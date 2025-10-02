मीन राशिफल 2 अक्टूबर : मीन राशि वाले आज पैसे उधार देने से बचें, खर्चों पर भी रखें ध्यान

Pisces Horoscope Today 2 October 2025 aaj ka meen rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। मीन राशि वाले आज के दिन पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में शांति का अनुभव करेंगे।

Thu, 2 Oct 2025 06:23 AM

Pisces Horoscope Today मीन राशिफल 2 अक्टूबर 2025 : आज के दिन पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में शांति का अनुभव करेंगे। खुद पर भरोसा रिश्तों को बेहतर करेगा और फाइनेंस मजबूत होगा। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। आज ज्यादातर मामलों में शांति और स्टेबिलिटी मिलेगी। रिश्ते मजबूत होंगे और अपने लोग ज्यादा केयर और सपोर्ट दिखाएंगे। काम पर पहले जो टास्क मुश्किल लगते थे वो शांत माइंडसेट से आसानी से पूरे होंगे। पैसों की स्थिति स्टेबल है और ग्रोथ के मौके भी मिलेंगे। हेल्थ सिंपल रूटीन से बेहतर होगी। अंदरूनी सुकून सही फैसले लेने में मदद करेगा।

लव राशिफल: प्यार में आज का दिन आपके पक्ष में है। कपल्स मीठे गेस्चर्स और दिल से बातें करेंगे जिससे ट्रस्ट गहरा होगा। सिंगल्स को दोस्तों या सोशल सर्कल के जरिए किसी खास से मिलने का चांस है। आपका काइंड-हार्टेड नेचर पॉजिटिविटी और एफेक्शन आकर्षित करेगा। फैमिली रिलेशनशिप्स भी स्मूथ रहेंगे और गलतफहमियां कम होंगी। क्लियर और ओपन कम्युनिकेशन से हर तरफ प्यार महसूस होगा।

करियर राशिफल: करियर पाथ स्मूथ रहेगा। पेंडिंग टास्क पूरे करने में आसानी होगी। साथियों का सपोर्ट मिलेगा और आपका शांत रवैया टीमवर्क को बढ़ाएगा। जल्दबाजी न करें, सब्र से बेहतर रिजल्ट आएंगे। अगर नए मौके देख रहे हो तो आज एक्सप्लोर करने और जरूरी जानकारी इकट्ठा करने का सही दिन है। प्रगति तेज नहीं होगी पर मजबूत होगी जिससे भविष्य को लेकर कॉन्फिडेंस मिलेगा।

आर्थिक राशिफल: फाइनेंस पॉजिटिव और स्टेबल रहेगा। पहले किया इन्वेस्टमेंट अच्छे रिजल्ट दिला सकता है। बिना सोचे-समझे पैसे उधार देने से बचें और अनावश्यक खर्च से भी बचें। सेविंग करने से मन में शांति आएगी। नए फाइनेंशियल प्लान्स पर रिसर्च और सोच-विचार करने का अच्छा समय है। समझदारी से फैसले लेने से फाइनेंस धीरे-धीरे मजबूत होंगा।

स्वास्थ्य राशिफल: हेल्थ अच्छी रहेगी अगर आप सिंपल हैबिट्स का ध्यान रखेंगे। योगा या स्ट्रेचिंग जैसी जेंटल एक्सरसाइज बॉडी को एक्टिव रखेंगी। मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग से मेंटल पीस मिलेगा। सही समय पर हेल्दी मील्स लेने से एनर्जी लेवल बढ़ेगा। सही रेस्ट लेना भी जरूरी है वरना थकान होगी। शांत रवैया अंदर-बाहर दोनों से स्ट्रॉन्ग रखेगा। बैलेंस्ड रूटीन से हेल्थ पॉजिटिव और स्टेबल बनी रहेगी।

मीन राशि के गुण- ताकत: सचेत, सौंदर्यपरक, दयालु

कमजोरी: भावुक, अनिर्णायक, अवास्तविक

प्रतीक: मछली

तत्त्व: जल

शरीर का भाग: रक्त संचार

राशि स्वामी: नेपच्यून

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग : बैंगनी

भाग्यशाली अंक: 11

शुभ रत्न: पुखराज

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

औसत अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मिथुन, धनु

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

