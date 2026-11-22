मीन राशिफल (22 नवंबर): आज बचत और निवेश के लिए अच्छा दिन, वाणी के प्रभाव से सुलझेंगे पुराने मतभेद
मीन राशि वालों के लिए आज बचत और निवेश की योजना बनाने का अच्छा दिन है। परिवार में धन जोड़ने और भविष्य की जरूरतों पर चर्चा हो सकती है। आपकी वाणी का प्रभाव रिश्तों में मिठास लाएगा और पुराने मतभेद दूर करने में मदद मिलेगी। कार्यक्षेत्र में मेहनत बढ़ानी पड़ सकती है।
Pisces Horoscope Today 22 November 2026, Aaj Ka Meen Rashifal: घर में बचत और निवेश की बात होगी। धन जोड़ने और निवेश करने के लिए आज सबसे अच्छा दिन है। आपकी आवाज में ऐसा असर रहेगा कि अपनी बात समझाना सहज होगा। परिवार के किसी विषय पर आपकी राय खुलकर सामने आएगी और बातचीत में अपनापन रहेगा। घर में किसी अतिथि के आने की संभावना है। इससे मिलने बैठने का अवसर बन सकता है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी होगी, हालांकि रिश्तों में मेल बढ़ाने की कोशिश सफल होगी। जिनसे मतभेद हैं, उनसे मुद्दे सुलझाने के लिए भी दिन अनुकूल है।
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मीन राशि का करियर राशिफल
काम का लक्ष्य आज मेहनत मांगेगा। रोज की जिम्मेदारी के साथ अतिरिक्त काम या किसी छोटे विवाद को समय देना होगा। सिंह राशि के छठे भाव में गुरु काम और सेवा की दिनचर्या को व्यस्त रखेगा, साथ ही बड़ों की सलाह काम आएगी। दफ्तर की किसी असहमति पर बातचीत आगे बढ़ाने के लिए दिन अनुकूल है। अपनी बात रखने में आपका आत्मविश्वास रहेगा। छोटे बच्चे की पढ़ाई शुरू कराने के लिए भी आज का दिन अनुकूल है। शुरुआती सीख को लेकर घर में उत्साह होगा और पढ़ाने के तरीके पर चर्चा होगी। बच्चे को सहज लगने वाली छोटी गतिविधि से शुरुआत करें।
मीन राशि का आर्थिक राशिफल
बचत बढ़ाने और निवेश की दिशा तय करने के लिए आज सबसे अच्छा दिन है। घर की जरूरतों के साथ आगे के लिए धन जोड़ने पर बात होगी। पूरे दिन चंद्रमा मेष राशि के दूसरे भाव में रहेगा, जिससे धन और परिवार के साथ खानपान दिन के केंद्र में रहेगा। उपलब्ध रकम को लेकर आपकी सोच स्पष्ट होगी और खर्च की प्राथमिकताओं पर बातचीत होगी। किसी अतिथि के आने पर घर के खर्च में कुछ बदलाव की संभावना है। निवेश का फैसला अपनी आर्थिक क्षमता को ध्यान में रखकर करें। आज जमा करने की इच्छा मजबूत रहेगी और परिवार के साथ इस विषय पर खुलकर बात होगी।
मीन राशि का लव राशिफल
आपकी वाणी का आकर्षण रिश्तों में महसूस होगा। मन की बात कहने में सहजता रहेगी और बातचीत का स्वर आत्मीय होगा। तुला राशि के आठवें भाव में बुध किसी उलझे विषय पर ठहरकर बात करने और संदेश का आशय समझने की जरूरत सामने लाएगा। रिश्तेदारों के साथ मेल बढ़ाने का प्रयास सफल होगा। जिनसे मतभेद चल रहे हैं, उनके साथ मुद्दा सुलझाने की शुरुआत के लिए दिन अनुकूल है। जीवनसाथी के साथ घरेलू जरूरतों पर चर्चा होगी और परिवार की बात में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। एक बातचीत में एक ही मुद्दा रखें। किसी अपने से बात होने पर दूरी कम करने का उत्साह रहेगा।
मीन राशि का स्वास्थ्य राशिफल
काम की व्यस्तता के बीच रोज की देखभाल पर ध्यान देना पड़ेगा। अतिरिक्त जिम्मेदारी के कारण भोजन और आराम का क्रम प्रभावित होने की संभावना है। घर में खानपान की बात प्रमुख रहेगी और दिन की व्यवस्था पर चर्चा होगी। अतिथि आने पर खाने का सामान्य क्रम बदल सकता है। चेतावनी साफ है, काम खींचते हुए आराम टालने से थकान बढ़ सकती है। भोजन और विश्राम के लिए अपनी दिनचर्या में जगह रखें। किसी बड़े की व्यावहारिक सलाह रोजमर्रा की व्यवस्था संभालने में उपयोगी होगी। परिवार के साथ बैठकर बात करने की इच्छा रहेगी और मन में अपनी जरूरतों को स्पष्ट कह पाने का संतोष होगा।
शुभ अंक- 1
शुभ रंग- लाल
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:48 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- जिस रिश्तेदार से दूरी महसूस हो रही है, उससे सहज बातचीत की पहल करें।
क्या न करें- मेल बढ़ाने की बातचीत में किसी की पुरानी बात को ताना बनाकर न दोहराएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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जन्म-समय संशोधन
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