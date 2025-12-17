मीन राशिफल 17 दिसंबर : मीन राशि वाले आज समझदारी से करें काम, बहस करने से बचें, पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप: Pisces Horoscope Today 17 December 2025 aaj ka meen rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। आज मीन राशि वाले समझदारी से काम करें। बहस करने से भी बचें।

Dec 17, 2025 06:06 am IST

Pisces Horoscope Today मीन राशिफल 17 दिसंबर 2025 : आज का दिन प्रेम और खुशहाल रिश्तों के नाम है। ऑफिस से जुड़े मामलों को प्रोफेशनल तरीके से सुलझाएं और धन का सही निवेश करें। लव लाइफ में ईमानदारी रखें, इससे आज की किसी भी परेशानी को संभालने में मदद मिलेगी। कार्यक्षेत्र में नए मौके मिलेंगे, जो करियर में आगे बढ़ने का रास्ता खोलेंगे। धन के मामले में आप सुरक्षित रहेंगे और सेहत पूरे दिन सामान्य बनी रहेगी।

लव राशिफल: रिश्ते में आज समझदारी से काम लें और टकराव या तीखी बहस से बचें। अपने रिश्ते को निभाने के लिए की गई कोशिशें और आपकी सच्ची मेहनत गलतफहमियों को दूर कर सकती हैं। आप अपने रिश्ते को लेकर माता-पिता से बात कर सकते हैं और उनका सहयोग मिल सकता है। अच्छे श्रोता बनना आज बहुत जरूरी है। अविवाहित लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, और आने वाले महीनों में रिश्ता मजबूत भी हो सकता है। शाम के समय पार्टनर को घरवालों से मिलवाना शुभ रहेगा।

करियर राशिफल: ऑफिस में कोई सीनियर आपके काम को कम आंकने की कोशिश कर सकता है, लेकिन इससे आपकी कार्यक्षमता पर असर नहीं पड़ना चाहिए। हर नई जिम्मेदारी को स्वीकार करें, क्योंकि यही आपके करियर की ग्रोथ का रास्ता बनेगी। आलोचना को खुले मन से स्वीकार करें और टीम मीटिंग में अपनी राय रखने से न हिचकें। उद्यमियों के लिए आज नए आइडिया लॉन्च करने का अच्छा दिन है। जो लोग विदेश में व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें प्रमोटर्स का सहयोग मिल सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज धन लाभ के योग बन रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के लिए दिन अनुकूल है। परिवार से जुड़ा कोई प्रॉपर्टी विवाद भी सुलझ सकता है। दिन के दूसरे भाग में आभूषण और वाहन खरीदना शुभ रहेगा। यदि बजट अनुमति दे, तो विदेश यात्रा की योजना बना सकते हैं। लंबे समय से अटके हुए पैसे मिल सकते हैं और कोई आर्थिक विवाद भी खत्म होगा। कुछ महिलाओं को पारिवारिक संपत्ति विरासत में मिल सकती है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज फिसलन वाली जगहों और सीढ़ियों पर चलते समय सावधानी रखें। यह सलाह खासतौर पर बुजुर्गों के लिए है, जिन्हें जोड़ों के दर्द की शिकायत हो सकती है। महिलाओं को स्त्री रोग से जुड़ी समस्या हो सकती है, जिसके लिए डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। खान-पान पर ध्यान दें और डाइट में फल और हरी सब्जियां जरूर शामिल करें।

मीन राशि के गुण- ताकत: सचेत, सौंदर्यपरक, दयालु

कमजोरी: भावुक, अनिर्णायक, अवास्तविक

प्रतीक: मछली

तत्त्व: जल

शरीर का भाग: रक्त संचार

राशि स्वामी: नेपच्यून

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग : बैंगनी

भाग्यशाली अंक: 11

शुभ रत्न: पुखराज

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

औसत अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मिथुन, धनु

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

