मीन राशिफल 17 नवंबर : मीन राशि वालों का चुनौतियों का करना पड़ेगा सामना, पैसों को लेकर भी हो सकता है विवाद

संक्षेप: Pisces Horoscope Today 17 November 2025 aaj ka meen rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। मीन राशि वाले आज रिश्ते को खुशहाल रखने के लिए साथी की भावनाओं को समझें।

Mon, 17 Nov 2025 06:47 AM

Pisces Horoscope Today मीन राशिफल 17 नवंबर 2025 : रिश्ते को खुशहाल रखने के लिए आज साथी की भावनाओं को समझना बेहद जरूरी है। काम पर ध्यान दें, इससे अच्छे नतीजे मिलेंगे। पैसों को थोड़ी समझदारी से मैनेज करना होगा। रिश्तों को संभालने में आपका रवैया अहम रहेगा। ऑफिस की चुनौतियों का सामना पॉजिटिव अंदाज में करें। आर्थिक स्थिति बेहतर लाइफस्टाइल देगी। आज सेहत भी ठीक रहेगी।

लव राशिफल: प्यार आज आपकी जिंदगी का सबसे मजबूत हिस्सा रहेगा। इस प्रेम को महसूस करें और रिश्ते को बेहतरीन बनाने में इसका इस्तेमाल करें। साथी को निजी और प्रोफेशनल दोनों मामलों में सपोर्ट करें। आज आपको अपने लवर की गतिविधियों पर भी थोड़ी नजर रखनी होगी। शादीशुदा महिलाएं कंसीव कर सकती हैं, इसलिए कपल परिवार बढ़ाने की प्लानिंग कर सकते हैं। परंतु अविवाहित लोगों को बहुत सावधान रहना होगा, ताकि किसी तरह की अनचाही प्रेग्नेंसी जैसी परेशानी न हो जाए।

करियर राशिफल: काम में कुछ चुनौतियां आएंगी लेकिन आप छोटे-मोटे ईगो से जुड़े मुद्दों को संभाल लेंगे। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सही तरीके से इस्तेमाल करें। इससे मैनेजमेंट और क्लाइंट दोनों की नजर में आपकी छवि मजबूत होगी। अपने आस-पास पॉजिटिव सोच वाले लोगों को रखें। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं, वे आज औपचारिक कदम उठा सकते हैं। बिजनेस करने वालों के लिए आज का दिन नई पार्टनरशिप फाइनल करने के लिए अनुकूल है।

आर्थिक राशिफल: घर के भीतर पैसों को लेकर विवाद हो सकता है। भाई-बहन के साथ पैसे की कोई बहस हो तो उसे बढ़ने न दें। कुछ लोग आज अपना पैसा भाई-बहन में बाटेंगे, लेकिन लौटकर मिलने की उम्मीद कम है। दिन के दूसरे भाग में इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना ठीक है।बिजनेस करने वालों को आज अपने काम के लिए जरूरी फंड मिल जाएगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज खूब पानी पिएं और प्रोटीन, विटामिन व मिनरल से भरपूर आहार लें। निजी और ऑफिस दोनों ही जगह तनाव से दूर रहें। लंबे समय तक कंप्यूटर के सामने बैठने वालों को जोड़ों में दर्द हो सकता है। बुजुर्गों में स्किन इंफेक्शन की शिकायत आ सकती है, जिनके लिए डॉक्टर की सलाह जरूरी होगी। छोटी-मोटी समस्या जैसे खांसी, जुकाम, गले में खराश आदि भी परेशान कर सकती हैं। गर्भवती महिलाएं किसी भी एडवेंचर एक्टिविटी से दूर रहें।

मीन राशि के गुण- ताकत: सचेत, सौंदर्यपरक, दयालु

कमजोरी: भावुक, अनिर्णायक, अवास्तविक

प्रतीक: मछली

तत्त्व: जल

शरीर का भाग: रक्त संचार

राशि स्वामी: नेपच्यून

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग : बैंगनी

भाग्यशाली अंक: 11

शुभ रत्न: पुखराज

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

औसत अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मिथुन, धनु

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

