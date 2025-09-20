मीन राशिफल 20 सितंबर : मीन राशि वाले ऑफिस पॉलिटिक्स से रहें दूर, नेगेटिव लोगों को अपने आसपास न आने दें

Pisces Horoscope Today 20 September 2025 aaj ka meen rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। मीन राशि वाले रिलेशनशिप में आज सुखद पलों का आनंद लेंगे। वर्कप्लेस पर इगो छोड़ें।

Sat, 20 Sep 2025 06:26 AM

Pisces Horoscope Today मीन राशिफल 20 सितंबर 2025 : रिलेशनशिप में आज सुखद पलों का आनंद लेंगे। वर्कप्लेस पर इगो छोड़ें और नए कामों को अपनाएं जो प्रोफेशनल स्किल को टेस्ट करेंगे। समृद्धि बनी रहेगी। आज लवर के साथ रोमांटिक बनें। काम में नए रोल लें जो करियर में ग्रोथ देंगे। पैसे का सही इस्तेमाल भविष्य के लिए करें। आज स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।

लव राशिफल : दिन के पहले भाग में रिलेशनशिप में थोड़ी हलचल हो सकती है। किसी बात पर झगड़ा हो सकता है, या लवर इगो की वजह से लड़ाई कर सकता है, जिसे डिप्लोमैटिक तरीके से संभालें। आज लवर की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। सिंगल महिलाओं को किसी पार्टी या फंक्शन में प्रपोजल मिल सकता है। शादीशुदा लोगों को एक्स-लवर से दूरी बनाए रखनी चाहिए, नहीं तो पारिवारिक जीवन में उथल-पुथल मच सकती है।

करियर राशिफल: ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें और नेगेटिव लोगों को अपने आसपास न आने दें। कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां आपको लेनी होंगी। जो लोग ज्यूडिशियरी में हैं, उनका काम ध्यान से देखा जाएगा, जबकि लेखक अपने काम को पब्लिश कर पाएंगे। प्रोजेक्ट के आउटपुट पर क्लाइंट्स से आलोचना भी मिल सकती है। जॉब इंटरव्यू आज आसानी से क्लियर होंगे और ऑफर लेटर मिलने की संभावना भी है। अगर आप बिजनेस में हैं, तो यह समय है अपने बिजनेस को बढ़ाने और कई वेंचर्स में निवेश करने का।

आर्थिक राशिफल: धन को समझदारी से मैनेज करें। घर या गाड़ी की मरम्मत भी आज कर सकते हैं। कुछ लोग अपने भाई-बहनों की आर्थिक मदद करेंगे जो चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि कुछ लोग इसे वापस नहीं देंगे। दिन के दूसरे भाग में नई प्रॉपर्टी खरीदना अच्छा रहेगा, जबकि कुछ महिलाएं वर्कप्लेस पर सेलिब्रेशन में धन खर्च करेंगी।

स्वास्थ्य राशिफल : काम से जुड़े तनाव से दूर रहें और आज शराब न पिएं। हेल्थ के लिए फलों और सब्जियों से भरपूर डाइट लेना जरूरी है। छाती और हृदय से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। महिलाएं आज एडवेंचर स्पोर्ट्स में सावधान रहें। शारीरिक फिटनेस और मानसिक शांति के लिए जिम या योग क्लास जॉइन करने पर विचार करें।

मीन राशि के गुण- ताकत: सचेत, सौंदर्यपरक, दयालु

कमजोरी: भावुक, अनिर्णायक, अवास्तविक

प्रतीक: मछली

तत्त्व: जल

शरीर का भाग: रक्त संचार

राशि स्वामी: नेपच्यून

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग : बैंगनी

भाग्यशाली अंक: 11

शुभ रत्न: पुखराज

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

औसत अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मिथुन, धनु

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

