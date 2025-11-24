Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Pisces Horoscope Today 24 November 2025 Aaj ka Meen Rashifal future prediction
मीन राशिफल 24 नवंबर: मीन राशि अपना टाइम या धन इंवेस्ट करने से पहले करें ये काम, सावधानी से लें फैसला

मीन राशिफल 24 नवंबर: मीन राशि अपना टाइम या धन इंवेस्ट करने से पहले करें ये काम, सावधानी से लें फैसला

संक्षेप:

Pisces Horoscope Today 24 November 2025 Aaj ka Meen Rashifal Horoscope Future : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है।

Mon, 24 Nov 2025 07:07 AMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Pisces Horoscope Today, मीन राशिफल 24 नवंबर 2025: आपका इंट्यूशन और दयालु नेचर आज के फैसलों को लेने में मदद करेंगे। छोटे क्रिएटिव काम, साफ प्लानिंग और सच्ची बातचीत पर ध्यान दें। जब आप खुले और साफ रहते हैं तो मददगार लोग मिलते हैं। ज्यादा सोचने से बचें। आराम करने दें। शाम तक आप शांत महसूस करेंगे। आपको सही दिशा मिलेगी। आप थोड़ी पर्सनल सफलता का आनंद लेंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मीन लव लाइफ: इमोशनल सेंसिटिविटी आज आपको अपनों के साथ गहराई से जुड़ने में मदद करेगी। अपनी भावनाओं को ईमानदारी से शेयर करें और पूरे ध्यान से सुनें। एक नोट, चाय, या शांत सैर जैसे छोटे काम प्यार को और मजबूत करते हैं। अगर सिंगल हैं, तो आर्टिस्टिक या स्पिरिचुअल माहौल में बातचीत से दिलचस्पी बढ़ सकती है। तुरंत जवाब मांगने के बजाय सीमाओं का सम्मान करें और भरोसा दिलाएं। पारिवारिक रिश्तों को धैर्य और जरूरत पड़ने पर माफी मांगने से फायदा होता है। प्यार भरी बातें आज दिलों को नरम करेंगी और भरोसा बढ़ाएंगी।

ये भी पढ़ें:शनि की राशि में शुक्र, सूर्य, बुध का गोचर, इन 3 राशियों को मिलेगा खूब प्रॉफिट
ये भी पढ़ें:12 महीने बाद सूर्य का गोचर गुरु की राशि में, इन राशियों का चमकेगा भाग्य

करियर राशिफल: क्रिएटिव सेंसिटिविटी आज काम पर एक एसेट है। आसान प्लान के साथ मददगार आइडिया दें ताकि दूसरे लोग काम कर सकें। सपोर्ट पाने के लिए अपनी सोच को स्मार्ट प्लान और नापने लायक लक्ष्यों के साथ जोड़ें। ऐसे प्रैक्टिकल साथियों के साथ मिलकर काम करें, जो आपके विजन को बैलेंस कर सकते हों। नोट्स रखें और मीटिंग के बाद फॉलो-अप करें। अगर कोई डेडलाइन है, तो कामों को छोटे-छोटे हिस्सों में बांट लें और लगातार फोकस करें। आपकी शांत, फोकस्ड कोशिश से पहचान और मजबूत टीमवर्क मिलेगा।

फाइनेंशियल लाइफ: पैसों के मामलों में आज नरमी से काम करने की जरूरत है। रेगुलर सब्सक्रिप्शन की जांच करें। जरूरी चीजों की लिस्ट बनाएं और सेविंग्स के लक्ष्य तय करें। अपनी इच्छाओं पर अचानक खर्च करने से बचें। घर की जरूरतों और भविष्य को प्राथमिकता दें। अगर कमाई का कोई छोटा आइडिया आता है, तो समय या पैसा इन्वेस्ट करने से पहले उसे थोड़ा परखें। फीडबैक के लिए परिवार के किसी भरोसेमंद सदस्य के साथ फाइनेंशियल प्लान शेयर करें। रसीदें रखें और एक आसान बजट शीट अपडेट करें। अभी लगातार, सावधानी से उठाए गए कदम रिसोर्स बचाएंगे और फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे।

ये भी पढ़ें:2026 का राशिफल: मेष समेत इन 4 राशियों के जीवन में होंगे बड़े बदलाव
ये भी पढ़ें:टैरो राशिफल: 24-30 नवंबर का समय मेष राशि से लेकर मीन के लिए कैसा रहेगा?

सेहत राशिफल: आज इमोशनल वेलबीइंग सबसे जरूरी है। शरीर और मन दोनों का ध्यान रखें। टेंशन कम करने के लिए वॉकिंग, योगा या स्ट्रेचिंग जैसी हल्की-फुल्की एक्टिविटी करें। बैलेंस्ड फूड्स खाएं, जिसमें फल और साबुत अनाज शामिल हों, और खूब पानी पिएं। काम के दौरान आंखों को आराम देने और गहरी सांस लेने के लिए छोटे-छोटे ब्रेक लें। अपनी परेशानियां अकेले उठाने के बजाय किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ शेयर करें। अभी से छोटी-छोटी आदतें अपनाने से आज मूड ठीक रहेगा। नींद अच्छी आएगी और एनर्जी बनी रहेगी।

ये भी पढ़ें:आज का राशिफल: मेष राशि से लेकर मीन का 24 नवंबर का दिन कैसा रहेगा?
ये भी पढ़ें:अंक राशिफल: 1 से 9 मूलांक वालों का 24 नवंबर का दिन कैसा रहेगा?

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
pisces Pisces Horoscope Meen Rashi
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने