Pisces Horoscope Today 18 December 2025 aaj ka meen rashifal bhavisyafal daily future predictions
मीन राशिफल 18 दिसंबर : मीन राशि वालों को आज होगा धन लाभ, स्वास्थ्य भी रहेगा अच्छा

मीन राशिफल 18 दिसंबर : मीन राशि वालों को आज होगा धन लाभ, स्वास्थ्य भी रहेगा अच्छा

संक्षेप:

Pisces Horoscope Today 18 December 2025 aaj ka meen rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। मीन राशि वालों को आज धन लाभ हो सकता है। 

Dec 18, 2025 06:16 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Pisces Horoscope Today मीन राशिफल 18 दिसंबर 2025 : आज कामकाज में अपनी राय साफ-साफ रखें, लेकिन समझदारी के साथ। प्रेम संबंध में दिखावा न करें और ईमानदारी बनाए रखें। पैसों के मामले में बेहतर प्लानिंग की जरूरत है। सेहत आज कुल मिलाकर अच्छी रहेगी।

लव राशिफल: आज रोमांटिक रहने का दिन है। पार्टनर के साथ ज्यादा समय बिताने से रिश्ता मजबूत होगा। कुछ लोग आज अपने रिश्ते की बात घरवालों से कर सकते हैं। कुछ महिलाओं के लिए शादी तय होने के योग हैं। किसी भी तरह के एक्स्ट्रा रिलेशन से दूर रहें, क्योंकि आज सच्चाई सामने आ सकती है। परिवार बढ़ाने को लेकर भी विचार हो सकता है। शादीशुदा महिलाओं को दिन के दूसरे भाग में अपने जीवनसाथी पर थोड़ी नजर रखने की जरूरत है।

करियर राशिफल: करियर में विदेश से जुड़े नए मौके मिल सकते हैं। जो लोग हाल ही में नई नौकरी में आए हैं, उन्हें मीटिंग में बोलते समय सावधानी रखनी चाहिए, किसी सीनियर या सहकर्मी को आपकी बात बुरी लग सकती है। नई जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार रहें। दिन का दूसरा भाग इंटरव्यू के लिए शुभ है। क्रिएटिव फील्ड जैसे एक्टिंग, पेंटिंग, म्यूजिक और लेखन से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं। व्यापारियों को लाइसेंस से जुड़े मामलों को सुलझाना पड़ सकता है।

आर्थिक राशिफल: आज धन आगमन के योग हैं। आप किसी जरूरतमंद दोस्त या भाई-बहन की आर्थिक मदद कर सकते हैं, लेकिन यह तय कर लें कि जरूरत पड़ने पर पैसा वापस मिल सके। परिवार में पैसों को लेकर विवाद से बचें। लंबे समय से अटके हुए पैसे मिल सकते हैं, हालांकि कुछ बिलों का भुगतान थोड़ा देर से होगा। बुजुर्ग लोग संपत्ति के बंटवारे को लेकर गंभीर चर्चा कर सकते हैं। बिजनेसमैन को क्लाइंट्स से पेमेंट के मामले में सतर्क रहना होगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज सेहत सामान्य से अच्छी रहेगी। हालांकि कुछ बुजुर्गों को सांस से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। डायबिटीज से पीड़ित महिलाओं को मीठे और कोल्ड ड्रिंक से परहेज करना चाहिए। तनाव और नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। तला-भुना खाने की जगह सब्जियां, फल और ड्राई फ्रूट्स शामिल करें। गर्भवती महिलाओं को एडवेंचर स्पोर्ट्स और जोखिम भरी गतिविधियों से दूर रहना चाहिए।

मीन राशि के गुण-

ताकत: सचेत, सौंदर्यपरक, दयालु

कमजोरी: भावुक, अनिर्णायक, अवास्तविक

प्रतीक: मछली

तत्त्व: जल

शरीर का भाग: रक्त संचार

राशि स्वामी: नेपच्यून

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग : बैंगनी

भाग्यशाली अंक: 11

शुभ रत्न: पुखराज

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

औसत अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मिथुन, धनु

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
