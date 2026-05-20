मीन राशिफल 20 मई: मीन राशि आज आपकी तरक्की से कोई रहेगा नाखुश, पढ़ें आज का मीन राशिफल

मीन राशिफल 20 मई: मीन राशि आज आपकी तरक्की से कोई रहेगा नाखुश, पढ़ें आज का मीन राशिफल
Pisces Horoscope Today 20 May 2026 Aaj ka Meen Rashifal Horoscope Future : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है।
Pisces Horoscope Today 20 May 2026 Aaj ka Meen Rashifal, मीन राशिफल 20 मई: मीन राशि वालों आज के दिन घरेलू जीवन में प्रसन्नता बनी रहेगी। भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी और मन संतुष्ट रहेगा। अपनी दिनचर्या में ध्यान या योग शामिल करें। अपने शरीर के संकेतों को सुनें और जरूरत पड़ने पर आराम करें। छोटे-छोटे बदलाव बड़े प्रभाव डाल सकते हैं। दिन की पॉजीटिव एनर्जी का पूरा आनंद लेने के लिए खुद की देखभाल को प्राथमिकता दें। गणेशजी का स्मरण करना शुभ फलदायक रहेगा।
मीन राशि आज आपकी तरक्की से कोई रहेगा नाखुश, पढ़ें आज का मीन राशिफल
मीन राशि का आज का लव राशिफल
परिवार में सुखद वातावरण रहेगा। प्रेम-संबंधों में निकटता बढ़ेगी और संतान पक्ष से आनंददायक समाचार मिल सकते हैं। लव लाइफ को बरकरार रखने पर ध्यान दें। अपने साथी की तारीफ करें। कुछ प्रेमी एक साथ अधिक समय बिताना पसंद करेंगे। आपको सावधान रहना चाहिए कि आप पास्ट में न उलझें, जो प्रेमी को परेशान कर सकता है। कुछ कपल्स माता-पिता की मदद भी ले सकते हैं। सिंगल मीन राशि वालों को दोपहर के दौरान नए प्यार की दस्तक की उम्मीद हो सकती है।
मीन राशि का आज का करियर राशिफल
भूमि, भवन और वाहन से जुड़े मामलों में लाभ मिलने की संभावना है। घर में किसी शुभ आयोजन अथवा संस्कार का वातावरण बन सकता है। आज के दिन आपका पेशेवर जीवन प्रोडक्टिव रहेगा लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स के रूप में अड़चनें आ सकती हैं। नए प्रोजेक्ट के लिए आपको अपना पूरा ध्यान देना होगा। कोई सहकर्मी आपकी तरक्की से नाखुश हो सकता है और आपके लिए समस्याएं खड़ी करने की कोशिश भी कर सकता है। कुछ जातकों को ओवरटाइम करने के लिए भी तैयार रहना होगा। कुछ कामों के लिए यात्रा करनी होगी। जो लोग विदेश में काम करने के इच्छुक हैं, उन्हें ज्यादा अवसर मिलेंगे।
मीन राशि का आज का हेल्थ राशिफल
शनि आपकी राशि में अनुशासन और गंभीरता बढ़ा रहे हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और मानसिक रूप से भी स्थिरता बनी रहेगी। अपनी जीवनशैली के बारे में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। सुबह और शाम दोनों समय टहलें क्योंकि यह आपको हेल्दी रखेगा। सलाद और हरी पत्तेदार सब्जियों के साथ बैलेंस डाइट लें। ऑयली फूड्स से दूर रहें।
मीन राशि का आज का फाइनेंशियल राशिफल
आज के दिन पैसों से जुड़ी कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। आपको सोच समझकर ही महत्वपूर्ण फैसले लेने चाहिए। महिला मीन राशि वालों को दोस्तों के साथ पार्टी के चक्कर में अच्छी रकम खर्च करने की भी आवश्यकता होगी। बिजनेसमैन प्रमोटरों के माध्यम से धन प्राप्त करके खुश होंगे, जो महत्वपूर्ण फैसलों में मदद करेंगे। आप आज किसी रिश्तेदार या दोस्त से जुड़े किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को भी सुलझा सकते हैं।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
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