आज का मीन राशिफल 22 जुलाई: पैसों के मामले में रहें बहुत सतर्क, बहस से लाभ नहीं होगा
Aaj ka Meen Rashifal 22 July 2026: मीन राशि वाले भागदौड़ में लापरवाही न करें। बहस से लाभ नहीं होगा। शांति से काम लेने पर आधी समस्या अपने आप कम लगेगी। दिन को बहुत बड़ा न बनाएं।
Pisces Horoscope Today, आज का मीन राशिफल 22 जुलाई 2026: दिन थोड़ा संवेदनशील और भीतर से भारी महसूस हो सकता है। चंद्रमा ऐसे हिस्से में है जो अचानक बदलाव, मानसिक दबाव, साझा जिम्मेदारियों और गहरी सोच को बढ़ाता है। इसलिए छोटी बात भी मन पर ज्यादा असर डाल सकती है। किसी योजना में देरी, किसी खबर से हल्की निराशा या किसी व्यक्ति के व्यवहार से मन खट्टा हो सकता है। ऐसे समय में प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरना जरूरी है। अच्छी बात यह है कि सूर्य और गुरु रचनात्मकता, समझ और भावनात्मक सहारे को मजबूत कर रहे हैं। यानी मुश्किल माहौल में भी आप सही निष्कर्ष निकाल सकते हैं। घर, वाहन, रास्ते या मशीन से जुड़े काम करते समय सावधानी रखें। भागदौड़ में लापरवाही न करें। बहस से लाभ नहीं होगा। शांति से काम लेने पर आधी समस्या अपने आप कम लगेगी। दिन को बहुत बड़ा न बनाएं। एक एक काम संभालें। शाम तक मन अपेक्षाकृत स्थिर हो सकता है, खासकर यदि आप खुद को अनावश्यक विवाद से दूर रखें।
प्रेम और रिश्ते
प्रेम और दांपत्य में मिश्रित स्थिति रह सकती है। भावनाएं गहरी होंगी, पर उन्हें सही तरह से कह पाना आसान नहीं रहेगा। इसलिए गलतफहमी जल्दी बन सकती है। साथी की बात बीच में काटने से बचें। यदि किसी पुराने मुद्दे पर मतभेद है, तो उसे हल्की बातचीत में रखें, जांच की तरह नहीं। जो लोग नए रिश्ते में हैं, उन्हें अपेक्षाओं को संतुलित रखना चाहिए। हर बात का तुरंत जवाब या स्पष्टता न मिले, तो धैर्य रखें। परिवार में भी अनावश्यक बहस से बचना जरूरी है। किसी की कही बात सुनकर तुरंत निष्कर्ष न निकालें। नरम व्यवहार रिश्तों को संभाले रखेगा।
शिक्षा और करियर
कामकाज में सावधानी और धैर्य दोनों की जरूरत है। कोई सूचना अधूरी मिल सकती है या घर से जुड़ी बात ध्यान भटका सकती है। इसलिए जो काम मशीन, डेटा, यात्रा, प्रस्तुति या जोखिम भरे उपकरण से जुड़े हों, उन्हें जल्दबाजी में न करें। बुध वक्री होने से घरेलू व्यवस्था, फाइल, लिखित संचार या पढ़ाई के नोट्स में गड़बड़ी हो सकती है। विद्यार्थियों को शांत वातावरण चुनना चाहिए। छोटी अवधि में पढ़ाई करें और बीच में ब्रेक लें। करियर में सीधा नुकसान नहीं दिखता, पर तनाव में प्रतिक्रिया देना छवि पर असर डाल सकता है। सहकर्मियों से बहस करने के बजाय तथ्यपरक बात करें। रचनात्मक काम, लेखन, डिजाइन, पढ़ाने या बच्चों से जुड़े कार्य में फिर भी अच्छी समझ काम आएगी।
धन और वित्त
पैसों के मामले में बहुत सतर्क रहना बेहतर होगा। निवेश, ऑनलाइन खरीद, उधार, साझा खर्च या जल्द लाभ देने वाले प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार न करें। कोई छूटा हुआ बिल, घर का खर्च या अचानक जरूरी भुगतान सामने आ सकता है। बजट बनाकर चलना राहत देगा। कमाई सामान्य रह सकती है, पर मन की बेचैनी खर्च बढ़ाने का कारण बन सकती है। भावुक खरीदारी से बचें। जो जरूरी है, पहले उसी पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य और कल्याण
तनाव, थकान और नींद का असर महसूस हो सकता है। रास्ते में, सीढ़ियों पर, ड्राइविंग में या काम करते समय ध्यान भटकने न दें। शरीर को आराम और मन को धीमापन दोनों चाहिए। बहुत भारी भोजन या बहुत देर तक खाली पेट रहना ठीक नहीं। हल्की चाल, गहरी सांस और समय पर सोना लाभ देगा। दिनभर खुद को धक्का देने के बजाय संतुलित गति अपनाएं।
आज की सलाह: प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरें, शांत दिमाग ही उलझी बात का सही रास्ता दिखाएगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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