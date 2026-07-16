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मीन राशिफल 16 जुलाई 2026: आज मिलेगी अच्छी खबर, जानें शनि, सूर्य और बुध से क्या मिल रहा संकेत?

By Anita Baranwal
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Aaj ka Meen Rashifal 16 July 2026: मीन राशि वालों अगर आप किसी को अपनी बात कहना चाहते हैं, तो अवसर मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह दिन उपयोगी है। पढ़ें मीन राशि के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

मीन राशिफल 16 जुलाई 2026: आज मिलेगी अच्छी खबर, जानें शनि, सूर्य और बुध से क्या मिल रहा संकेत?

Pisces Horoscope Today, आज का मीन राशिफल 16 जुलाई 2026: दिन की शुरुआत अपेक्षाकृत सुखद और रचनात्मक रहेगी। मन पढ़ाई, बच्चों, शौक, प्रेम, रचनात्मक काम या किसी ऐसी चीज की तरफ जाएगा जिसमें दिल भी लगे और दिमाग भी। गुरु का सहयोग आत्मविश्वास बढ़ाता है, इसलिए जो काम आप टाल रहे थे, उसमें रुचि लौट सकती है। घर, परिवार या निजी फैसलों पर सोच भी रहेगी, क्योंकि सूर्य और बुध संकेत दे रहे हैं कि कुछ घरेलू या भावनात्मक मुद्दों को समझदारी से सुलझाना होगा। पहले हिस्से में मन खुला रहेगा और फैसले लेने की हिम्मत भी दिखेगी। यही समय है जब नया आइडिया, प्रस्तुति, कंटेंट, योजना या बच्चों से जुड़ी बात अच्छी चल सकती है। दिन बढ़ने पर फोकस अधिक व्यावहारिक हो जाएगा। तब काम, स्वास्थ्य, समय प्रबंधन और छोटी छोटी जिम्मेदारियां ध्यान मांगेंगी। शाम की ओर आनंद से अधिक उपयोगिता का भाव रहेगा। इसलिए जो जरूरी और प्रिय दोनों काम हैं, उन्हें पहले हिस्से में आगे बढ़ाना बेहतर रहेगा।

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प्रेम और रिश्ते

दिल के मामले में दिन अच्छा संकेत देता है। पहले हिस्से में प्रेम संबंधों में अपनापन, आकर्षण और खुलापन रहेगा। अगर आप किसी को अपनी बात कहना चाहते हैं, तो अवसर मिल सकता है। विवाहित लोगों के लिए भी साथी के साथ हल्का और सुखद समय बन सकता है। बच्चों से जुड़ी खुशी या परिवार में कोई छोटी अच्छी खबर मन को संतोष दे सकती है। हालांकि दिन के बाद के हिस्से में रोजमर्रा की जिम्मेदारियां बीच में आ सकती हैं। तब ध्यान रहे कि व्यस्तता को उदासी या दूरी की तरह न दिखाएं। यदि किसी बात पर मतभेद हो, तो उसे उसी समय शांत स्वर में सुलझाएं। शनि आपको गंभीर बना रहा है, इसलिए भावनाएं गहरी हैं, पर उन्हें बहुत देर तक दबाकर रखना सही नहीं होगा।

शिक्षा और करियर

विद्यार्थियों के लिए यह दिन उपयोगी है। शुरुआत में मन आसानी से पढ़ाई में लग सकता है, खासकर उन विषयों में जिनमें समझ, कल्पना या प्रस्तुति की जरूरत हो। प्रतियोगी छात्रों को भी आत्मविश्वास मिलेगा, लेकिन दिन के बाद के हिस्से में अनुशासन ज्यादा जरूरी होगा। नौकरीपेशा लोगों के लिए सुबह नए विचार, योजना या प्रेजेंटेशन पर काम करना अच्छा रहेगा। बिजनेस करने वाले लोग किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर आगे बढ़ सकते हैं, पर घर या ऑफिस से जुड़ी जानकारी पूरी करके ही अंतिम कदम लें। बुध वक्री होने से पुरानी फाइल, जगह, संपत्ति, टीम या परिवार आधारित काम में कुछ सुधार की जरूरत पड़ सकती है। सेवा क्षेत्र में लगे लोगों को शाम के आसपास काम का दबाव बढ़ सकता है। फिर भी सही क्रम और समय प्रबंधन से चीजें संभल जाएंगी।

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धन और वित्त

आर्थिक मामलों में अवसर और सावधानी दोनों साथ चलेंगे। पहले हिस्से में निवेश, बचत या किसी योजना पर सोचने का मन बनेगा। अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं, तो केवल उत्साह में नहीं, बल्कि नियम और सीमा तय करके आगे बढ़ें। घर, सुविधा, बच्चों या रचनात्मक काम पर खर्च हो सकता है। दिन के बाद के हिस्से में रोजमर्रा के खर्च और काम से जुड़े भुगतान सामने आएंगे। बजट लिखकर चलेंगे तो संतुलन रहेगा। छोटी बचत को भी नजरअंदाज न करें।

स्वास्थ्य और कल्याण

ऊर्जा सामान्य से अच्छी रह सकती है, खासकर दिन के पहले हिस्से में। मन खुश हो तो शरीर भी हल्का लगता है। शाम की ओर काम का दबाव बढ़ने पर थकान या दिनचर्या बिगड़ने का असर दिख सकता है। भोजन समय पर लें। बहुत देर तक बैठे न रहें। शनि के कारण शरीर को नियमित रफ्तार चाहिए, इसलिए छोटी वॉक और पर्याप्त नींद आज बहुत मदद करेगी।

आज की सलाह: पहले खुशी देने वाले जरूरी काम निपटाएं, फिर शाम को दिनचर्या और स्वास्थ्य पर ध्यान दें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

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अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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