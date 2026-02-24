Hindustan Hindi News
मीन राशिफल 24 फरवरी 2026: मीन राशि के लिए आज संतुलन और शांति का दिन, मजबूत होंगे रिश्ते

Feb 24, 2026 07:38 am ISTDr JN Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Pisces Horoscope Today 24 February 2026: राशिचक्र में 12वें नंबर पर मीन राशि है। जिनके जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर करता है, उन लोगों की ही राशि मीन होती है। जानें 24 फरवरी का दिन मीन राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है?

24 फरवरी 2026 का दिन मीन राशि के जातकों के लिए भावनात्मक संतुलन, आंतरिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। आज आपकी ऊर्जा शांत और विचारशील रहेगी। मन की गहराई आपको फैसलों में सही दिशा दिखाएगी। छोटे-छोटे काम भी संतोष और सुकून देंगे। जमीन से जुड़े रहकर आप अपनी भावनाओं को सकारात्मक परिणामों में बदल पाएंगे। आज का दिन खुद को समझने, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करने और व्यावहारिक बने रहने का है।

मीन प्रेम राशिफल

आज प्रेम जीवन में गर्मजोशी और अपनापन महसूस होगा। आप अपने प्रियजनों के प्रति अधिक समझदारी और देखभाल दिखा पाएंगे। धैर्य से सुनना और छोटी-छोटी बातों में स्नेह जताना रिश्तों को मजबूत बनाएगा। यदि आप रिश्ते में हैं, तो साथ बिताए शांत और सरल पल बहुत खुशी देंगे। अविवाहित जातकों के लिए आज कोई नया जुड़ाव या पुराना परिचित अचानक दिलचस्प लग सकता है। भावनाओं को बहुत ज्यादा उछालने की बजाय नम्रता और स्पष्टता से व्यक्त करें। दया, सम्मान और छोटी-छोटी कोशिशें प्रेम को सुरक्षित और गहरा बनाएंगी। आज का दिन प्रेम में विश्वास और सच्ची समझ बढ़ाने का है।

मीन करियर राशिफल

कार्यक्षेत्र में आज आपकी एकाग्रता और रचनात्मक सोच काम आएगी। आप कार्यों को सावधानी और विस्तार से पूरा करेंगे। आपकी शांत और व्यवस्थित मेहनत अच्छे परिणाम लाएगी। अपने कौशल और क्षमता पर पूरा भरोसा रखें और आत्म-संदेह से दूर रहें। सहकर्मियों या साथियों का सहयोग उत्साह बढ़ाएगा। लंबित या रुके हुए कामों को पहले पूरा करने का दिन है। इससे मानसिक हल्कापन महसूस होगा और कार्यक्षमता बढ़ेगी। आज छोटे-छोटे कदमों से बड़ी सफलता की नींव रखने का मौका है।

मीन धन राशिफल

आर्थिक मामलों में आज समझदारी और सावधानी का दिन है। खर्चों की समीक्षा करें और अनावश्यक खरीदारी से बचें। जरूरतों को प्राथमिकता दें, इच्छाओं को नहीं। छोटी-छोटी बचत की आदत आज डालें। परिवार या किसी करीबी की सलाह फायदेमंद साबित हो सकती है। सादा और व्यावहारिक बजट बनाकर चलना मानसिक शांति देगा। पैसों के मामले में आवेगी फैसले न लें। आज का दिन छोटे कदमों से आर्थिक स्थिरता और भविष्य की सुरक्षा की ओर ले जाएगा।

मीन स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन संतुलित और तरोताजा रहेगा। शांत और नियमित दिनचर्या अपनाना बहुत लाभकारी रहेगा। पर्याप्त आराम आपकी ऊर्जा को फिर से भर देगा। हल्का व्यायाम, स्ट्रेचिंग और गहरी सांस लेना शरीर को लचीला और तंदुरुस्त रखेगा। पर्याप्त पानी पिएं और संतुलित भोजन करें। अनावश्यक चिंतन या ज्यादा सोचने से बचें। कुछ शांत पल खुद के लिए निकालें। आज का दिन मानसिक और शारीरिक शांति बनाए रखने का है।

आज मीन राशि के जातकों के लिए संतुलन, शांति और व्यावहारिक सोच का दिन है। भावनाओं और जिम्मेदारियों में सही तालमेल बनाकर आप सफलता और सुकून दोनों पा सकते हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Dr JN Pandey

लेखक के बारे में

Dr JN Pandey

डॉ. जे.एन पांडेय


संक्षिप्त विवरण

डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।


योगदान

शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।


उपलब्धियां

डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया


विशेषज्ञ

वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट

और पढ़ें
