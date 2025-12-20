Hindustan Hindi News
मीन राशिफल 20 दिसंबर: मीन राशि आज भूलकर भी इस चीज में न लगाएं पैसा, टीम मीटिंग के समय रखें इस 1 बात का खास ध्यान

संक्षेप:

Pisces Horoscope Today 20 December 2025 Aaj ka Meen Rashifal Horoscope Future : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है।

Dec 20, 2025 07:59 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Pisces Horoscope Today 20 December 2025, मीन राशिफल 10 दिसंबर 2025: अपने लव लाइफ की दिक्कतों को पॉजिटिव तरीके से सुलझाने की कोशिश करें। ऑफिस में अपनी काबिलियत साबित करने के मौके मिल सकते हैं। इन मौकों का पूरा लाभ उठायें। छोटी-मोटी फाइनेंशियल दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। सेहत पर भी ध्यान देने की जरूरत है। लव लाइफ में खुशहाली हो तो प्रोफेशनल लाइफ भी प्रोडक्टिव बनी रहती है। आज फाइनेंशियल लाइफ में अनुशासन बनाए रखने की जरूरत है। आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए।

मीन राशि आज भूलकर भी इस चीज में न लगाएं पैसा, टीम मीटिंग के समय रखें इस 1 बात का खास ध्यान- पढ़ें पूरा राशिफल

आज का मीन राशि का लव राशिफल: आज के दिन पार्टनर के साथ बातचीत और समय को प्राथमिकता दें। इससे रिलेशनशिप में पॉजिटिव बदलाव नजर आएंगे। आज आपकी मुलाकात किसी स्पेशल इंसान से हो सकती है। कुछ लोग आज प्रपोज करने का मन भी बना सकते हैं। आज प्यार के मामले में सितारे मजबूत हैं। इसलिए आप प्रपोजल की राह पर आगे बढ़ सकते हैं और आपका प्यार स्वीकार कर लिया जाएगा। आज के दिन आप पार्टनर को घर के बड़ों से मिलवा सकते हैं। कुछ लोगों का परिवार रिलेशनशिप को सपोर्ट करेगा।

आज का मीन राशि का करियर राशिफल: आज के दिन सिचूऐशन को संभालने और बेहतरीन रिजल्ट पाने के लिए सबसे अच्छे तरीके अपनाने की कोशिश करें। आपको प्रोजेक्ट्स में क्रिएटिव और इनोवेटिव होने की जरूरत है। आज दूसरों से हटकर अपने आइडिया और कॉन्सेप्ट पेश करें, जो आपको टीम प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट में अलग पहचान दिला सकते हैं। हेल्थकेयर, सेल्स, हॉस्पिटैलिटी, एविएशन, आईटी, बैंकिंग और इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स को विदेश में नए मौके मिलेंगे। टीम मीटिंग के दौरान अपने ईगो को काबू में रखें। कुछ जातक आज नई पार्टनरशिप साइन करेंगे। आज के दिन सेल्स और मार्केटिंग वालों को टारगेट पूरा करने में मुश्किल होगी।

आज का मीन फाइनेंशियल राशिफल: आज के दिन कोई सिरियस फाइनेंशियल दिक्कत नहीं परेशान करेगी। कमाई और खर्च के बीच बैलेंस बनाए रखना आपके लिए अच्छा है। आप सोना या हीरा खरीद सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आप सट्टेबाजी से जुड़े बिजनेस में निवेश न करें, जो रिस्क भरा साबित हो सकता है। कुछ जातकों को क्लाइंट्स से लंबे समय से बकाया पेमेंट कंपनी के अकाउंट में आते दिखेंगे। पार्टनर या रिश्तेदारों या दोस्तों के साथ फाइनेंशियल विवाद हो सकते हैं। इसलिए सतर्क रहें और ध्यान रखें।

आज का मीन सेहत राशिफल: आज के दिन छोटी-मोटी दिक्कतें हो सकते हैं। कुछ उम्रदराज लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके लिए आज मेडिकल अटेंशन की जरूरत होगी। आपको भारी समान उठाने से बचना चाहिए। आज के दिन आंखों या कानों से जुड़ी दिक्कतें भी हो सकती हैं। वायरल बुखार भी हो सकता है। आपको मुंह से जुड़ी हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, जबकि बच्चे घुटनों में दर्द की शिकायत कर सकते हैं। अगर आप छुट्टी पर हैं, तो एडवेंचर वाली एक्टिविटीज से बचना अच्छा है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल:djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
