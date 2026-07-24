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आज का मीन राशिफल 24 जुलाई: आज मिल सकता है शुभ समाचार, सुविधा के नाम पर फालतू खरीद से बचें

By Anita Baranwal
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Aaj ka Meen Rashifal 24 July 2026: आज मीन राशि वालों के लिए सूर्य और गुरु आनंद, बुद्धि और आत्मविश्वास को मजबूत कर रहे हैं, इसलिए आप दूसरों के सामने आश्वस्त दिखेंगे। पढ़ें आज का विस्तृत मीन राशिफल 24 जुलाई 2026।

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आझ का मीन राशिफल 24 जुलाई 2026

Pisces Horoscope Today, आज का मीन राशिफल 24 जुलाई 2026: दिन आपके लिए सहायक और आगे बढ़ाने वाला रह सकता है। भाग्य का साथ महसूस होगा, लेकिन यह साथ तैयारी और सही समय पर सही कदम उठाने से ही बेहतर फल देगा। मन में नई सीख, यात्रा, सलाह, मार्गदर्शन या भविष्य की दिशा को लेकर रुचि बढ़ेगी। अच्छे समाचार मिलने की संभावना भी बन रही है। रचनात्मक काम, बच्चों से जुड़ी खुशी या किसी प्रिय व्यक्ति की उपलब्धि से मन प्रसन्न हो सकता है। आपकी छवि भी सकारात्मक रह सकती है। सूर्य और गुरु आनंद, बुद्धि और आत्मविश्वास को मजबूत कर रहे हैं, इसलिए आप दूसरों के सामने आश्वस्त दिखेंगे। फिर भी भीतर एक हल्की बेचैनी चल सकती है। शनि आपके व्यक्तित्व पर गंभीरता दे रहा है, जिससे आप हर बात को बहुत सोच सकते हैं. इसी कारण मन पूरी तरह हल्का नहीं रहेगा। यात्रा, शिक्षा, आवेदन, सलाह या किसी वरिष्ठ की बात से फायदा मिल सकता है। दिन अच्छा है, पर संबंधों में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा।

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मीन राशि वालों के कैसे रहेंगे प्रेम और रिश्ते

साथी के साथ तालमेल में थोड़ी सावधानी रखनी होगी। आपकी अपनी धुन और सामने वाले की अपेक्षा अलग दिशा में जा सकती है। अगर आप किसी अच्छी खबर या अपने काम में बहुत व्यस्त हैं, तो साथी को यह न लगे कि आप उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। शादीशुदा लोगों के लिए दिन सामान्य है, लेकिन छोटी बात को तूल देने से बचना होगा। जो लोग रिश्ते में दूरी महसूस कर रहे हैं, वे सीधी और शांत बातचीत करें। बच्चों या परिवार की खुशी के बीच भी जीवनसाथी को समय देना जरूरी है। प्रेम में संवेदनशीलता ही ताकत बनेगी।

मीन राशि वालों की कैसी रहेगी आज शिक्षा और करियर

पढ़ाई, लेखन, रचनात्मक काम, प्रशिक्षण और सीखने से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा है। मन किसी विषय को गहराई से समझना चाहेगा। छात्रों को अच्छी पकड़ मिल सकती है, खासकर अगर वे नियमित तरीके से पढ़ें। किसी शिक्षक, गाइड या अनुभवी व्यक्ति की सलाह काम आएगी। करियर में आपकी समझ और प्रस्तुति दोनों पसंद की जा सकती हैं। बच्चों से जुड़े क्षेत्र, कंटेंट, कला, शिक्षा, परामर्श या प्रबंधन में काम करने वालों को प्रगति दिखेगी। बस घर और काम के बीच मानसिक बंटवारा एकाग्रता कम कर सकता है। काम शुरू करने से पहले सूची बना लें।

मीन राशि वालों की आज कैसी रहेगी धन की स्थिति

आमदनी अपेक्षा से थोड़ी बेहतर रह सकती है या कम से कम मन को राहत देने वाली कोई स्थिति बन सकती है। रचनात्मक काम, अतिरिक्त जिम्मेदारी या पिछले प्रयास का छोटा लाभ मिल सकता है। फिर भी खर्च पूरी तरह गायब नहीं होंगे। सुविधा के नाम पर फालतू खरीद से बचें। किसी योजना में पैसा लगाने से पहले समय लें। कामकाजी लाभ को तुरंत खर्च करने के बजाय थोड़ा अलग रखना समझदारी होगी।

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मीन राशि वालों का आज कैसा रहेगा स्वास्थ्य

सेहत सामान्य रहेगी, पर मन स्थिर रखने की जरूरत है। बेचैनी, ज्यादा सोचना या एक साथ कई बातों पर ध्यान देने से थकान बढ़ सकती है। हल्का व्यायाम, थोड़ी धूप और नियमित भोजन मदद करेंगे। पानी कम न करें। अगर दिन भर बैठकर काम है, तो बीच में उठते रहें। रात को सोने से पहले स्क्रीन से दूरी मन को शांत करेगी।

आज की सलाह: खुशी के बीच भी रिश्तों की छोटी जरूरतें सुनते रहें, संतुलन बना रहेगा।

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लेखक के बारे में

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अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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