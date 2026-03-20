मीन राशिफल 20 मार्च : वाहन खरीदने के लिए अच्छा दिन है, परिवार में हो सकता है विवाद
Aaj Ka Meen Rashifal : मीन राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। आइए जानते हैं, आज कैसा रहने वाला है मीन जातकों का दिन।
Pisces Horoscope Today 20 March 2026 Aaj Ka Meen Rashifal, मीन राशि का आज का राशिफल (20 मार्च 2026) : मीन जातकों के लिए ईमानदारी ही उनका सबसे बड़ा गुण है। अपने रिश्तों में ईमानदारी और निष्ठा बनाए रखें। ऑफिस में समझदारी से काम लें और सभी कार्यों को पूरा करें। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है और स्वास्थ्य भी उत्तम बना रहेगा। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद,आप सभी सौंपे गए कार्यों को पूरा करेंगे। प्रेम संबंधी समस्याओं का समाधान निकालें। आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि बनी रहेगी। आज कोई बड़ी बीमारी आपको परेशान नहीं करेगी।
मीन राशि का लव राशिफल
पार्टनर के साथ रिश्ता मजबूत बना रहेगा। अपने रिलेशनशिप में अहंकार को ना आने दें। पार्टनर को पर्सनल स्पेस दें। कुछ प्रेम संबंधों में किसी रिश्तेदार या मित्र का हस्तक्षेप हो सकता है, जिससे आपकी परेशानी बढ़ सकती है। प्रेम संबंध को बचाने के लिए सतर्कता बरतें। अविवाहित महिलाओं को पुराने लव अफेयर दोबारा शुरू करने के अवसर मिलेंगे और वो एक्स प्रेमी के साथ गलतफहमियों को सुलझाने की पहल कर सकती हैं।
मीन राशि का करियर राशिफल
ऑफिस में अच्छा काम करेंगे। जिसकी वजह से ऑफिस पालिटिक्स का शिकार हो सकते हैं। कोई वरिष्ठ या सहकर्मी आपकी उपलब्धियों को कम आंकने की कोशिश करेगा। आईटी, स्वास्थ्य सेवा, आतिथ्य, वास्तुकला, डिजाइन और एनीमेशन पेशेवरों को विदेश में नए अवसर मिलेंगे। टीम लीडर और मैनेजरों को नए आइडिया अपनाने में संकोच महसूस नहीं करना चाहिए, इनके परिणाम सकारात्मक होंगे। विदेशी विश्वविद्यालयों में आवेदन करने वाले छात्रों को खुश होने का मौका मिलेगा। कुछ उद्यमी अपने व्यापार को विदेशों तक में फैला सकते हैं।
मीन राशि का मनी राशिफल
आज धन को लेकर कोई समस्या परेशान नहीं करेगी। आज इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या आभूषण खरीदने के योग हैं, लेकिन शेयर बाजार में निवेश करने से बचें, यहां किया गया निवेश अच्छा फल नहीं देगा। संपत्ति पर नजर बनाए रखें, परिवार में छोटे-मोटे विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। आज आपके लिए कुछ ऐसे अवसर भी आएंगे जब आपको किसी भाई या बहन या मित्र पर खर्च करना पड़ेगा। आज वाहन खरीदने के लिए अच्छा दिन है। किसी मित्र के साथ आर्थिक मामले को सुलझाने पर विचार करें। परिवार के वरिष्ठ सदस्य भी किसी उत्सव में शामिल होंगे।
मीन राशि का स्वास्थ्य राशिफल
दिन की शुरुआत हल्के व्यायाम या योग से करें। आप सुबह-सुबह कुछ देर किसी पेड़ के नीचे भी बैठ सकते हैं। ऐसा करने से मन को ताजगी मिलेगी। वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन या बस में चढ़ते समय सावधानी बरतनी चाहिए। सकारात्मक वातावरण में समय गुजारकर तनाव संबंधित समस्याओं से अपना बचाव करें। ऑफिस और पर्सनल लाइफ में संतुलन बनाए रखें। आज के दिन सकारात्मक सोच वाले लोगों के संपर्क में रहें।
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट