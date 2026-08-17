मीन राशिफल 17 अगस्त: सूर्य, बुध और गुरु दे रहे अच्छा सहारा, शक या पुरानी बातों को चेक करने से बचें
Pisces Horoscope Today 17 August 2026: आज मीन राशि के जातक संतुलित चलेंगे तो दिन रिश्तों और सीख दोनों के लिए उपयोगी रहेगा। पढ़ें मीन राशि के लिए कैसा बीतेगा पूरा दिन।
Pisces Horoscope Today 17 August 2026, आज का मीन राशिफल: शुरुआती हिस्से में लोगों के साथ तालमेल, बातचीत और संबंधों पर ध्यान रहेगा। कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आपसे बात करना चाहे या आपकी राय जानना चाहे, तो उसे हल्के में न लें। साझेदारी, समझौता, मीटिंग या घर-परिवार की संयुक्त जिम्मेदारी में आपका योगदान जरूरी रहेगा। दिन चढ़ने के साथ भावनात्मक गहराई बढ़ सकती है और मन थोड़ा भीतर की ओर जा सकता है। तब हर बात को तुरंत समझ पाना आसान नहीं होगा, इसलिए धैर्य रखें। रचनात्मकता, पढ़ाई और बच्चों से जुड़े क्षेत्र में सूर्य, बुध और गुरु अच्छा सहारा दे रहे हैं। इससे समझदारी, स्नेह और व्यावहारिक सोच बनी रहेगी। वहीं आपकी राशि में वक्री शनि आपको अपने शरीर, समय और सीमाओं की याद दिला रहा है। इसलिए जितना उठा सकें उतना ही काम लें। साझा पैसों, कागजी काम या भावनात्मक प्रतिक्रिया वाले विषय दोपहर के बाद संवेदनशील रह सकते हैं। संतुलित चलेंगे तो दिन रिश्तों और सीख दोनों के लिए उपयोगी रहेगा।
आज का मीन लव राशिफल
रिश्तों के लिहाज से दिन की शुरुआत अच्छी कही जा सकती है। जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए किसी दिलचस्प व्यक्ति से बातचीत शुरू होने या किसी परिचय के जरिये बात आगे बढ़ने की संभावना है। इसे तुरंत बहुत बड़ा रूप न दें, पर संकेत को नजरअंदाज भी न करें। जो लोग रिश्ते में हैं, उन्हें मिलने, खुलकर बात करने या लंबी दूरी के बाद जुड़ने का मौका मिल सकता है। जीवनसाथी के साथ समझदारी बढ़ेगी, खासकर जब आप सुनने की आदत रखें। दिन के बाद के हिस्से में संवेदनशीलता बढ़ सकती है। तब जिद, शक या पुरानी बातों की जांच करने से बचें। अपनापन शांत व्यवहार से ही दिखेगा।
आज का मीन करियर राशिफल
कामकाज में साझेदारी, समन्वय और बातचीत मुख्य भूमिका में रहेंगे। बिजनेस करने वालों को नया सहयोग, संयुक्त काम या किसी संपर्क के जरिये अवसर मिल सकता है। फिर भी हर प्रस्ताव को ध्यान से पढ़ें और शर्तें साफ रखें। कानूनी, सरकारी या दस्तावेज से जुड़े मामलों में आगे बढ़ने की स्थिति बन सकती है, लेकिन परिणाम तय मानकर न चलें। छात्रों के लिए यह दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्षमता अच्छी है पर ढील नुकसान कर सकती है। शुरुआत में समूह चर्चा, प्रस्तुति या इंटरव्यू जैसे काम अच्छे रहेंगे। बाद में फोकस बनाए रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए पढ़ाई के बीच छोटे ब्रेक रखें। बच्चों या जूनियर्स का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ दिखेगा, और आप उनकी प्रगति से संतोष महसूस कर सकते हैं।
आज का मीन आर्थिक राशिफल
वित्तीय मामलों में संयुक्त निर्णय प्रमुख रह सकते हैं। साथी, परिवार या साझेदार के साथ खर्च, भुगतान या योजना पर बात हो सकती है। किसी दूसरे पक्ष से मदद, सुविधा या राशि मिलने की उम्मीद बन सकती है, लेकिन उसी पर निर्भर रहना ठीक नहीं होगा। दोपहर के बाद साझा धन, कागजी काम या लंबित भुगतान में सावधानी जरूरी रहेगी। छोटे अक्षरों को पढ़े बिना सहमति न दें। बच्चों, पढ़ाई या घर की सुविधा पर खर्च संभव है। कुल मिलाकर संतुलित सोच रखने पर स्थिति संभली रहेगी।
आज का मीन स्वास्थ्य राशिफल
शुरुआती हिस्से में ऊर्जा ठीक रहेगी, क्योंकि लोगों से मिलना-जुलना आपको सक्रिय रखेगा। बाद के हिस्से में थकान, भावनात्मक दबाव या मन की भारीपन बढ़ सकता है। शरीर से ज्यादा मन को आराम चाहिए होगा। भोजन समय पर करें और बहुत मसालेदार या अनियमित खाने से बचें। हल्की वॉक, शांत संगीत और स्क्रीन से थोड़ी दूरी आपको संतुलित रखेगी। खुद पर बहुत सख्ती न करें।
आज की सलाह: रिश्तों में नरमी रखें और साझा फैसलों से पहले हर बात साफ समझ लेना बेहतर रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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