मीन राशिफल 20 अप्रैल 2026 : मीन राशि वाले आज छोटी-छोटी बातों का रखें ध्यान, बढ़ सकता है तनाव, पढ़ें विस्तृत भविष्यफल
Pisces Horoscope Today 20 April 2026 aaj ka meen rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 20 अप्रैल का दिन। पढ़ें मीन राशि का विस्तृत राशिफल।
Pisces Horoscope Today, मीन राशिफल 20 अप्रैल 2026: मीन राशि वालों को आज कोई छोटी बात भारी लग सकती है, क्योंकि वह लंबे समय से बार-बार हो रही है। यह पैसे की आदत हो सकती है, किसी से उम्मीद, बार-बार आने वाला मैसेज या ऐसी स्थिति जहां आप जरूरत से ज्यादा दे रहे हैं। पहले आपने इसे नजरअंदाज किया होगा, लेकिन आज यह साफ दिखेगा कि इससे आपकी कितनी ऊर्जा जा रही है। यह बुरी बात नहीं है। इससे आपको समझ आएगा कि कहां आपकी ऊर्जा बेकार जा रही है। आज जरूरत है एक साफ फैसले की, जिससे आपका मन शांत रहे। ज्यादा रिएक्ट करने की जरूरत नहीं, बस एक “ना” या एक साफ सीमा काफी होगी।
आगे पढ़ें मीन राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल
मीन राशि का लव राशिफल- आज रिश्ता ठीक है, लेकिन कुछ बात साफ कहने की जरूरत है। आप केयर करते हैं, लेकिन शायद कोई बात इतनी धीरे संभाल रहे हैं कि सामने वाला समझ नहीं पा रहा। दिक्कत प्यार की नहीं, बल्कि बात खुलकर न होने की है। सिंगल लोगों को आज कोई शांत और भरोसेमंद इंसान पसंद आ सकता है। रिलेशनशिप में हैं तो एक छोटी सी बात साफ बोलने से नजदीकी बढ़ सकती है। आज साफ बात करना ज्यादा जरूरी है।
मीन राशि का करियर राशिफल- आज हर चीज में “हां” बोलना आपको थका सकता है। काम चल रहा है, लेकिन अगर आप हर चीज में खुद को जोड़ते रहेंगे तो ऊर्जा खत्म हो सकती है। नौकरी में हैं तो एक काम को प्राथमिकता दें। बिजनेस में हैं तो हर आइडिया पकड़कर रखने से बेहतर है एक चीज पर फोकस करें। स्टूडेंट्स के लिए भी एक टॉपिक पूरा करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा।
मीन राशि का आर्थिक राशिफल- आज कोई छोटा खर्च ध्यान खींच सकता है। कोई जरूरी चीज, गिफ्ट या रोज का खर्च- छोटा लगेगा, लेकिन असर डाल सकता है। दिक्कत रकम की नहीं, बल्कि उसके पीछे की आदत की है। पैसों को संभालना आसान होगा जब आप समझेंगे कि खर्च जरूरत का है या सिर्फ मन को शांत करने के लिए है। जरूरी खर्च को पहले रखें। इन्वेस्टमेंट में भी सोच-समझकर फैसला लें।
मीन राशि का स्वास्थ्य राशिफल- आज आपका शरीर जल्दी थक सकता है, खासकर जब मन पर ज्यादा दबाव हो। थकान, भारीपन, भूख का सही से न लगना या आंखों में थकान महसूस हो सकती है। आज जरूरी है कि आप खुद को थोड़ा आराम दें। समय पर खाना खाएं, काम का दबाव कम करें और शांत माहौल में रहें। इससे आप जल्दी बेहतर महसूस करेंगे।
सलाह- जहां मन बार-बार परेशान हो रहा है, वहां “ना” कहें। एक साफ सीमा आपका दिन आसान बना सकती है।
लकी नंबर: 7
लकी रंग: टील
इशिता कोटिया
(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)
ईमेल: healingwithishita@gmail.com
लेखक के बारे मेंIshita Kotiya
इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।
इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।
इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।
इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।और पढ़ें