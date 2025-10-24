Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Pisces Horoscope Today 24 october-2025 aaj ka meen rashi ka rashifal future-prediction
मीन राशिफल 24 अक्टूबर: आज अपने पार्टनर से बहुत अधिक उम्मीद ना करें, पैसों पर खास ध्यान दें

मीन राशिफल 24 अक्टूबर: आज अपने पार्टनर से बहुत अधिक उम्मीद ना करें, पैसों पर खास ध्यान दें

संक्षेप: Pisces Horoscope Today meen rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। रिस्क वाली चीजों का चुनाव ना करें, जो जल्दी में लाभ करा रही हों 

Fri, 24 Oct 2025 07:42 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Pisces Horoscope Today 24 October 2025: आज आपकी फीलिंग्स जेंटल और क्लियर हैं। आज क्रिएटिव काम खुशी लाएंगे। जिन लोगों को आप प्यार करते हैं, उनके साथ समुद्र के किनारे बैठकर छोटे-छोटे कामों को करें और अपने फैसलों का मार्गदर्शन करने दें। परिवार और दोस्तों से अच्छे से बात करें और एक छोटी सी प्लानिंग बनाएं।

मीन लव राशिफल

इस समय आपकी फीलिंग्स बहुत ही कोमल हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो एक शांत कॉम्पिलीमेंट शेयर करें। इसके अलावा अगर पार्टनर को सपोर्ट की जरूरत है, तो उसे सपोर्ट करें। छोटे-छोटे काम शब्दोंसे ज्यादा मायने रखते हैं। आज सिंगल मीन राशि वालों को ऐसा दोस्त मिल सकता है, तो आपकी सुनेगा, शार्ट मैसेज और स्माइल से आप दोनों में कनेक्शन शुरू होगा। अपनी जरूरतों कोलेकर क्लियर रहें। अपने पार्टनर से बहुत अधिक उम्मीद ना करें, आप दोनों में ईमानदारी से भरे शब्द विश्वास को गहरा करेंगे।

मीन करियर राशिफल

काम में फोकस करके आप अपने छोटे लेकिन महत्वपूर्ण काम को पूरा कर लेंगे। आपकी इमेजिनेशन प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने में आपको गाइड करेगी। एक क्लियर प्लान बनाएं और इसे शेयर करें। अगर आपको ब्रैक लेने की जरूरत लग रही है, तो बाहर घूम आएं। छोटी सक्सेस को शेयर करें। आप दोनों के बीच के छोटे एफर्ट कल को आसान बनाएंगे।

मीन मनी राशिफल

आज पैसा आपके पास है, लेकिन इस पर खास ध्यान देने की जरूरत है। इस समय आवेग में आकर पैसा खर्च ना करें। अलग जगह पर की गई छोटी सेविंग्स आपको बाद में आराम देती हैं।

अगर कोई मदद मदद मांगे, तो अपनी क्षमता के अनुसार चेक कर लें और जरूरत पड़ने पर विनम्रता से मना कर दें। बिना किसी स्पष्ट प्लानिंग के उधार देने से बचें। अपने पैसों से संबंधी टारगेट का एक शार्ट नोट लिखें और उन्हें स्पष्ट रखें। धीरे-धीरे और लगातार सेविंग्स आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगी। आज पहले किसी विश्वसनीय बुजुर्ग से सलाह लें।

मीन राशि का आज का स्वास्थ्य राशिफल

आज आपकी हेल्थ कोमल और शांत है। फ्रेश हवा में हल्की सांस लेना और थोड़ी सैर करना आपके लिए अच्छा रहेगा। इससे आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी। हल्का, पौष्टिक भोजन करें और पर्याप्त पानी पिएं। अपनी आंखों पर ज़्यादा जोर न डालें। स्क्रीन से थोड़ा ब्रेक लें और अपनी आंखों को आराम दें। अगर आपको थकान महसूस हो, तो कुछ मिनट लेट जाएं या हल्की स्ट्रेचिंग करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय,

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल:djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
