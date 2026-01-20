मीन राशिफल 20 जनवरी: मीन राशि वालों आज होगी अच्छी कमाई, ऑफिस में रहेगा थोड़ा प्रेशर

संक्षेप: Pisces Horoscope Today 20 January 2026 Aaj ka Meen Rashifal Horoscope Future : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मीन राशि वालों आज होगी अच्छी कमाई, ऑफिस में रहेगा थोड़ा प्रेशर मीन राशि का आज का लव राशिफल: आज के दिन लव अफेयर को क्रिएटिव रखें। फालतू की बातचीत से बचें और अपने पार्टनर को शांत रखने की कोशिश करें। अपने विचार प्रेमी पर थोपें नहीं, बल्कि अपने पार्टनर से बात करके फैसले लें। इससे रिश्ता मजबूत होगा। आप भविष्य के बारे में बात कर सकते हैं और प्रेमी को परिवार से भी मिलवा सकते हैं। कुछ महिलाएं आज किसी प्रपोजल का जवाब दे सकती हैं। आज के दिन दोपहर का टाइम महिला जातकों के लिए के लिए भी शुभ है।

मीन राशि का आज का करियर राशिफल: आज आपको चुनौतियों पर काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कड़ी डेडलाइन के बावजूद, आप एक्स्ट्रा टास्क पूरे करेंगे। ऑफिस या किसी प्रोजेक्ट में कुछ नए कॉन्सेप्ट पेश किए जा सकते हैं। काम पर नैतिकता से भटकने का भी आप पर दबाव रहेगा। यह सरकारी विभागों और न्यायपालिका में नौकरियों में ज्यादा देखने को मिलेगा। टीम लीडर और मैनेजर को नए आइडिया लागू करने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि नतीजे आज के दिन पॉजिटिव होंगे। बिजनेसमैन पार्टनरशिप के विस्तार को लेकर गंभीर हो सकते हैं।

मीन राशि का आज का फाइनेंशियल राशिफल: आज के दिन धन का आगमन होगा। इससे आपको आज सभी बकाया चुकाने में मदद मिलेगी। कुछ व्यापारियों को बैंक लोन मिल सकता है। भाई-बहन के साथ प्रॉपर्टी के मुद्दे पर बात करने और उसे सुलझाने के लिए आज दोपहर का टाइम चुनें। आज बिजनेस पार्टनर के साथ फंड के लिए फाइनेंशियल डील साइन करने का भी अच्छा दिन है। कुछ महिलाएं विदेश में छुट्टी के लिए फ्लाइट टिकट बुक करने के विचार पर आगे बढ़ सकती हैं।

मीन राशि का आज का सेहत राशिफल: ऑफिस और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाए रखें, और प्रोफेशनल तनाव को घर से दूर रखें। आपको कान से जुड़ी छोटी-मोटी समस्याएं हो सकती हैं। कुछ उम्रदराज जातकों को जोड़ों में दर्द हो सकता है और बच्चों को वायरल बुखार, गले में खराश या मुंह से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। खेलते समय बच्चों को चोट लग सकती है, लेकिन उनके बारे में ज्यादा चिंता न करें। आपको पहाड़ी इलाकों में तेज स्पीड से दोपहिया वाहन चलाने से भी बचना चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com