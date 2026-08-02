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मीन राशिफल 2 अगस्त 2026: मीन राशि वालों की दोपहर बाद बदलेगी किस्मत, करियर और रिश्तों में आएगी मजबूती

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मीन राशिफल 2 अगस्त 2026: दिन की शुरुआत थोड़ी सुस्ती और मानसिक उलझनों के साथ हो सकती है, लेकिन दोपहर के बाद परिस्थितियां आपके पक्ष में आती नजर आएंगी। करियर में रुके काम आगे बढ़ेंगे, प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और आर्थिक फैसले सोच-समझकर लेने से लाभ होगा। 

Pisces Horoscope Today 27 July 2026
आज का मीन राशिफल 27 जुलाई 2027

Pisces Horoscope Today 2 August 2026: दिन की शुरुआत थोड़ी धीमी, भीतरमुखी और खर्च सोचने वाली हो सकती है। मन में बिना वजह उदासी, थकान या चीजों को लेकर ज्यादा सोचने की प्रवृत्ति रह सकती है। अगर सुबह सब कुछ मनमुताबिक न चले, तो इसे पूरे दिन का संकेत न मानें। यह समय अधूरे काम समेटने, शांति से योजना बनाने और खुद को बेवजह भीड़ से बचाने के लिए बेहतर है। यात्रा, भागदौड़ या जल्दबाजी में काम करने से तनाव बढ़ सकता है, इसलिए गति नियंत्रित रखें। दोपहर के बाद स्थिति बदलती दिखेगी। तब आत्मविश्वास धीरे धीरे लौटेगा और आप फिर से सक्रिय महसूस करेंगे। जो बात सुबह भारी लग रही थी, उसी पर बाद में साफ सोच बन सकती है। चंद्रमा का यह बदलाव आपके लिए खास है, क्योंकि दिन बढ़ने पर आप खुद को संभाल लेते हैं। सूर्य और गुरु रचनात्मकता और मन के उजाले को सहारा दे रहे हैं, इसलिए पूरी तरह नकारात्मक होने की जरूरत नहीं है। शनि आपके ही पक्ष में धैर्य सिखा रहा है। इस दिन का सही उपयोग यह है कि सुबह अपने मन को स्थिर करें और बाद में जरूरी काम आगे बढ़ाएं।

मीन राशि का लव राशिफल

प्रेम संबंधों में भावनाएं गहरी रहेंगी। अगर आप किसी के साथ जुड़े हैं, तो सुबह थोड़ा संवेदनशील या चुप रह सकते हैं। सामने वाले को यह समझने में कठिनाई हो सकती है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। इसलिए मन में बात जमा न करें। दोपहर के बाद खुलापन आएगा और साथ में समय अच्छा बीत सकता है। प्रेमी जोड़ों के लिए निकटता, स्नेह और भावनात्मक जुड़ाव का अच्छा समय बन सकता है। शादीशुदा लोगों को साथी की बात ध्यान से सुननी चाहिए, खासकर अगर पिछले दिनों दूरी महसूस हुई हो। शुक्र रिश्तों के क्षेत्र में नया रंग ला रहा है, इसलिए रिश्ते को थोड़ा समय, थोड़ी नरमी और थोड़ा ध्यान देना फलदायक रहेगा। यात्रा या मुलाकात की योजना हो तो बिना जल्दबाजी के रखें।

मीन राशि का करियर राशिफल

कामकाज में सुबह फोकस टूट सकता है। थकान, अनमना मन या किसी पुरानी चिंता की वजह से उत्पादकता धीमी रह सकती है। इसलिए कठिन काम बाद के हिस्से के लिए बचाकर रखना ठीक रहेगा। दोपहर के बाद आपकी उपस्थिति मजबूत होगी और लोग आपकी बात ज्यादा गंभीरता से लेंगे। छात्र अगर सुबह हल्का रिवीजन करें और दोपहर के बाद मुख्य पढ़ाई शुरू करें, तो बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। रचनात्मक काम, लेखन, प्रस्तुति, डिजाइन या बच्चों से जुड़े क्षेत्र में लोगों को अच्छा सहयोग मिलेगा। घर से काम करने वालों के लिए वातावरण व्यवस्थित रखना जरूरी है, क्योंकि बुध घर वाले हिस्से में होने से ध्यान आसपास की बातों में भटक सकता है। साहस मौजूद है, इसलिए जरूरी कॉल, फॉलोअप या छोटी यात्रा बाद में की जा सकती है। बस जल्दबाजी से बचें।

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मीन राशि का आर्थिक राशिफल

खर्च का दबाव महसूस हो सकता है, खासकर सुबह। छोटी छोटी रकम भी जोड़कर ज्यादा लग सकती है। इसलिए दिन की शुरुआत में ही तय कर लें कि किन चीजों पर पैसा लगाना है और किन पर नहीं। भावुक खरीदारी टालें। दोपहर के बाद सोच साफ होगी, तब भुगतान, बजट या किसी लंबित लेनदेन पर बेहतर फैसला लिया जा सकेगा। साझेदारी या रिश्तों से जुड़ा कोई खर्च सामने आए तो खुलकर बात करें। उधार और डिजिटल पेमेंट में सावधानी रखें। बचत छोटी हो, फिर भी अलग रखें।

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मीन राशि का स्वास्थ्य राशिफल

सुबह सुस्ती, नींद की कमी या मन का भारीपन असर दिखा सकता है। शरीर से ज्यादा मानसिक आराम की जरूरत रहेगी। बाहर का खाना और अनियमित समय से बचें। अगर कहीं जाना हो, तो जल्दी निकलें ताकि भागदौड़ न हो। दोपहर के बाद ऊर्जा बेहतर होगी। हल्की वॉक, गहरी सांस और पानी की सही मात्रा आपको जल्दी संभाल सकती है। शाम को शांत संगीत या बिना स्क्रीन का थोड़ा समय अच्छा रहेगा।

आज की सलाह

सुबह खुद पर नरमी रखें, फिर दोपहर के बाद जरूरी काम आत्मविश्वास से संभालें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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