर बाहर वॉक करें, पानी ठीक से पिएं और स्क्रीन टाइम कम रखें। मन भारी लगे तो किसी अपने से बात करें। अच्छी नींद लें और खुद को पूरा रिलैक्स टाइम दें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
