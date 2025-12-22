Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Pisces Horoscope Today 22 December 2025 aaj ka meen rashifal bhavisyafal daily future predictions
मीन राशिफल 22 दिसंबर : मीन राशि वालों के जीवन में होंगे बड़े बदलाव, लव लाइफ में इन बातों का रखें ध्यान

मीन राशिफल 22 दिसंबर : मीन राशि वालों के जीवन में होंगे बड़े बदलाव, लव लाइफ में इन बातों का रखें ध्यान

संक्षेप:

Pisces Horoscope Today 22 December 2025 aaj ka meen rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। आज मीन राशि वाले मानसिक रूप से शांत और अच्छा महसूस करेंगे।

Dec 22, 2025 07:00 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Pisces Horoscope Today मीन राशिफल 22 दिसंबर 2025 : आज आप मानसिक रूप से शांत और अच्छा महसूस करेंगे। दूसरों की मदद करना और अपनापन आपके दिन को अच्छा बनाने का काम करेगा। आज अपने किसी आइडिया पर भरोसा करें, किसी दोस्त की मदद करें और मुस्कुराते हुए सभी कार्य करें। आज भावनाएं आपको सही और देखभाल भरे फैसलों की ओर ले जाएंगी। छोटी क्रिएटिव चीजें और अच्छे शब्द मन को सुकून देंगे। किसी दोस्त की मदद करें, कुछ अच्छा पढ़ें और एक बढ़िया आइडिया नोट कर लें। रोजाना की अच्छी आदतें धीरे-धीरे मूड को बेहतर बना देंगी और आने वाला दिन आपके लिए और भी अच्छा हो जाएगा। आज मुस्कुराते रहें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लव राशिफल: आज लव लाइफ में ध्यान से सुनना और नरमी से बात करना रिश्तों को करीब लाएगा। दिल की बात सरल शब्दों में कहें। आज आपकी छोटी कोशिशें बहुत अधिक मायने रखेंगी। अगर सिंगल हैं तो एक प्यारी मुस्कान या मदद से दोस्ती शुरू हो सकती है, जो धीरे-धीरे आगे बढ़ेगी। आज भारी बातों से बचें, आराम और अपनापन जरूरी है। छोटा सा मैसेज या घर का बना कुछ देना अच्छा असर डालेगा। प्यार में जल्दबाजी न करें, छोटी और सच्ची अच्छाइयां आपको आगे बढ़ाएंगी। अपने किसी शौक को साथी के साथ पूरा करें।

ये भी पढ़ें:आज का दिन इन 5 राशियों के जीवन में लाएगा बड़े बदलाव, किस्मत का मिलेगा पूरा साथ

करियर राशिफल: काम में आज आपका फोकस और क्रिएटिवीटी लोगों को पसंद आएगी। अपनी टेबल या काम की जगह साफ करें और एक छोटा काम तय करें जिसे आज पूरा किया जा सके। किसी साथी की नरमी से मदद करें और कोई काम का आइडिया छोटे नोट में शेयर करें। लंबी बहस से बचें और बात सॉफ्ट व क्लियर रखें। आपके काम का सादा और साफ उदाहरण ही काफी बोलेगा, उसे संभाल कर रखें। हमेशा शांत और संतुलित अंदाज बनाए रखें।

आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले में आज नरमी और समझदारी जरूरी है। छोटे खर्च देखें और जरूरतों की एक आसान लिस्ट बनाएं। हर हफ्ते थोड़ी तय रकम बचाने की कोशिश करें और बिना सोचे खर्च से बचें। अगर किसी खरीद को लेकर मन दुविधा में हो तो एक रात रुक जाएं और किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह लें। बड़े खर्च की जगह कम पैसों में घर को अच्छा बनाने के तरीके सोचें। धीरे-धीरे की गई बचत आपको सुकून देगी और चिंता कम करेगी। किसी छोटे इमरजेंसी फंड की शुरुआत करें।

ये भी पढ़ें:कुंभ राशि वाले आज प्लानिंग बनाकर करें काम, रोजाना के छोटे खर्चों पर दें ध्यान

स्वास्थ्य राशिफल: स्वस्थ रहने के लिए आज धीरे और सादा चलना फायदेमंद रहेगा। ज्यादा आराम करें, पानी पिएं और हल्की एक्टिविटी करें। थोड़ी देर टहलें, हल्की स्ट्रेचिंग या आसान योग शरीर को राहत देगा। ताजे फल और गरम खाना लें, आज तला-भुना कम रखें। मन को शांत करने के लिए कुछ मिनट गहरी सांस या शांत बैठना अच्छा रहेगा। सोने का समय तय रखें और देर रात मोबाइल से दूरी बनाएं। रोजाना की छोटी-छोटी देखभाल से आज से ही शरीर और मन में सुकून और ऊर्जा आने लगेगी।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
pisces Pisces Horoscope Meen Rashi अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने