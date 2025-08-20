मीन राशिफल 20 अगस्त : मीन राशि वालों के लिए आज का दिन रहेगा अच्छा, धन लाभ के योग

Pisces Horoscope Today 20 August 2025 aaj ka meen rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। आज मीन राशि वालों में आत्मविश्वास भरपूर होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं।

Wed, 20 Aug 2025 06:26 AM

Pisces Horoscope Today मीन राशिफल 20 अगस्त 2025 : आज मीन राशि वालों में आत्मविश्वास भरपूर होगा। आपके सितारे आपको सोच-समझकर महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए प्रेरित करते हैं। नए कार्यों की शुरुआत या महत्वपूर्ण बदलावों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा।

लव राशिफल : पार्टनर से बातचीत के दौरान थोड़ा सेंसिटिव रहें। इससे लव लाइफ के पुरानी दिक्कतों को सुलझाने में मदद मिलेगी। मीन राशि के सिंगल जातक आज प्रेमी को इंप्रेस करने में असफल होंगे। यह इंट्रोवर्ट नेचर के कारण भी हो सकता है। साथी पर कोई अनुचित कमेंट रिश्तों में मनमुटाव बढ़ा सकता है। धैर्य बनाए रखें। इमोशन्स पर कंट्रोल रखें। आज आपके रिलेशनशिप को पेरेंट्स का सपोर्ट मिलेगा। कुछ मैरिड कपल्स के रिश्तों में अलगाव भी हो सकता है, जिसे आपको किसी भी कीमत पर बचाना होगा।

करियर राशिफल : ऑफिस में कोई बड़ा बयान देते समय सतर्क रहें। आज आपकी बातों से सहकर्मियों को ठेस पहुंच सकता है। आपको टीम असाइनमेंट के लिए जिम्मेदार होना होगा। क्लाइंट परफॉर्मेंस को लेकर नाखुश नजर आ सकते हैं। कुछ कार्य चैलेंजिंग होंगे, लेकिन डेडलाइन आने तक निरंतर प्रयास करते रहें। बिजनेसमेन को दोपहर से पहले कोई बड़ा फैसला लेने से बचना चाहिए। दोपहर के बाद का समय अच्छा रहेगा। लाइफ में पॉजिटिव बदलाव आएंगे।

आर्थिक राशिफल : आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। यह बजट की समीक्षा करने और जरूरी बदलाव लाने के लिए बेस्ट दिन रहेगा। जल्दबाजी में पैसे खर्च न करें। फ्यूचर गोल्स पर फोकस करें। अगर आप निवेश करना चाहते हैं, तो अच्छे से रिसर्च करें और विश्वसनीय सोर्स से आर्थिक सलाह लें। आर्थिक मामलों में बहुत सोच-समझकर रिस्क लें। आज आपको आय के नए स्त्रोतों से धन लाभ होगा। आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के नए मौके मिलेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल : आज मीन राशि वालों को लाइफ में संतुलन बनाने और अपने हेल्थ पर फोकस करना होगा। हेल्दी हैबिट्स अपनाएं। नए एक्सरसाइज करें। हेल्दी डाइट लें। माइंडफुलनेस एक्टिविटी में शामिल हों। मेंटल हेल्थ का खास ख्याल रखें। बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। पर्याप्त नींद लें। इससे आप ऊर्जावान महसूस करेंगे और चुनौतियों का सामना कर सकेंगे।

मीन राशि के गुण-

ताकत: सचेत, सौंदर्यपरक, दयालु

कमजोरी: भावुक, अनिर्णायक, अवास्तविक

प्रतीक: मछली

तत्त्व: जल

शरीर का भाग: रक्त संचार

राशि स्वामी: नेपच्यून

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग : बैंगनी

भाग्यशाली अंक: 11

शुभ रत्न: पुखराज

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

औसत अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मिथुन, धनु

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com