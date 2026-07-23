आज का मीन राशिफल 23 जुलाई: धन के मामले में दिन बहुत तेज फैसलों का नहीं, ऑफिस में बहस से बचें
Aaj ka Meen Rashifal 23 July 2026: आज मीन राशि वालों की शाम की ओर माहौल हल्का होगा। सोच में खुलापन आएगा और किसी समझदार व्यक्ति की सलाह, सीख या यात्रा संबंधी योजना मदद कर सकती है।
Pisces Horoscope Today, आज का मीन राशिफल 23 जुलाई 2026: दिन की शुरुआत थोड़ी भारी या उलझी हुई महसूस हो सकती है। मन में बिना वजह चिंता बढ़े, कामों में छोटी रुकावट आए या लोगों की बात चुभ जाए, तो प्रतिक्रिया धीमी रखें। कोई जरूरी काम टालना ठीक नहीं, लेकिन उसे एक-एक चरण में करना ज्यादा आसान रहेगा। बाहर निकलते समय और वाहन चलाते समय ध्यान रखें। दिन के पहले हिस्से में परिस्थिति पर आपका नियंत्रण कम महसूस हो सकता है, इसलिए जिद करने से उलझन ही बढ़ेगी। शाम की ओर माहौल हल्का होगा। सोच में खुलापन आएगा और किसी समझदार व्यक्ति की सलाह, सीख या यात्रा संबंधी योजना मदद कर सकती है। सूर्य और गुरु रचनात्मकता, पढ़ाई और आत्मविश्वास को धीरे-धीरे सहारा दे रहे हैं। इसलिए सुबह की असुविधा को पूरे दिन का निष्कर्ष न मानें। शनि आपके स्वभाव में गंभीरता ला रहा है, जिससे आप हर बात को गहराई से लेते हैं। आज यह गुण काम भी आएगा, अगर आप घबराहट के बजाय धैर्य चुनें। दिन का बाद वाला हिस्सा उम्मीद, समझ और दिशा वापस दे सकता है।
मीन राशि वालों के लिए आज कैसी रहेगी प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में मतभेद की संभावना केवल इसलिए बढ़ सकती है क्योंकि आप और सामने वाला एक ही बात को अलग नजर से देख रहे होंगे। सुबह के समय जरा सी बात पर तकरार बनने का जोखिम है, खासकर जीवनसाथी के साथ घरेलू या व्यावहारिक मुद्दों पर। प्रेम संबंध में भी भावनात्मक उम्मीद ज्यादा रहे तो निराशा हो सकती है। इसलिए मांग के बजाय संवाद करें। दोपहर के बाद बात समझाने और समझने की क्षमता बेहतर होगी। अगर माफी मांगनी हो या बात साफ करनी हो, तो वही समय बेहतर रहेगा। साथी के विचारों को कम मत आंकें। आपका लहजा नरम रहेगा तो दूरी जल्दी घटेगी।
मीन राशि वालों के लिए आज कैसी रहेगी शिक्षा और करियर
कामकाज में सुबह कुछ अड़चनें, देरी या ध्यान भटकने जैसी स्थिति बन सकती है। जरूरी फाइल, संदेश, मीटिंग नोट्स या घरेलू जिम्मेदारी के कारण प्लान बदलना पड़ सकता है। बुध के वक्री असर से घर और काम के बीच संतुलन बिगड़ सकता है, इसलिए प्राथमिकता साफ रखें। छात्रों के लिए शुरुआत में मन केंद्रित करना मुश्किल हो सकता है, पर एकांत में पढ़ाई और पुराने प्रश्न हल करने से फायदा होगा। शाम के बाद पढ़ाई, लेखन, आवेदन, मार्गदर्शन या सीखने से जुड़ा काम बेहतर चलेगा। मंगल प्रयास के क्षेत्र में साहस दे रहा है, इसलिए कठिन विषय से भागें नहीं। धीरे-धीरे करने पर भी काम आगे बढ़ेगा। ऑफिस में बहस से बचें और केवल तथ्य रखें। इससे आपकी विश्वसनीयता बनी रहेगी।
मीन राशि वालों के लिए आज कैसा रहेगा धन और वित्त
धन के मामले में दिन बहुत तेज फैसलों का नहीं है। जोखिम भरे निवेश, केवल सुनकर पैसा लगाने या भावनात्मक खरीदारी से बचना बेहतर रहेगा। अगर पहले से कोई योजना है, तो शर्तें पढ़ें और सीमा तय करें। घर, सुविधा, मरम्मत या छोटे यात्रा खर्च सामने आ सकते हैं। साझा खर्च को लेकर स्पष्टता रखें। शाम की ओर दृष्टि साफ होगी और आप बेहतर समझ पाएंगे कि क्या जरूरी है और क्या अभी टल सकता है। बजट में थोड़ी सख्ती आज फायदेमंद रहेगी।
मीन राशि वालों के लिए आज कैसा रहेगा स्वास्थ्य और कल्याण
थकान, बेचैनी और शरीर में हल्का भारीपन महसूस हो सकता है। बहुत देर तक बैठे रहना या गलत मुद्रा से असुविधा बढ़ सकती है। बाहर जाते समय सावधानी रखें और जल्दबाजी न करें। पानी, हल्का भोजन और पर्याप्त आराम जरूरी रहेगा। अगर मन उदास लगे तो खुद को अलग न करें। शाम की हल्की वॉक, शांत संगीत या भरोसेमंद व्यक्ति से बात करने से राहत मिल सकती है। नींद का समय नियमित रखें।
आज की सलाह: सुबह की उलझन को अंतिम सच न मानें, शाम तक सोच काफी साफ हो जाएगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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