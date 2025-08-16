मीन राशिफल 16 अगस्त: आज पैसों के मामले में रहें बेहद सावधान, लगा सकता है आरोप

Pisces Horoscope Today 16 August 2025 Aaj ka Meen Rashifal Horoscope Future : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है।

Pisces Horoscope Today, मीन राशिफल 16 अगस्त 2025: आज ही मनमुटाव दूर करें। एक शानदार प्रेम जीवन का आनंद लें। प्रोफेशनल बनें और ऑफिस में आने वाली सभी चुनौतियों का सामना करें। आज आर्थिक दिक्कतें रहेंगी। कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या जीवन को प्रभावित नहीं करेगी।

मीन लव लाइफ: प्रेम संबंधों में बहस से बचें और अपने प्रेमी/प्रेमिका को पर्सनल स्पेस भी दें। इससे आपका कनेक्शन मजबूत होगा। परिवार को ऐसे वाद-विवाद में न घसीटें, जिससे केवल नेगेटिविटी ही फैले। आप साथ में एक्स्ट्रा टाइम बिताने पर भी विचार कर सकते हैं। आपका पार्टनर चाहेगा हकि आप रोमांस के मामले में खुलकर बात करें। दोपहर का समय शादी के बारे में डिसीजन लेने के लिए भी अच्छा है। मैरिड जातकों को ऑफिस के रोमांस में नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि इससे आज उनका पारिवारिक जीवन पटरी से उतर सकता है।

करियर राशिफल: आज उत्पादकता पर ध्यान दें। छोटी-मोटी दिक्कतें आ सकती हैं। इसे डिप्लोमेटिक तरीके से सुलझाना जरूरी है। कोई सहकर्मी ऑफिस में आप पर अनैतिक व्यवहार का आरोप लगा सकता है, जिससे आप परेशान हो सकते हैं। इसका असर अपने प्रदर्शन पर न पड़ने दें। बैंकिंग, धन और लेखा क्षेत्र से जुड़े लोगों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। उद्यमी नए विचार ला सकते हैं। आपके क्रिएटिव आइडिया बिजनेस को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

फाइनेंशियल लाइफ: आपको अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर सावधान रहने की जरूरत है। हो सकता है कि पिछले कुछ निवेश एक्सपेक्टेशन के अनुसार परिणाम न दें। इससे आप परेशान हो सकते हैं। इससे आज आपकी आर्थिक योजनाएं भी पटरी से उतर सकती हैं। संपत्ति से जुड़े कुछ मुद्दे हो सकते हैं। इससे आपके और आपके भाई-बहन के बीच रिश्ते बिगड़ सकते हैं। निवेश एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन आपको सावधानी बरतने की जरूरत है और महत्वपूर्ण फैसले लेने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।

सेहत राशिफल: कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या नहीं आएगी। इससे आपको यात्रा करने में मदद मिलेगी। महिलाओं को मौखिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी राहत मिल सकती है। दोपहर का समय जिम जॉइन करने के लिए अच्छा है। कुछ बुजुर्गों को नींद संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। ऑयली और मसालेदार भोजन का सेवन कम करें। इसके बजाय अपनी डाइट में पत्तेदार सब्जियां ज्यादा शामिल करें। आप शराब और तंबाकू दोनों छोड़ने के बारे में भी गंभीर हो सकते हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com