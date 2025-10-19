मीन राशिफल 20 अक्टूबर : मीन राशि वालों को हो सकती हैं आर्थिक समस्याएं, आज उधार देने से बचें

संक्षेप: Pisces Horoscope Today 20 October 2025 aaj ka meen rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। मीन राशि वालों को आज आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं। आज किसी को उधार देने से बचें।

Pisces Horoscope Today मीन राशिफल 20 अक्टूबर 2025 : आज अपने प्यार को जीवित और खुशहाल बनाए रखें, साथ ही ऑफिस में नए और चुनौतीपूर्ण कामों को अपनाएं जो आपकी क्षमता को परखें। छोटी-मोटी आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन कुल मिलाकर दिन अच्छा रहेगा। सेहत अच्छी बनी रहेगी।

लव राशिफल: आज अपने पार्टनर की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। रिश्ते से जुड़ी बातें संभालते समय संवेदनशील रहें और बहस या मतभेद में भी शांत बने रहें, क्योंकि छोटी सी बात भी बड़ा झगड़ा बना सकती है और ब्रेकअप तक जा सकती है। हर व्यक्तिगत मामले में पार्टनर का विश्वास बनाए रखना जरूरी है, लेकिन अपने विचार या राय जबरदस्ती थोपें नहीं। कुछ प्रेम संबंध माता-पिता की अनुमति से शादी में बदल सकते हैं।

करियर राशिफल: टीम मीटिंग में अपने आइडिया प्रस्तुत करने में हिचकिचाएं नहीं। नए और क्रिएटिव आइडिया लाएं। आज आपको समर्थन मिलने की संभावना है। सीनियर्स और एचआर टीम के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखें। वित्त, बैंकिंग और अकाउंटिंग के कुछ प्रोफेशनल्स को कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, जबकि बिजनेस डेवलपर्स को क्लाइंट्स की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। कुछ लोग नौकरी के सिलसिले में यात्रा करेंगे, वहीं कुछ प्रोफेशनल्स क्लाइंट के ऑफिस भी जा सकते हैं। व्यवसायी नए पार्टनरशिप डील्स साइन करने में सफल होंगे, जो उनके लिए लाभकारी साबित होंगी।

आर्थिक राशिफल: आज छोटी-मोटी आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं। किसी मित्र या भाई-बहन को बड़ी राशि उधार देने में सावधानी बरतें। परिवार में किसी वित्तीय विवाद या संपत्ति से जुड़ी बहस में फंसने की संभावना है, इसलिए भाई-बहनों के साथ पैसों की चर्चा से बचें। लंबी अवधि के निवेश के लिए आज अनुकूल दिन नहीं है। जरूरतमंद मित्र को आर्थिक मदद देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी। हालांकि भारी चीजें उठाते समय सावधानी रखें। जिन लोगों को अस्थमा है, उन्हें धूल भरे इलाकों से बचना चाहिए। कुछ बच्चों को वायरल बुखार या त्वचा संक्रमण हो सकता है, जिससे वे स्कूल नहीं जा पाएंगे। महिलाओं को रसोई में चाकू का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। दिन के दूसरे भाग में जिम जॉइन करना या लंबी ड्राइव पर जाना अच्छा रहेगा।

मीन राशि के गुण- ताकत: सचेत, सौंदर्यपरक, दयालु

कमजोरी: भावुक, अनिर्णायक, अवास्तविक

प्रतीक: मछली

तत्त्व: जल

शरीर का भाग: रक्त संचार

राशि स्वामी: नेपच्यून

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग : बैंगनी

भाग्यशाली अंक: 11

शुभ रत्न: पुखराज

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

औसत अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मिथुन, धनु

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

