मीन राशिफल 22 अगस्त : मीन राशि वाले जल्दबाजी में न करें काम, मेहनत करने से मिलेगी सफलता

Pisces Horoscope Today 22 August 2025 aaj ka meen rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। मीन राशि वाले लव लाइफ में अहंकार को न आने दें। ऑफिस में नई जिम्मेदारियों से काफी बिजी शेड्यूल रहेगा।

Fri, 22 Aug 2025 06:41 AM

Pisces Horoscope Today मीन राशिफल 22 अगस्त 2025 : लव लाइफ में अहंकार को न आने दें। ऑफिस में नई जिम्मेदारियों से काफी बिजी शेड्यूल रहेगा। स्वास्थ्य और आर्थिक मामलों में परेशानियां हो सकती हैं।

लव राशिफल : रिलेशनशिप में विनम्र और सरल रहें। साथी से व्यर्थ के वाद-विवाद से बचें। रिलेशनशिप में अहंकार की कोई जगह नहीं होना चाहिए। कुछ फीमेल्स अपने रिश्तों में खुश नहीं रहेंगी और रिश्ते को खत्म करेंगी। जिन लोगों का हाल ही में ब्रेकअप हुआ है,उन्हें यह जानकर खुशी होगी कि दोपहर के बाद उनकी लाइफ में किसी खास की एंट्री हो सकती है। मैरिड लोगों को ऑफिस रोमांस से दूरी बनाकर रखना चाहिए। इसका पारिवारिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है।

करियर राशिफल- प्रोफेशनल लाइफ में आपके लीडरशिप स्किल की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। यह नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने का उत्तम समय है। ऑफिस में सहकर्मी आपके कार्यों की तारीफ करेंगे। इसलिए नए आइडियाज शेयर करने में संकोच न करें। चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन कड़ी मेहनत के जरिए हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। अपने टैलेंट को प्रदर्शित करने के लिए नए मौकों का लाभ उठाने के लिए तैयार रहें। इससे आपकी जान-पहचान बढ़ेगी।

आर्थिक राशिफल- आर्थिक मामलों में सावधानी से प्लानिंग करें और बजट बनाएं। अपने वर्तमान आर्थिक स्थिति का आंकलन करें कि किस क्षेत्र में बचत और कहां निवेश करना है। इसकी पहचान करें। जल्दबाजी में किसी चीज की खरीदारी न करें और रिस्की इनवेस्टमेंट से बचें। इसके बजाए आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने पर फोकस करें। आर्थिक मामलों में विश्वसनीय सोर्स की सलाह लेने की कोशिश करें। धैर्य बनाए रखें और धन का प्रबंधन होशियारी से करें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

स्वास्थ्य राशिफल- स्वास्थ्य को लेकर छोटी-मोटी समस्याएं रहेंगी। कुछ सीनियर्स को सांस लेने में दिक्कत महसूस हो सकती है। बच्चों को स्किल या ओरल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। आपको एल्कोहल का सेवन करने से बचना चाहिए। अपनी डाइट में प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल से भरपूर फूड का सेवन करना चाहिए। प्रेग्नेंट फीमेल्स को एडवेंचर स्पोर्ट्स में शामिल होते समय अपना ख्याल रखना चाहिए। कुछ फीमेल्स को स्त्री रोगों की समस्या हो सकती है। शाम के समय वाहन सावधानी से चलाएं।

मीन राशि के गुण- ताकत: सचेत, सौंदर्यपरक, दयालु

कमजोरी: भावुक, अनिर्णायक, अवास्तविक

प्रतीक: मछली

तत्त्व: जल

शरीर का भाग: रक्त संचार

राशि स्वामी: नेपच्यून

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग : बैंगनी

भाग्यशाली अंक: 11

शुभ रत्न: पुखराज

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

औसत अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मिथुन, धनु

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com