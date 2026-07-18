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मीन राशिफल 18 जुलाई 2026: मीन राशि वाले धन के मामले में बरतें सावधानी, शाम तक बन सकते हैं अटके काम

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Pisces Horoscope Today: मीन राशि वालों के लिए दिन कामकाज के लिहाज से व्यस्त रह सकता है। करियर में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की उम्मीद है, लेकिन पैसों से जुड़े मामलों में सोच-समझकर फैसला लेना बेहतर रहेगा। रिश्तों में बातचीत से गलतफहमियां दूर हो सकती हैं।

मीन राशिफल 18 जुलाई 2026: मीन राशि वाले धन के मामले में बरतें सावधानी, शाम तक बन सकते हैं अटके काम

Pisces Horoscope Today 18 July 2026: मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कामकाज में व्यस्तता वाला रहेगा। सुबह से ही कई छोटे-बड़े काम एक साथ सामने आ सकते हैं। घर और ऑफिस दोनों की जिम्मेदारियां निभानी पड़ सकती हैं। ऐसे में अगर बिना योजना के काम करेंगे तो परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए पहले जरूरी काम निपटाएं, बाकी बाद में करें। हर बात हर किसी को बताने से बचें। अपनी योजना और जरूरी बातें भरोसे के लोगों तक ही रखें। किसी की बात का तुरंत जवाब देने या बहस में पड़ने से बचें। आज शांत रहकर काम करना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अगर किसी इंटरव्यू, प्रतियोगी परीक्षा या किसी जरूरी काम की तैयारी कर रहे हैं तो पूरा ध्यान उसी पर रखें। मेहनत का अच्छा नतीजा मिल सकता है। दिन के दूसरे हिस्से में किसी करीबी या सहयोगी की मदद से कोई अटका हुआ काम आगे बढ़ सकता है। किसी बात में उलझने के बजाय सलाह लेना बेहतर रहेगा। धैर्य बनाए रखेंगे तो दिन आपके पक्ष में रहेगा।

मीन राशि का लव राशिफल

रिश्तों में आज समझदारी से काम लेना होगा। अगर मन पहले से किसी बात को लेकर परेशान है तो उसका असर अपने रिश्तों पर न पड़ने दें। प्रेम संबंध में हैं तो छोटी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है। बेहतर होगा कि नाराज होने के बजाय खुलकर बात करें। शादीशुदा लोगों को काम की वजह से साथी को कम समय मिल सकता है, लेकिन थोड़ी बातचीत भी रिश्ते में मिठास बनाए रखेगी। शाम का समय साथ बैठकर बात करने के लिए अच्छा रहेगा। अविवाहित लोगों की किसी पुराने परिचित से दोबारा बातचीत शुरू हो सकती है। हालांकि किसी भी रिश्ते में जल्दबाजी से बचना ही समझदारी होगी।

मीन राशि का करियर राशिफल

कामकाज के मामले में दिन अच्छा रहेगा, लेकिन लापरवाही बिल्कुल न करें। ऑफिस में फाइल, ईमेल या जरूरी कागज ध्यान से देखें। छोटी गलती भी बाद में परेशानी दे सकती है। सहकर्मियों की बातों में उलझने के बजाय अपने काम पर ध्यान दें। कारोबार करने वालों को किसी नई योजना पर काम करने का मौका मिल सकता है। फिलहाल अपनी योजना ज्यादा लोगों को बताने से बचें। छात्रों को पढ़ाई में नियमितता रखनी होगी। जो पढ़ चुके हैं, उसे दोबारा पढ़ना और लिखकर अभ्यास करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। मेहनत करेंगे तो उसका असर जल्द दिखाई देगा।

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मीन राशि का आर्थिक राशिफल

पैसों के मामले में आज संभलकर चलने की जरूरत है। जितनी जरूरत हो, उतना ही खर्च करें। बिना सोचे-समझे किसी से उधार लेना ठीक नहीं रहेगा। अगर घर या परिवार से जुड़ा कोई जरूरी खर्च सामने आए तो उसे पहले पूरा करें। निवेश करने से पहले पूरी जानकारी जरूर लें। किसी की बातों में आकर पैसा लगाने से बचें। छोटी बचत भी आगे चलकर आपके काम आएगी।

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मीन राशि का स्वास्थ्य राशिफल

आज भागदौड़ की वजह से थकान महसूस हो सकती है। समय पर खाना खाएं और पानी पीना न भूलें। लगातार काम करने के बजाय बीच-बीच में थोड़ा आराम भी करें। अगर तनाव महसूस हो तो शाम को थोड़ी देर टहल लें। समय पर सोना और शरीर को आराम देना भी जरूरी रहेगा।

आज की सलाह: आज अपने काम पर ध्यान दें, बेकार की बहस से दूर रहें और कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लें। धैर्य से लिया गया फैसला ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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