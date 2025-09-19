मीन राशिफल 19 सितंबर : मीन राशि वाले आज रहें सावधान, धन खर्च न करें और स्वास्थ्य का रखें ध्यान

Pisces Horoscope Today 19 September 2025 aaj ka meen rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है।

Fri, 19 Sep 2025 07:09 AM

Pisces Horoscope Today मीन राशिफल 19 सितंबर 2025 : एक खुशहाल रिलेशनशिप की उम्मीद रखें। आपका प्रोफेशनल कमिटमेंट पॉजिटिव रिजल्ट देगा। छोटी-मोटी आर्थिक समस्याएं रहेंगी। आज स्वास्थ्य भी सही नहीं है। रोमांटिक रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। काम की चुनौतियों को अच्छे से निपटाएं। आज आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य दोनों ठीक नहीं कहा जा सकता है।

लव राशिफल- आपका लवर आपके एटीट्यूड पर ध्यान देगा और यह बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर दिन के पहले भाग में साथ समय बिताते हुए। नए रिलेशनशिप्स में ज्यादा कम्युनिकेशन की जरुरत है। जो लोग ब्रेकअप के किनारे पर हैं उन्हें इगो छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। सिंगल जातकों को आज नया प्रेम मिलेगा। आप प्रपोज कर सकते हैं और पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। आपका एफर्ट और डेडिकेशन रिलेशनशिप को अच्छे से चलानें में मदद करेगा और गलतफहमियों को दूर करेगा।

करियर राशिफल- वर्कप्लेस के प्रति आपका कमिटमेंट ज्यादातर प्रोफेशनल इश्यूज को सॉल्व करने में मदद करेगा। क्लाइंट की डिमांड्स के प्रति सेंसिटिव रहें और दिन का दूसरा भाग टीममेट्स से जुड़े इश्यूज क्लियर करने के लिए अच्छा है। जो लोग आईटी, हेल्थकेयर, हॉस्पिटैलिटी और एनीमेशन में हैं, उन्हें विदेश में नए अवसर मिलेंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्लाइंट रिलेटेड इश्यूज हैंडल करने में मदद करेगी। जो लोग जॉब छोड़ने की सोच रहे हैं वे आत्मविश्वास के साथ रिजाइन दे सकते हैं। एंटरप्रेन्योर नई पार्टनरशिप्स बनाने में सफल होंगे जो धन को बढ़ाने में काम करेगी।

आर्थिक राशिफल- पेमेंट्स से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं और कुछ महिलाओं को वर्कप्लेस पर आर्थिक समस्याओं को लेकर आलोचना भी झेलनी पड़ सकती है। स्टॉक और स्पेक्युलेटिव बिजनेस के बड़े डिसीजन लेने से बचें। हालांकि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने के लिए पैसा रहेगा। आज किसी दोस्त को बड़ी रकम उधार देने के लिए भी समय अच्छा नहीं है। बिजनेसमेन अलग-अलग ट्रेड्स में पैसा लगाते समय सावधान रहें।

स्वास्थ्य राशिफल- आज अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। कार्डियक इश्यूज के लक्षण दिख सकते हैं, जिन्हें तुरंत मेडिकल अटेंशन की जरुरत होगी। वायरल फीवर, स्किन-रिलेटेड इंफेक्शन और छोटे कट्स लगने जैसी समस्या होना आज आम बात है। आज खाना स्किप न करें, वरना थकान महसूस होगी। कुछ बच्चे ओरल हेल्थ इश्यूज की शिकायत भी करेंगे। आज एडवेंचरस स्पोर्ट्स में पार्ट लेना भी अच्छा नहीं है।

मीन राशि के गुण- ताकत: सचेत, सौंदर्यपरक, दयालु

कमजोरी: भावुक, अनिर्णायक, अवास्तविक

प्रतीक: मछली

तत्त्व: जल

शरीर का भाग: रक्त संचार

राशि स्वामी: नेपच्यून

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग : बैंगनी

भाग्यशाली अंक: 11

शुभ रत्न: पुखराज

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

औसत अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मिथुन, धनु

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

