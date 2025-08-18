मीन राशिफल 18 अगस्त: आज ऑफिस रोमांस से बचें, पैसे का मामला आपके पक्ष में

Pisces Horoscope Today 18 August 2025 Aaj ka Meen Rashifal Horoscope Future : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है।

Pisces Horoscope Today, मीन राशिफल 18 अगस्त 2025: अपने प्रेम जीवन में खुश रहें। हर पेशेवर चुनौती का कॉन्फिडेंस से सामना करें। आर्थिक रूप से आप ठीक हैं, लेकिन आज छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्या हो सकती है।

मीन लव लाइफ: आज प्रेम संबंध को फलदायी बनाए रखें। किसी एकांत जगह पर समय बिताना पसंद करें। आप दोनों के पास यादगार पल होंगे। सिंगल जातकों को कोई दिलचस्प व्यक्ति मिल सकता है और इससे एक नए प्रेम संबंध की शुरुआत भी हो सकती है। जो लोग रिश्ते को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं, वे आज शादी के बारे में भी सोच सकते हैं। मैरिड पुरुष जातकों को ऑफिस रोमांस से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आज आपका जीवनसाथी आपको रंगे हाथों पकड़ सकता है।

करियर राशिफल: टीम के बारे में सोचें, क्योंकि जांच के दौरान आपका व्यवहार कारगर साबित होगा। आपको किसी क्लाइंट से बातचीत करने का काम दिया जा सकता है। इसे अपनी योग्यता साबित करने के ऑप्शन के रूप में इस्तेमाल करें। आप जॉब पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल भी अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि दिन खत्म होने से पहले नए इंटरव्यू कॉल आ सकते हैं। परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे स्टूडेंट्स बिना किसी कठिनाई के परीक्षा पास कर लेंगे। व्यवसायी अपने बिजनेस को नए क्षेत्रों में ले जाने में सफल रहेंगे।

फाइनेंशियल लाइफ: समृद्धि आपके पक्ष में रहेगी। दोपहर का समय किसी दोस्त के साथ आर्थिक समस्या सुलझाने के लिए अच्छा है, साथ ही आप वाहन खरीदने पर भी विचार कर सकते हैं। आपको शेयर बाजार में बड़े निवेश से बचना चाहिए। महिलाएं घर खरीद सकती हैं या मौजूदा घर को रेनोवेट कर सकती हैं। वरिष्ठ लोग बच्चों के बीच धन का बंटवारा कर सकते हैं, जबकि आप विदेश में छुट्टियां बिताने की योजना भी बना सकते हैं। व्यावसायिक दृष्टि से भी दिन शुभ है।

सेहत राशिफल: सेहत से जुड़ी समस्या हो सकती है। आपको सांस संबंधी समस्याओं के प्रति सावधान रहना चाहिए और धूल भरे वातावरण से बचना चाहिए। जो लोग उम्रदराज हैं, उन्हें पूरे शरीर की जांच करवानी पड़ सकती है। खूब पानी पिएं और जंक फूड्स से भी परहेज करें। आज खेलते समय बच्चों को चोट भी लग सकती है। गर्भवती महिलाओं को साहसिक खेलों से दूर रहना चाहिए। दोपहिया वाहन चलाते समय भी आपको सावधान रहना चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

