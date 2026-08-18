मीन राशिफल 18 अगस्त: शनि ला रहे गंभीरता और थकान, हर बात को तुरंत अंतिम सच नहीं मानें
Pisces Horoscope Today 18 August 2026: आज मीन राशि वालों के लिए रिश्तों को सुरक्षित रखने के लिए आज कम शब्द और साफ मन सबसे बेहतर रहेगा। पढ़ें आज का मीन विस्तृत राशिफल 18 अगस्त 2026।
Pisces Horoscope Today 18 August 2026, आज का मीन राशिफल: दिन थोड़ा संवेदनशील रह सकता है, इसलिए हर काम में सावधानी और धैर्य दोनों जरूरी होंगे। चंद्रमा बदलाव, दबाव और अनिश्चितता वाले क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, जिससे मन बिना ठोस कारण भी भारी लग सकता है। छोटी बातों में भी तनाव बढ़ने की संभावना है। काम करते समय जल्दीबाजी से बचें। रास्ते में, ऑफिस में, मशीन, वाहन या किसी भी उपकरण के साथ लापरवाही ठीक नहीं रहेगी। इसे डर की तरह नहीं, बस ध्यान रखने की सलाह समझें। कोई ऐसी खबर या सूचना मिल सकती है जो मन को थोड़ी देर परेशान करे, लेकिन हर बात को तुरंत अंतिम सच न मानें। जांच कर लें। सूर्य काम और दिनचर्या के क्षेत्र में है, इसलिए जिम्मेदारियां ज्यादा महसूस होंगी। शनि आपके स्वभाव में गंभीरता और थकान दोनों ला सकता है। ऐसे में खुद पर अनावश्यक दबाव न बनाएं। जो जरूरी है, वही करें। बाकी को क्रम से रखें। घर के माहौल में शांति बनाए रखना भी आज आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। संयमित दिनचर्या से ही दिन आराम से निकलेगा।
आज का मीन लव राशिफल
रिश्तों में संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा। साथी की बात का जवाब तुरंत और तीखे ढंग से देने से बचें। आपके मन का दबाव रिश्ते के स्वर को प्रभावित कर सकता है। शुक्र साझेदारी के क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए यदि आप नरमी रखें तो तालमेल बना रहेगा। विवाहित लोगों को छोटी बातों पर बहस से बचना चाहिए। प्रेम संबंधों में स्थिति सामान्य रहेगी। बहुत खास प्रगति न सही, पर संवाद बना रहेगा। अगर किसी बात पर असहमति है, तो उसे बहस नहीं, बातचीत की तरह लें। परिवार में भी किसी बड़े सदस्य की बात आपको कठोर लग सकती है, पर जवाब देने से पहले उनकी स्थिति समझें। रिश्तों को सुरक्षित रखने के लिए आज कम शब्द और साफ मन सबसे बेहतर रहेगा।
आज का मीन करियर राशिफल
कामकाज में फोकस बनाए रखना चुनौती और जरूरत दोनों रहेगा। रोजमर्रा की जिम्मेदारियां बढ़ी हुई लग सकती हैं। किसी पुराने काम को सुधारने, फाइल पूरा करने या लंबित कार्य निपटाने के लिए दिन ठीक है, लेकिन नई शुरुआत में जल्दबाजी न करें। बहस, तर्क या बेवजह की चर्चा ऊर्जा खा सकती है। छात्रों के लिए पढ़ाई का दिन औसत है। मन जल्दी भटक सकता है, पर बुध और गुरु रचनात्मक सोच में मदद देंगे। अगर आप लिखने, समझने, याद करने या किसी कॉन्सेप्ट को सरल बनाने का प्रयास करेंगे, तो पढ़ाई आगे बढ़ेगी। ग्रुप स्टडी से ज्यादा एक शांत जगह पर पढ़ना आज उपयोगी रहेगा। काम की जगह सुरक्षा नियम, समय और दस्तावेज पर खास ध्यान दें।
आज का मीन आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में संभलकर चलना सही रहेगा। नया निवेश, खासकर बिना पूरी जानकारी वाला, अभी टालना बेहतर होगा। खर्च बहुत बड़े न हों, फिर भी अचानक छोटे भुगतान निकल सकते हैं। घर, मरम्मत, यात्रा या दैनिक जरूरतों से जुड़ी रकम बढ़ सकती है। यदि कोई साझा पैसा, उधार या बकाया मामला है, तो साफ हिसाब रखें। जोखिम लेने की जगह फिलहाल बचत और नियंत्रण पर ध्यान दें। ऑनलाइन भुगतान करते समय भी दो बार जांच लें।
आझ का मीन स्वास्थ्य राशिफल
तनाव, थकान और मानसिक दबाव का असर शरीर पर महसूस हो सकता है। इसलिए आराम को पीछे न रखें। नींद पूरी करें। भारी भोजन और देर रात की आदत कम करें। घर और काम दोनों जगह जल्दबाजी में चलने फिरने से बचें। हल्की स्ट्रेचिंग, गहरी सांस और थोड़ी चुप्पी आपके लिए दवा जैसा काम करेगी। अगर मन भारी लगे, तो भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना राहत देगा।
आज की सलाह: बहस छोड़ें, काम धीरे करें और हर जरूरी कदम में थोड़ी अतिरिक्त सावधानी रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र