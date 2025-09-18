मीन राशिफल 18 सितंबर : मीन राशि वाले बहस से बचें, पैसों के मामले सोच-समझकर ही निपटाएं

Pisces Horoscope Today 18 September 2025 aaj ka meen rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। मीन राशि वाले ऑफिस में बहस से बचें और पैसों के मामलों को भी सोच-समझकर निपटाएं।

Thu, 18 Sep 2025 06:39 AM

Pisces Horoscope Today मीन राशिफल 18 सितंबर 2025 : आपके अंदर ये काबिलियत है कि आप अपने आस-पास की दुनिया बदल सकते हैं। रिश्तों की दिक्कतें समझदारी से सुलझाएं। ऑफिस में बहस से बचें और पैसों के मामलों को भी सोच-समझकर निपटाएं। आज स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं। प्यार में शांत रहें। ऑफिस की चुनौतियों को आत्मविश्वास से संभालें। पैसों के मामले में स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन सेहत पर ध्यान देना जरूरी है।

लव राशिफल: आज आपका पार्टनर संवेदनशील रहेगा और आपका पूरा ख्याल रखेगा। रिलेशनशिप में चीजें बिगड़ने से पहले ही सुलझ जाएंगी। शादीशुदा महिलाएं अपने पुराने प्रेमी की तरफ लौट सकती हैं, जो उनकी शादीशुदा जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। रिश्ते में अपमान से बचें और अपने पार्टनर की उपलब्धियों की तारीफ करें। जो लोग सिंगल हैं उन्हें कोई नया दिलचस्प इंसान मिल सकता है और प्रपोज करने का मन बनेगा, लेकिन एक-दो दिन रुककर फैसला लें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि किसी तीसरे व्यक्ति को अपने रिश्ते में दखल न देने दें।

करियर राशिफल: आज आप उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। लेकिन कुछ काम तुरंत पूरे करने के लिए अतिरिक्त घंटे भी काम में देने पड़ सकते हैं। क्लाइंट के मुद्दों को सुलझाने के लिए अपने कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करें। जो लोग नए हैं उन्हें अपनी राय जरा सोच-समझकर रखनी चाहिए। ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार न बनें और क्राइसिस को संभालने की सही रणनीति बनाएं। जो लोग नौकरी छोड़ने का सोच रहे हैं, वे इस्तीफा दे सकते हैं और अपना प्रोफाइल जॉब पोर्टल पर अपडेट कर सकते हैं।

आर्थिक राशिफल: पैसा आएगा लेकिन खर्चे पर लगाम रखनी होगी। कुछ महिलाएं नई प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदने का मन बना सकती हैं। वहीं पुरुष जातक आज खासकर दोपहर के बाद दान-पुण्य पर पैसा खर्च कर सकते हैं। प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट के मामलों में धैर्य बनाए रखना जरूरी है। आज किसी दोस्त की मदद के लिए भी पैसे देने पड़ सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: हल्की-फुल्की सेहत की परेशानी आ सकती है। पाचन से जुड़ी दिक्कत हो सकती है, वहीं बच्चे भी आज शरीर में दर्द की शिकायत कर सकते हैं। फैट वाली चीजें कम खाएं और उसकी जगह प्रोटीन व विटामिन्स लें। तैलीय और भारी चीजों से दूर रहें और एक्सरसाइज को रूटीन का हिस्सा बनाएं। बुज़ुर्गों को आज भारी चीजें उठाते समय सावधान रहना चाहिए। सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या भी आ सकती है। डॉक्टर को दिखाना अच्छा रहेगा।

मीन राशि के गुण- ताकत: सचेत, सौंदर्यपरक, दयालु

कमजोरी: भावुक, अनिर्णायक, अवास्तविक

प्रतीक: मछली

तत्त्व: जल

शरीर का भाग: रक्त संचार

राशि स्वामी: नेपच्यून

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग : बैंगनी

भाग्यशाली अंक: 11

शुभ रत्न: पुखराज

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

औसत अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मिथुन, धनु

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

