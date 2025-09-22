Pisces Horoscope Today 22 September 2025 aaj ka meen rashi rashifal future predictions मीन राशिफल 22 सितंबर: आज तुरंत खरीदारी करने से बचें, धन पर ध्यान देने की है जरूरत, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Pisces Horoscope Today 22 September 2025 aaj ka meen rashi rashifal future predictions

मीन राशिफल 22 सितंबर: आज तुरंत खरीदारी करने से बचें, धन पर ध्यान देने की है जरूरत

Aaj ka meen Rashifal, Pisces Horoscope Today: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। पढ़ें आज का मीन राशि का राशिफल-

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 22 Sep 2025 07:01 AM
share Share
Follow Us on
मीन राशिफल 22 सितंबर: आज तुरंत खरीदारी करने से बचें, धन पर ध्यान देने की है जरूरत

Pisces Horoscope Today, आज का मीन राशिफल 22 सितंबर 2025: आज मीन राशि वालों आपका अच्छा मूड आपको छोटे-छोटे मौके देखने में मदद करेगा। एक स्पष्ट लक्ष्य की ओर एक अच्छा कदम उठाएं और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। दोस्त मदद कर सकते हैं। समझदारी से खर्च करें और छोटी-मोटी ट्रीट्स के लिए बचत करें। इस सप्ताह रेगुलर केयर के साथ ऊर्जा बढ़ाने के लिए अच्छी नींद लें और शांति से भरे पलों को एन्जॉय करें।

मीन लव राशिफल- आपका दिल खुला और सॉफ्ट है, जिससे हंसी या प्यार भरे शब्द शेयर करना आसान हो जाता है। अगर अविवाहित हैं, तो गर्मजोशी से भरी बातचीत से फ्रेंडली रिलेशनशिप बना सकती है, इसलिए ईमानदार और शांत रहें। कपल के लिए, एक शांत पल शेयर करें और करीब महसूस करने के लिए सुखद यादों को याद करें। अपनी कोमल प्रवृत्ति पर भरोसा रखें और एक-दूसरे को लेकर धैर्य रखें और गहरा भरोसा बनाएं।

ये भी पढ़ें:कुंभ राशिफल 22 सितंबर: आज एक्स्ट्रा पैसा कमाने का मिल सकता है मौका

मीन करियर राशिफल- ऑफिस में आपकी क्रिएटिविटी छोटी-छोटी परेशानियों को सुलझाने में मदद कर सकती है। क्लियर स्टेप के साथ एक अच्छा आइडिया शेयर करें ताकि अन्य लोग उसको फॉलो कर सकें। सिंपल टूल का इस्तेमाल करें और रिजल्ट को नोट करके रखें। अगर टीम के किसी मेंबर को हेल्प की जरूरत है, तो उसे मदद का ऑफर दें। मदद करने से टास्क तेजी से आगे बढ़ेंगे। डिटेल्स में जल्दबाजी करने से बचें। आपके काम की शांति से चेक करने से गलतियां कम हो सकती हैं और इस सप्ताह भी स्किल दिखाने और बढ़ने और लीडर्स का विश्वास हासिल करने का एक छोटा मौका मिल सकता है।

मीन आर्थिक राशिफल- धन पर ध्यान देने की जरूरत है। छोटे-छोटे खर्चों पर नजर रखें और तुरंत खरीदारी करने से बचें। अगर आप शॉपिंग की प्लानिंग बना रहे हैं, तो यह सुनिश्चित करने के लिए एक दिन इंतजार करें कि इसकी जरूरत है। डॉक्यूमेंट्स को चेक किए बिना आज पैसों की बड़ी डील पर साइन नहीं करें। बजट बनाने के बारे में फैमिली के किसी मेंबर से बात करें, उनका स्थिर दृष्टिकोण आपको भविष्य में आराम के लिए शांत फैसला लेने और अभी सिंपल बचत लक्ष्य सेट करने में मदद करेगा।

ये भी पढ़ें:नवरात्रि का पहला दिन किन राशियों के लिए रहेगा शानदार और कौन रहें सतर्क, जानें

मीन सेहत राशिफल- शरीर और मन को आज सॉफ्ट केयर पसंद है। कुछ मिनटों तक सांस लेने और धीरे-धीरे स्ट्रेचिंग से शुरुआत करें। फ्रेश फ्रूट्स, सब्जियां और हल्के वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट को चुनें। हैवी मसाले और देर रात खाने से बचें। काम के बीच में थोड़ा आराम करें और थक जाने पर कुछ मिनटों के लिए अपनी आंखें बंद कर लें। हॉट बाथ या मालिश से स्ट्रेस कम हो सकता है। शांत नींद का शेड्यूल सेट करें।

मीन राशि के लक्षण-

ताकत: जागरूक, सौंदर्यपूर्ण, दयालु

कमजोरी: भावुक, अनिर्णायक, अवास्तविक

प्रतीक: मछली

तत्व: जल

शरीर का अंग: रक्त संचार

साइन शासक: नेपच्यून

शुभ दिन: गुरूवार

शुभ रंग : बैंगनी

भाग्यशाली अंक: 11

शुभ रत्न: पीला नीलम

मीन राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

औसत अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मिथुन, धनु

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

pisces Pisces Horoscope Meen Rashi
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने