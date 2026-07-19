मीन राशिफल 19 जुलाई 2026: आज मिलेगा अपनों का पूरा साथ, साझेदारी में मिल सकती है बड़ी सफलता
Pisces Horoscope Today 19 July 2026: मीन राशि वालों के लिए आज का दिन सहयोग और तालमेल से सफलता पाने का है। करियर में टीमवर्क और नई जिम्मेदारियां लाभ दे सकती हैं, जबकि आर्थिक मामलों में बचत और सोच-समझकर निवेश करना बेहतर रहेगा।
आज का दिन लोगों के साथ मिलकर काम करने का है। अगर हर काम अकेले करने की कोशिश करेंगे तो थकान बढ़ सकती है। वहीं जरूरत पड़ने पर किसी की मदद ले लेंगे तो कई काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। जीवनसाथी, बिजनेस पार्टनर या किसी भरोसेमंद व्यक्ति का साथ मिलेगा। कामकाज में भी तालमेल अच्छा रहेगा। आज बातचीत का तरीका आपके कई काम आसान कर सकता है। घर और ऑफिस के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। बच्चों की पढ़ाई या किसी रचनात्मक काम पर भी ध्यान देना पड़ सकता है। खर्च पर नजर रखें और बिना सोचे-समझे पैसा लगाने से बचें। छोटी-छोटी बातों में समझदारी दिखाएंगे तो दिन आपके पक्ष में रहेगा।
मीन राशि का लव राशिफल
रिश्तों में अपनापन बना रहेगा। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। अगर पिछले दिनों किसी बात को लेकर नाराजगी थी तो आज बातचीत से मामला सुलझ सकता है। प्रेम संबंध में एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। हर बात मनवाने की कोशिश करने के बजाय साथी की बात भी सुनें। जो लोग नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, उन्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। धीरे-धीरे आगे बढ़ना बेहतर रहेगा।
मीन राशि का करियर राशिफल
ऑफिस में टीम के साथ मिलकर काम करने से अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। किसी नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी की शुरुआत हो सकती है। कारोबार करने वालों को नई डील या साझेदारी का प्रस्ताव मिल सकता है, लेकिन फैसला लेने से पहले सभी शर्तें अच्छी तरह पढ़ लें। नौकरीपेशा लोगों का काम अधिकारियों की नजर में आएगा। छात्रों के लिए दिन अच्छा है। पढ़ाई में मन लगेगा और कठिन विषय भी पहले से आसान लगेंगे। रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपने काम की तारीफ मिल सकती है।
मीन राशि का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में दिन ठीक रहेगा। बचत पर ध्यान देंगे तो आने वाले समय में फायदा होगा। कोई अतिरिक्त कमाई का मौका भी मिल सकता है। हालांकि जल्द मुनाफे के लालच में कोई जोखिम न लें। ऑनलाइन लेन-देन करते समय सावधानी रखें। घर की जरूरतों पर खर्च हो सकता है, लेकिन बजट का ध्यान रखना जरूरी होगा।
मीन राशि का स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खानपान में लापरवाही भारी पड़ सकती है। समय पर भोजन करें और बाहर का ज्यादा तला-भुना खाना खाने से बचें। दिनभर पानी पर्याप्त मात्रा में पीते रहें। काम के बीच थोड़ा आराम भी करें। शाम को हल्की सैर या थोड़ी एक्सरसाइज करने से शरीर और मन दोनों अच्छा महसूस करेंगे।
आज की सलाह: हर काम अकेले करने की बजाय अपनों का साथ लें और पैसों के मामलों में जल्दबाजी बिल्कुल न करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र