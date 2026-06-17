मीन राशिफल 17 जून: आज धन के मामले में दिन उत्साहजनक, मिल सकती है कोई अच्छी खबर
Aaj ka Meen Rashifal, Pisces Horoscope Today 17 June 2026: आज मीन राशि वालों के लिए धन के रास्ते खुलेंगे और धन लाभ होगा। संतान या किसी करीबी व्यक्ति से अच्छी खबर मिल सकती है। जानें मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 17 जून का दिन और किस सलाह से बनेगी बिगड़ी बात।
Pisces Horoscope Today, आज का मीन राशिफल 17 जून 2026: सुबह की दिनचर्या जितनी साफ रखेंगे, दिन उतना अच्छा खुलेगा। पैसे, समय और काम, तीनों आज साथ चलेंगे। खुशी और सहजता का दिन है। बच्चों से अच्छी खबर, फोन पर सुखद सूचना या घर में किसी छोटी उपलब्धि की बात सुनने को मिल सकती है। चंद्रमा मेष में और भरणी नक्षत्र में होने से गति तेज रहेगी। इसलिए सुबह के शांत समय में जरूरी फैसले, भुगतान, कॉल बैक या दिन की सूची बना लें। यही आगे सुविधा देगा। प्रेम संबंधों में बढ़त का भाव है। कुछ लोगों को विपरीत लिंग से प्रस्ताव या रुचि का संकेत मिल सकता है। कामकाज में आपकी समझदारी और ईमानदार रवैया अच्छा असर छोड़ेगा। व्यापारी नए काम की दिशा में सोच सकते हैं। नौकरीपेशा लोग अपने काम को बेहतर ढंग से संभाल पाएंगे। विद्यार्थी भी मन लगाकर पढ़ेंगे। देर दोपहर में जल्दबाजी से जवाब देना, रास्ते में काम निपटाना या बिना पढ़े किसी कागज पर सहमति देना ठीक नहीं। एक छोटी राहत यह है कि आज लोग आपकी नीयत पर भरोसा करेंगे। बस आप अपनी रफ्तार संतुलित रखें।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में दिन सकारात्मक है। प्रेम संबंधों में आगे बढ़ने की संभावना है। अगर किसी को दिल की बात कहनी है तो भाषा साफ और सम्मानजनक रखें। जीवनसाथी के साथ सामान्य बातचीत भी मीठी लगेगी। बच्चों से जुड़ी अच्छी खबर घर का माहौल हल्का और प्रसन्न कर सकती है। परिवार में यदि किसी कॉल या मुलाकात को लेकर चर्चा हो, तो आप सहजता से सबको जोड़ पाएंगे। किसी पुराने परिचित से फिर से संवाद बनने का संकेत भी है। बचने लायक गलती यह है कि उत्साह में बहुत जल्द भविष्य की बड़ी तस्वीर खींच दें। रिश्तों को आज सरल रहने दें। छोटे भाव ही ज्यादा सच्चे लगेंगे।
शिक्षा और करियर
विद्यार्थियों के लिए दिन मजबूत है। पढ़ाई में मन लगेगा और समझ भी बनेगी। अगर सुबह नोट्स दोहराने, फीस जमा करने या किसी क्लास का शेड्यूल देखने का काम है तो उसे पहले कर लें। नौकरीपेशा लोग समझदारी से काम निकालेंगे। बॉस, टीम या क्लाइंट के साथ आपका व्यवहार भरोसा पैदा करेगा। फोन कॉल, छोटी मीटिंग और फॉलो अप आज असरदार रहेंगे। व्यवसायियों के लिए नया वेंचर, नई सेवा या नई दिशा पर विचार करने का समय अच्छा है, पर कागज और खर्च की सूची साथ रखें। बचने लायक गलती यह होगी कि केवल उत्साह देखकर विस्तार कर लें। पहले क्षमता और समय देखें। आज आपकी सच्ची ताकत साफ दिमाग और सधा हुआ व्यवहार है।
धन और वित्त
धन के मामले में दिन उत्साहजनक है। निवेश, सट्टा या जोखिम वाले विकल्पों की ओर मन जा सकता है और कुछ को लाभ के संकेत भी दिखेंगे। फिर भी पूरी राशि एक ही जगह लगाना उचित नहीं। सुबह बैंक, बिल, ऐप या खाते का काम निपटा लेना अच्छा रहेगा। रास्ते में या भागते समय पेमेंट करना गलती करा सकता है। व्यवसाय में नई शुरुआत के लिए धन की योजना बन सकती है। आय का रास्ता खुला दिख रहा है, पर विवेक बनाए रखना ही असली लाभ देगा।
स्वास्थ्य और कल्याण
दिन अच्छा है, पर लय बिगड़ी तो थकान जल्दी महसूस होगी। सुबह उठने, नहाने, खाने और निकलने का समय थोड़ी नियमितता से रखें। बहुत देर तक खाली पेट चाय पर न रहें। पैरों में गर्मी या बेचैनी लगे तो ठंडा पानी से चेहरा हाथ धो लें। मीटिंग और कॉल के बीच कुछ पल शांत बैठना आपके लिए आज बहुत अच्छा रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा तो शरीर भी साथ देगा।
आज की सलाह: सुबह की दिनचर्या व्यवस्थित रखें, वही पूरे दिन के फैसलों को आसान बनाएगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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