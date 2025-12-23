Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Pisces Horoscope Today 23 December 2025 Aaj ka Meen Rashifal future prediction
मीन राशिफल 23 दिसंबर: मीन राशि आज बड़ी रकम उधार देने से बचें, बड़े बदलाव से पहले करें ये काम

मीन राशिफल 23 दिसंबर: मीन राशि आज बड़ी रकम उधार देने से बचें, बड़े बदलाव से पहले करें ये काम

संक्षेप:

Pisces Horoscope Today 23 December 2025 Aaj ka Meen Rashifal Horoscope Future : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है।

Dec 23, 2025 07:19 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Pisces Horoscope Today 23 December 2025 Aaj ka Meen Rashifal, मीन राशिफल 23 दिसंबर 2025: मीन राशि आज के दिन आपकी फीलिग्स छोटे उपयोगी फैसलों में आपका मार्गदर्शन करेंगी। देखभाल के काम शांति लाते हैं और पारिवारिक संबंधों को मजबूत करते हैं। आसान लाइफस्टाइल का पालन करें; बड़ों को धन्यवाद दें और मदद भी स्वीकार करें। आपका स्वभाव नए मौके लेकर आएगा। रोज की प्रगति पर विश्वास रखें। आज के दिन अपनी भावनाओं पर भरोसा करें। देखभाल के छोटे-छोटे काम आपके दिन को नॉर्मल और रोशन करेंगे। आज के दिन संकेतों पर ध्यान दें, दूसरों की मदद करें, और एक आशावादी सोच रखें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मीन राशि आज बड़ी रकम उधार देने से बचें, बड़े बदलाव से पहले करें ये काम

मीन राशि का आज का लव राशिफल: आज का दिन प्यार को बढ़ाने में मदद करेगा। प्यार से बोलें और छोटे-छोटे नोट्स या काम शेयर करें। शब्दों से देखभाल दिखाएं और पूरे ध्यान से अपने पार्टनर को सुनें। अगर आप रिलेशन में हैं, तो परिवार के सपोर्ट के साथ डिनर या एक साथ टहलने की योजना बनाएं। अगर आप सिंगल हैं, तो मुस्कुराना ना भूलें और बिना जल्दबाजी के अपना प्रेम दिखाएं। वादे करने में जल्दबाजी न करें। विश्वास को धीरे-धीरे बढ़ने दें। आपका स्वभाव भावनाओं को गहरा करेगा और आपके रिश्तों में शांति और खुशी लाएगा।

ये भी पढ़ें:25 दिसंबर से इन राशियों के दिन किसी वरदान से कम नहीं, मंगल करेंगे गोचर
ये भी पढ़ें:शनि की चाल बदलने से बदलेगा इन 3 राशियों का भाग्य, होगा बंपर लाभ

मीन राशि का आज का करियर राशिफल: जब आप क्रिएटिविटी के साथ प्रयास करते हैं तो आपका काम चमकता है। काम की योजना बनाने के लिए समय निकालें और उसे अच्छी तरह से पूरा करें। भरोसेमंद साथियों के साथ अपने आइडिया शेयर करें और जरूरी फीडबैक स्वीकार करें। अपने डिसिजन के बारे में ज्यादा सोचने से बचें। बड़े बदलाव से पहले एक छोटा तरीका आजमाएं। सुझावों के नोट्स रखें और अगर जरूरी हो तो मार्गदर्शन के लिए किसी मेंटर से पूछें। आज के दिन सावधानी के साथ काम करें। इससे विश्वास बनाता है और पहचान या नए उपयोगी कनेक्शन के लिए मामूली मौके खोलता है। आज धैर्यवान और स्टेबल रहें।

मीन राशि का आज का फाइनेंशियल राशिफल: पैसे के मामलों में आज देखभाल की आवश्यकता है। छोटे-छोटे खर्चों पर ध्यान दें और क्लेरिटी के लिए रसीदें रखें। सुरक्षा के लिए थोड़ी सेविंग्स अलग रखें और बड़ी रकम उधार देने से बचें। गिफ्ट या दान देने पर विचार करें। इससे शांति लाती है। बड़ी खरीदारी से पहले परिवार के साथ योजनाओं पर बात करें। एक छोटी अप्रत्याशित मदद मिल सकती है। इसलिए फोन और डॉक्युमेंट्स तैयार रखें। स्मार्ट योजना और सावधानीपूर्वक चुनाव आपके धन की रक्षा करेंगे। जोखिम भरे प्रपोजल से बचें। समझदार सलाह लें।

ये भी पढ़ें:टैरो राशिफल: 12 राशियों के लिए 22-28 दिसंबर का सप्ताह कैसा रहेगा?

मीन राशि का आज का सेहत राशिफल: आज आराम और हेल्दी रूटीन पर ध्यान दें। अगर थके हुए हैं तो जल्दी सोएं और frreश हवा में थोड़ी देर टहलकर उठें। खूब पानी का सेवन करें और फल और अनाज के साथ हल्का, सादा भोजन चुनें। भारी एक्टिविटी और तनाव से बचें। अपने विचारों को केंद्रित रखने के लिए सांस लेने का व्यायाम या प्रार्थना करें। पॉजिटिव एनर्जी के लिए परिवार के साथ अच्छा समय बिताएं। रोज की देखभाल आपकी एनर्जी को बढ़ाएगी और शाम तक संतुलन लाएगी।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
pisces Pisces Horoscope Meen Rashi
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने