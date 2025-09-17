मीन राशिफल 17 सितंबर: आज धन लाभ के लोग, सिनीयर्स को न करें नाराज

Pisces Horoscope Today 17 September 2025 Aaj ka Meen Rashifal Horoscope Future : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है।

Pisces Horoscope Today, मीन राशिफल 17 सितंबर 2025: आज लव लाइफ में पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे। आप आज पेशेवर जरूरतों को भी पूरा करें। शेयर मार्केट सहित सुरक्षित निवेशों को प्राथमिकता दें। आपका स्वास्थ्य अधिक देखभाल की मांग करता है।

मीन लव लाइफ: जीवन के प्रति जुनूनी बनें। यह रिश्ते में भी झलकेगा। ध्यान रखें कि आप अपने साथी के लिए समय निकालें। आप दोनों साथ बैठ सकते हैं, लेकिन पास्ट के बारे में बात करने से बचें, जिससे प्रेमी परेशान हो सकता है। आज ज़ुबानी बहस में न पड़ें। अपने साथी को हर तरह के प्रयासों में हमेशा सपोर्ट दें। इससे आप अपनी भावनाओं को शेयर करेंगे और आपके रिश्ते को मजबूत करेंगे। मैरिड जातकों को ऑफिस रोमांस से बचना चाहिए, क्योंकि उनके जीवनसाथी को शाम को इसका पता चल जाएगा।

करियर राशिफल: आज आपकी उत्पादकता प्रभावित हो सकती है। इससे सीनियर्स की नाराजगी बढ़ सकती है। ऑफिस की राजनीति से बचना अच्छा है। टीम सेशन में आपको नए आइडिया भी पेश करने पड़ सकते हैं। कुछ पेशेवर लोग आज क्लाइंट के घर जाएंगे, और जो लोग नौकरी बदलने के इच्छुक हैं, वे दोपहर में इंटरव्यू पास कर लेंगे। अगर आप बिजनेस में हैं, तो यह समय विस्तार करने और कई प्रोजेक्ट में निवेश करने का है। भाग्यशाली लोग अपने व्यवसाय का विस्तार विदेशों में भी कर सकते हैं।

फाइनेंशियल लाइफ: धन का आगमन होगा। इससे आपको शेयर बाजार में महत्वपूर्ण निवेश करने में भी मदद मिलेगी। आप किसी दोस्त या रिश्तेदार के साथ कोई आर्थिक मसला सुलझा सकते हैं। दोस्तों पर खर्च कम करना भी अच्छा रहेगा। दोपहर का वक्त रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए अच्छा है लेकीन एक्सपर्ट की सलाह लेना चाहिए। बिजनेसमैन को आज अच्छा रिटर्न मिल सकता है और वे प्रमोटरों के माध्यम से धन जुटाने में भी सफल होंगे।

सेहत राशिफल: सेहत से जुड़ी छोटी-मोटी दिक्कतें आ सकती हैं। आप परिवार के साथ समय बिताकर खुश रहेंगे। ऑफिस का दबाव घर पर न लाएं। दोपहर का समय तंबाकू छोड़ने के लिए अच्छा है। जबकि कुछ महिलाओं को वायरल बुखार भी हो सकता है। जंक फूड्स और अनहेल्दी लाइफस्टाइल से बचें। आज शराब का सेवन भी छोड़ दें। जो लोग उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं, उन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता हो सकती है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ