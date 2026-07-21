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आज का मीन राशिफल 21 जुलाई: शनि आपको बना रहा गंभीर और जिम्मेदार, मिल सकता है रुका हुआ धन

By Anita Baranwal
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Aaj ka Meen Rashifal 21 July 2026: मीन राशि वालों की आज प्रेम संबंधों में भावनाएं गहरी रहेंगी, लेकिन जरूरत से ज्यादा उम्मीद रखना दुख दे सकता है। पढ़ाई के लिए दिन ठीक है, खासकर जब आप अपने लिए साफ लक्ष्य तय करें। पढ़ें मीन राशि के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

आज का मीन राशिफल 21 जुलाई: शनि आपको बना रहा गंभीर और जिम्मेदार, मिल सकता है रुका हुआ धन

Pisces Horoscope Today, आज का मीन राशिफल 21 जुलाई 2026: दिन की शुरुआत लोगों के साथ तालमेल, बातचीत और सहयोग से होगी। कोई जरूरी काम साथी, ग्राहक, परिवार या सहकर्मी की मदद से आगे बढ़ सकता है। यदि कोई बात लंबे समय से अटकी थी, तो सुबह उसके सुलझने की दिशा बन सकती है। लेकिन दिन बढ़ने पर मन थोड़ा गहरा और संवेदनशील हो सकता है। अंदर ही अंदर सोचते रहना, परिणाम से पूरी संतुष्टि न होना, या छोटी बात का असर ज्यादा लेना संभव है। इसलिए दोपहर के बाद भावनात्मक फैसलों से बचें। सूर्य और गुरु आपकी रचनात्मकता, बच्चों से जुड़े विषय और सीखने की क्षमता को बल दे रहे हैं। इससे प्रेरणा मिल सकती है और संतान पक्ष से अच्छा सहयोग भी। वहीं शनि आपकी राशि में होकर आपको गंभीर और जिम्मेदार बना रहा है, इसलिए हर काम को दिल पर लेने के बजाय धैर्य रखें। रुका हुआ पैसा या पुराना भुगतान आगे बढ़ सकता है, लेकिन हर जगह नतीजा मनचाहा हो, ऐसा जरूरी नहीं। मदद करने की भावना अच्छी रहेगी, बस अपनी सीमा भी समझें।

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मीन राशि वालों की आज कैसी रहेगी लव लाइफ

सुबह का समय संबंधों के लिए बेहतर है। साथी से बात साफ होगी और सहयोग भी मिलेगा। अगर आप किसी विषय पर उनकी राय चाहते थे, तो सुनने का सही माहौल बन सकता है। दांपत्य में साझेदारी का भाव रहेगा। दिन के दूसरे हिस्से में संवेदनशीलता बढ़ने से गलतफहमी जल्दी बन सकती है। इसलिए आधी जानकारी पर प्रतिक्रिया न दें। प्रेम संबंधों में भावनाएं गहरी रहेंगी, लेकिन जरूरत से ज्यादा उम्मीद रखना दुख दे सकता है। बच्चों से खुशी मिल सकती है और उनका प्रदर्शन या व्यवहार आपको संतोष देगा। परिवार में किसी जरूरतमंद की मदद करने से मन को शांति मिलेगी।

मीन राशि वालों के लिए आज कैसा रहेगा करियर

पढ़ाई के लिए दिन ठीक है, खासकर जब आप अपने लिए साफ लक्ष्य तय करें। छात्रों को रचनात्मक विषय, लेखन, प्रस्तुति या याद करने वाले हिस्सों में अच्छा प्रदर्शन मिल सकता है। नौकरी में सहयोगी रवैया लाभ देगा। क्लाइंट या टीम के साथ बैठकर काम करने से प्रगति होगी। हालांकि दोपहर के बाद गोपनीय जानकारी, फाइल, पासवर्ड, कागज या साझा संसाधनों में सतर्कता जरूरी होगी। बुध वक्री होने से घर, प्रॉपर्टी, वाहन, दस्तावेज या घरेलू व्यवस्था से जुड़े काम में देरी या दोबारा जांच की जरूरत पड़ सकती है। कारोबार करने वाले लोग भुगतान और डिलीवरी की स्थिति साफ रखें। नतीजा थोड़ा धीमा लगे, तो भी धैर्य बनाए रखें।

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मीन राशि वालों की कैसी रहेगी आज धन की स्थिति

रुका हुआ पैसा मिलने या पुराने भुगतान की हलचल बनने की संभावना है। इससे राहत महसूस होगी। फिर भी जो धन हाथ आए, उसे तुरंत जोखिम वाले विकल्प में न डालें। अगर निवेश करना ही है, तो सीमा छोटी रखें और पूरी जानकारी लेकर ही आगे बढ़ें। साझा धन, उधार या परिवार से जुड़े खर्च में लिखित स्पष्टता रखें। भावनात्मक होकर किसी को आर्थिक वादा न करें। घर और सुविधा पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए प्राथमिकता तय करें।

मीन राशि वालों का आज कैसा रहेगा स्वास्थ्य

सुबह ऊर्जा संतुलित रहेगी, लेकिन बाद में मानसिक थकान बढ़ सकती है। सड़क पर जल्दबाजी, ध्यान भटकाकर चलना या थकान में ड्राइव करना ठीक नहीं होगा। शरीर को हल्का रखें और आराम के छोटे अंतराल लें। पानी पर्याप्त लें। गहरी सांस, शांत संगीत और समय पर सोना आपके लिए खास उपयोगी रहेगा। मन भारी लगे तो खुद को दोष न दें।

आज की सलाह: सुबह के सहयोग का पूरा उपयोग करें, शाम तक भावनाओं से ज्यादा तथ्यों पर भरोसा रखें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

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अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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