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मीन राशिफल 21 मई 2026: मीन राशि वालों के लिए दिन रहेगा व्यस्त, शाम तक मिलेगी राहत, तनाव लेना पड़ सकता है भारी

Pandit Narendra Upadhyay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Pisces Horoscope Today 21 May 2026 aaj ka meen rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 21 मई का दिन। पढ़ें मीन राशि का विस्तृत राशिफल।

मीन राशिफल 21 मई 2026: मीन राशि वालों के लिए दिन रहेगा व्यस्त, शाम तक मिलेगी राहत, तनाव लेना पड़ सकता है भारी

Pisces Horoscope Today, मीन राशिफल 21 मई 2026: मीन राशि वालों के लिए आज का दिन ठीक रहेगा, बस मन थोड़ा ज्यादा सोच सकता है। सुबह से ही दिमाग में कई बातें चलती रहेंगी। किसी काम को लेकर चिंता भी हो सकती है लेकिन धीरे-धीरे सब सामान्य होता दिखेगा। आज हर बात को दिल पर लेने से बचिए। लोग अपनी बात कहेंगे लेकिन आपको शांत रहना है। घर का माहौल ठीक रहेगा। परिवार के लोग साथ देंगे। किसी अपने से बात करके मन हल्का महसूस होगा। आज पढ़ाई या किसी जरूरी काम में मन ज्यादा लग सकता है। दिन भागदौड़ वाला रहेगा लेकिन काम पूरे होते जाएंगे।

मीन राशि लव राशिफल

लव लाइफ की बात करें तो आज रिश्तों में थोड़ा संभलकर रहना होगा। छोटी बात पर बहस हो सकती है। पार्टनर की कोई बात आपको बुरी लग सकती है या आपकी बात उन्हें गलत लग सकती है। इसलिए आज गुस्से में जवाब देने से बचिए। शादीशुदा लोगों को भी शांत रहकर बात करनी चाहिए। बच्चों को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है। उनकी पढ़ाई या किसी और बात को लेकर मन परेशान हो सकता है। हालांकि दिन के आखिर तक माहौल पहले से बेहतर हो जाएगा। रिश्तों में धैर्य रखना जरूरी रहेगा।

मीन राशि करियर राशिफल

कामकाज में दिन ठीक रहेगा। नौकरी करने वालों को काम थोड़ा ज्यादा मिल सकता है। ऑफिस में भागदौड़ बनी रहेगी लेकिन धीरे-धीरे सब संभल जाएगा। आज किसी काम को टालने से बचिए। बिजनेस वालों के लिए दिन अच्छा है। पुराना काम फायदा दे सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा। पढ़ाई में मन लगेगा और कोई नई चीज समझ में आ सकती है। मेहनत करते रहिए, फायदा जरूर मिलेगा। आज दूसरों की बातों में आकर फैसला लेना सही नहीं रहेगा।

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मीन राशि आर्थिक राशिफल

पैसों की बात करें तो खर्च बढ़ सकते हैं। घर की जरूरतों या बच्चों के काम में पैसा लग सकता है। हालांकि जरूरत के हिसाब से पैसा आता रहेगा इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज फालतू खर्च से बचना बेहतर रहेगा। अगर कहीं पैसा फंसा हुआ है तो उसके मिलने की उम्मीद बन सकती है। निवेश करने की जल्दी मत करिए। धीरे-धीरे स्थिति संभल जाएगी।

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मीन राशि स्वास्थ्य राशिफल

सेहत आज सामान्य रहेगी। शरीर ठीक रहेगा लेकिन मानसिक थकान महसूस हो सकती है। ज्यादा सोचने की वजह से सिर भारी लग सकता है। समय पर खाना खाइए और नींद पूरी लेने की कोशिश करिए। बाहर का ज्यादा खाना खाने से बचना बेहतर रहेगा। थोड़ा आराम करेंगे तो अच्छा महसूस होगा। पानी कम मत पीजिए।

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कुल मिलाकर मीन राशि वालों के लिए दिन ठीक रहेगा। काम पूरे होंगे, परिवार का साथ मिलेगा और पढ़ाई या काम में मन लगेगा। छोटी बातों को ज्यादा दिल पर नहीं लेंगे तो दिन आसान रहेगा।

Pandit Narendra Upadhyay

लेखक के बारे में

Pandit Narendra Upadhyay

पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।

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  • 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
  • अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
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