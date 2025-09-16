मीन राशिफल 16 सितंबर: आज गॉसिप से दूर रहें, धन के मामले में भाग्य देगा साथ

Pisces Horoscope Today 16 September 2025 Aaj ka Meen Rashifal Horoscope Future : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है।

Pisces Horoscope Today, मीन राशिफल 16 सितंबर 2025: रोमांटिक रहें और अपने साथी के साथ ज्यादा समय बिताएं। ऑफिस में नए कामों के लिए एक साथ कई काम करने की जरूरत होगी। धन को सावधानी से मैनेज करें। आज स्वास्थ्य भी आपके पक्ष में रहेगा।

मीन लव लाइफ: आपको अपने पार्टनर के साथ समय बिताते और अपनी बात कहते समय भी सावधानी बरतनी चाहिए। प्रेमी/प्रेमिका कुछ शब्दों को गलत समझ सकते हैं, जिससे सिचुएशन बिगड़ सकती है। किसी पारिवारिक या सोशल कार्यक्रम में अपने प्रेमी/प्रेमिका के प्रति कठोर व्यवहार न करें, क्योंकि इससे दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। कुछ भाग्यशाली जातक अपने एक्स लवर से मिलकर अपने पुराने प्रेम संबंधों को फिर से शुरू कर सकते हैं और जीवन में खुशियां वापस ला सकते हैं।

करियर राशिफल: आपको एक साथ कई काम करने होंगे। लक्ष्य हासिल करने में टीम के अन्य सदस्यों से बेहतर प्रदर्शन भी करना होगा। टीम मीटिंग में नए आइडिया सामने रखें। हमेशा ऐसे विचार सामने रखें, जो सिचुएशन के अनुकूल हों। आपका उत्साह मैनेजमेंट से तारीफ हासिल करेगा। यह आपकी जल्द होने वाली प्रमोशन में झलकेगा। ऑफिस में हमेशा धैर्य बनाए रखें। गॉसिप, ऑफिस की राजनीति और अहंकार के टकराव से दूर रहें। व्यवसायियों को अपने कंपटीटर्स पर जीत हासिल हो सकती है। आज बिजनेस बढ़ाने पर विचार करने का अच्छा समय है।

फाइनेंशियल लाइफ: आप पैसों के मामले में अच्छे हैं। कुछ महिलाएं परिवार में संपत्ति के मुद्दों को सुलझा सकती हैं। जबकि आप कोई कानूनी लड़ाई भी जीत सकते हैं, जिससे आर्थिक मुद्दे भी सुलझ सकते हैं। आज घर को रेनोवेट या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदने के लिए भी अच्छा दिन रहेगा। आज अजनबियों के साथ वित्तीय लेन-देन करने से बचें, खासकर ट्रैवल के दौरान। व्यवसायी प्रमोटरों के माध्यम से धन जुटाने में सफल हो सकते हैं।

सेहत राशिफल: कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या नहीं आएगी। अपनी लाइफस्टाइल पर अधिक ध्यान देना अच्छा रहेगा। खान-पान संबंधी दिक्कतों पर काबू पाएं। प्रोटीन और विटामिन से भरपूर भोजन करें। आप दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से भी कर सकते हैं और यह ध्यान रखें कि आप परिवार के लिए समय निकालें, जिससे आज आपको मानसिक रूप से हेल्दी रहने में मदद मिलेगी। कुछ उम्रदराज जातकों के पैरों में दर्द हो सकता है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ