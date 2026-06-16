मीन राशिफल 16 जून 2026: आज कागज और बजट देखकर ही लें ये निर्णय, दोपहर बाद इन 2 चीजों से बचें
Aaj ka Meen Rashifal, Pisces Horoscope Today 16 June 2026: मीन राशि वालों के लिए आज का दिन बचत बढ़ाने की याद दिलाएगा। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी अपने बजट को देखकर ही करें। जल्दबाजी में धन खर्च करने से बचें। पढ़ें आज मीन राशि वालों का कैसा रहेगा राशिफल।
Pisces Horoscope Today, आज का मीन राशिफल 16 जून 2026: शनि आपकी राशि में होकर धैर्य सिखा रहा है, और यही धैर्य आज राहत का रूप ले सकता है। पिछले दिनों की कई टेंशन हल्की पड़ती महसूस होंगी। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का मन बनेगा और माहौल भी साथ देता दिखेगा। घर का बना भोजन, सादा बातचीत और अपने लोगों के बीच बैठना आज खास सुकून देगा। चंद्रमा मेष में होने से खर्च और काम की गति बनी रहेगी, मगर भरणी नक्षत्र आपको यह भी याद दिलाएगा कि बचत बढ़ानी है। किसी सामाजिक कार्यक्रम, पारिवारिक मिलन या आमंत्रण में जाने की संभावना है। माता से संबंध अच्छे रहेंगे और उनसे भावनात्मक या आर्थिक सहयोग मिल सकता है। वाहन खरीदने या घर के उपयोग का कोई सामान लेने का विचार भी बन सकता है। सुबह का शांत समय निर्णय के लिए ठीक रहेगा। देर दोपहर में जल्दबाजी से खरीद या जवाब देने से बचें। अच्छा यह है कि समस्याएं एकदम गायब नहीं, फिर भी उनसे निपटने की आपकी ताकत बढ़ी हुई रहेगी।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में अपनापन रहेगा। जीवनसाथी, माता या परिवार के बड़े सदस्यों के साथ बात सहज होगी। यदि कई दिनों से घर का माहौल भारी था, तो आज उसे हल्का करने का मौका है। साथ बैठकर भोजन करना, रसोई के छोटे काम में हाथ बंटाना या किसी पारिवारिक कार्यक्रम में साथ जाना संबंधों को मजबूत करेगा। मित्रों के साथ भी खुशी के पल मिल सकते हैं। अविवाहित लोगों के लिए परिवार की सहमति से कोई परिचय आगे बढ़ सकता है। एक छोटी सावधानी यह कि खुशी में कोई पुरानी तुलना न छेड़ें। राहत की बात यह है कि लोग आपके करीब आना चाहेंगे और आपका मन भी खुला रहेगा।
शिक्षा और करियर
कामकाज में आज मन थोड़ा हल्का रहेगा, इसलिए निर्णय साफ हो सकते हैं। नौकरीपेशा लोग परिवार और काम का संतुलन बनाकर चलेंगे तो अच्छा परिणाम पाएंगे। यदि कोई घरेलू कारण से काम प्रभावित हुआ था, तो अब स्थिति सुधर सकती है। छात्र शांत माहौल में पढ़ेंगे तो पकड़ अच्छी बनेगी। घर पर बैठकर पढ़ने वालों के लिए दिन विशेष रूप से उपयोगी है। व्यवसायी वाहन, डिलीवरी, घरेलू सामान या परिवार आधारित सेवाओं से जुड़े हों तो फायदा देख सकते हैं। कोई नया वाहन या साधन लेने का विचार बने, तो कागज और बजट देखकर ही निर्णय लें। बचने वाली गलती यह होगी कि खुशी में अपनी क्षमता से बड़ा वादा कर दें। शनि का संकेत साफ है। टिकाऊ प्रगति धीरे चलकर ही बनेगी।
धन और वित्त
धन के मामले में सुधार और बचत दोनों पर ध्यान जा सकता है। माता पिता से आर्थिक सहयोग या कोई राशि मिलने की संभावना है। वाहन या घर के उपयोग की वस्तु पर खर्च बन सकता है, इसलिए पहले प्राथमिकता तय करें। जो पैसे बच सकते हैं, उन्हें तुरंत दूसरे खर्च में न लगाएं। बचत खाता, छोटी जमा या घर की जरूरी योजना के लिए अलग राशि रखना अच्छा रहेगा। संतोष की बात यह है कि आज आर्थिक सोच अधिक व्यावहारिक रहेगी।
स्वास्थ्य और कल्याण
मानसिक राहत मिलने से शरीर भी हल्का लगेगा। घर का ताजा भोजन आपको अधिक सूट करेगा। यदि बाहर का खाना सामने हो भी, तो मात्रा कम रखें। माता या परिवार के साथ बैठने से भावनात्मक सुकून मिलेगा, जिसका असर नींद पर भी अच्छा पड़ सकता है। पैरों में थकान हो तो गुनगुने पानी से धो लें। दिनभर भागदौड़ के बाद कुछ मिनट शांत बैठकर कंधों को ढीला छोड़ना उपयोगी रहेगा।
आज की सलाह: सुकून के समय को बचाइए और जो राशि बचे उसे तुरंत खर्च करने की आदत रोकिए।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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