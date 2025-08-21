मीन राशिफल 21 अगस्त : मीन राशि वालों की लव लाइफ रहेगी बढ़िया, आर्थिक पक्ष भी होगा मजबूत

Pisces Horoscope Today 21 August 2025 aaj ka meen rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। आज मीन राशि वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन खर्चों पर कंट्रोल रहेगा।

Thu, 21 Aug 2025 06:56 AM

Pisces Horoscope Today मीन राशिफल 21 अगस्त 2025 : लव लाइफ में खुश रहें। प्रोफेशनल लाइफ में अपनी काबिलियत साबित करने के लिए नई जिम्मेदारी लें। आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन खर्चों पर कंट्रोल रहेगा। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।

लव राशिफल : आज आपके आकर्षक व्यक्तित्व पर हर किसी का ध्यान जाएगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो पार्टनर संग रिश्ता मजबूत और गहरा होगा। रिश्तों में एक नई समझ आएगी। सिंगल जातकों के लिए आज किसी नए लोगों से मिलने के लिए परफेक्ट दिन रहेगा। आज प्यार के मामले में पहले कदम आगे बढ़ाने में संकोच करें। साथी से अपनी फीलिंग्स को खुलकर शेयर करें। आज का दिन प्यार और रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए है।

करियर राशिफल : प्रोफेशनल लाइफ में , आज का दिन नई संभावनाएं और तरक्की के नए आकर्षक मौके लेकर आएगा। आपको कड़ी मेहनत से मान-सम्मान मिलेगा या करियर में आगे बढ़ने के कई मौके मिलेंगे। नेटवर्किंग के लिए तैयार रहें। सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करें। इससे आपको बहुत लाभ होने वाला है। आपके इनोवेटिव आइडियाज और उत्साह को नोटिस किया जाएगा। इसलिए इन्हें शेयर करने में संकोच न करें। सकारात्मक रवैया रखें। इससे बढ़ती हुई चुनौती से निपटने में मदद मिलेगी।

आर्थिक राशिफल : मीन राशि वालों की आज आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। दोपहर बाद स्टॉक मार्केट और जोखिमभरे बिजनेस से धन लाभ होगा। कुछ जातकों को हेल्थ या कानूनी समस्याओं के चलते भाई-बहन की आर्थिक मदद करनी पड़ सकती है। दोपहर के बाद का समय दान-पुण्य के कार्यों के लिए भी अच्छा रहेगा। जिन लोगों के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, उन्हें ट्यूशन फीस पेमेंट करना पड़ सकता है। बिजमेसमेन को प्रमोटर्स से आसानी से फंड मिल जाएगा।

स्वास्थ्य राशिफल : अपनी सेहत पर ध्यान दें। हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें। रोजाना एक्सरसाइज करें। ऑयली फूड का सेवन कम करें। स्ट्रेस से बचें। नकारात्मक विचारों वाले लोगों से दूर रहें। जिन लोगों को हार्ट या लंग की समस्या है, उन्हें मेडिकल टेस्ट के लिए जाना चाहिए। तेज रफ्तार में बाइक न चलाएं और हेलमेट जरूर पहनें।

मीन राशि के गुण- ताकत: सचेत, सौंदर्यपरक, दयालु

कमजोरी: भावुक, अनिर्णायक, अवास्तविक

प्रतीक: मछली

तत्त्व: जल

शरीर का भाग: रक्त संचार

राशि स्वामी: नेपच्यून

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग : बैंगनी

भाग्यशाली अंक: 11

शुभ रत्न: पुखराज

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

औसत अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मिथुन, धनु

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

