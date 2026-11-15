आज का मीन राशिफल (15 नवंबर): आर्थिक मामलों में मिलेगी सफलता, जीवनसाथी के साथ बीतेगा खुशनुमा समय
15 नवंबर को मीन राशि वालों के लिए आर्थिक मामलों में सफलता के योग हैं। लंबे समय से मन में रखी कोई इच्छा पूरी हो सकती है। निवेश और बचत को लेकर नई योजना बन सकती है। बड़े भाई या बहन का मार्गदर्शन मिलेगा। नौकरी और कारोबार में मेहनत का फल मिलने की संभावना है।
Pisces Horoscope Today, 15 November 2026, Aaj Ka Meen Rashifal: घर में जीवनसाथी के साथ प्रेमभरा समय आज खुशी देगा। रोजमर्रा की बातचीत में अपनापन रहेगा और साथ बैठने का सुख महसूस होगा। आर्थिक सफलता के योग हैं। लंबे समय से मन में रखी कोई इच्छा पूरी होने की संभावना भी है। बड़े भाई या बहन का मार्गदर्शन मिलेगा और उनका सहयोग मन को सहारा देगा। सामाजिक दायरे में आपका सम्मान होगा। लोगों से मिलने पर अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा और जुड़ाव का एहसास रहेगा। अच्छी बातों के बीच जिम्मेदारियों का वजन भी महसूस होगा। कुछ काम अपनी गति से आगे बढ़ेंगे और उन्हें निभाने में धैर्य लगेगा। आज खुशी का बड़ा हिस्सा अपने लोगों के साथ से मिलेगा। मन में भविष्य की आर्थिक व्यवस्था को लेकर भी विचार रहेगा।
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मीन राशि का करियर राशिफल
काम में टिककर किए गए प्रयास का फल मिलने के योग हैं। जिम्मेदारियां भारी लगेंगी और शुरुआत के बाद भी गति बनाए रखने में मेहनत लगेगी। मीन राशि के पहले भाव में वक्री शनि ऊर्जा धीमी रखेगा। साढ़ेसाती का मध्य चरण दायित्वों का वजन महसूस कराएगा, फिर भी लगातार जुटे रहने वाले के लिए दिन अनुकूल रहेगा। किसी काम का आकार देखकर मन पर दबाव होगा। तुला राशि के आठवें भाव में मार्गी बुध बातचीत और संदेशों के साथ सौदे तथा पढ़ाई के विषय सामने लाएगा। किसी उलझी बात को समझने में ध्यान लगेगा। विद्यार्थियों के लिए विषय पर टिके रहना अहम होगा। बड़े भाई या बहन की कही बात काम की दिशा समझने में सहारा देगी। सामने के काम को छोटे हिस्सों में बांटें। प्रगति की गति धीमी रहने पर भी प्रयास उपयोगी होने की संभावना है।
मीन राशि का आर्थिक राशिफल
धन से जुड़े प्रयासों में सफलता के योग हैं। आमदनी के विषय में कोई अच्छी बात सामने आने की संभावना रहेगी। मन की इच्छा पूरी करने का विचार आज अधिक करीब लगेगा, हालांकि खर्च और निवेश को लेकर सोच-विचार भी होगा। म्यूचुअल फंड या सावधि जमा में रकम रखने का विकल्प आपको आकर्षित कर सकता है। आगे की जरूरतों के लिए धन अलग रखने की सोच बनेगी। पूरे दिन चंद्रमा मकर राशि के ग्यारहवें भाव में रहेगा, जिससे आमदनी और मित्रों से संपर्क प्रमुख होंगे तथा किसी मित्र की अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। आर्थिक विषय पर बातचीत में बड़े भाई या बहन का मार्गदर्शन मिलेगा। निवेश की रकम अपनी जरूरत और उपलब्ध बचत देखकर तय करें। दिन धन को लेकर उम्मीद बढ़ाएगा।
मीन राशि का लव राशिफल
जीवनसाथी के साथ निकटता और प्रेम मन को प्रसन्न रखेंगे। रोज के कामों के बीच साझा किया गया समय सुख देगा। अपनी भावना कहने में सहजता रहेगी और घर की बातचीत में अपनापन महसूस होगा। बड़े भाई या बहन का सहयोग भरोसा बढ़ाएगा। किसी उलझन पर उनसे चर्चा होगी तो मार्गदर्शन मिलेगा। मित्र की अच्छी खबर मेल-मिलाप को और सुखद बनाएगी। सामाजिक दायरे में मान मिलेगा और अपनी जगह को लेकर संतोष रहेगा। जिम्मेदारियों के कारण हर बातचीत में एक जैसी ऊर्जा लगाना कठिन महसूस होगा। किसी करीबी के साथ बात के लिए शांत समय रखें। आज रिश्तों में मिले सहारे का असर मन पर बना रहेगा। अपने लोगों के बीच बैठने से दिन के बोझ का एहसास कुछ हल्का होगा।
मीन राशि का स्वास्थ्य राशिफल
ऊर्जा की गति धीमी रहेगी और रोज के दायित्व अपेक्षा से अधिक भारी लगेंगे। मन खुश होने पर भी काम के बीच आराम की जरूरत महसूस होने की संभावना है। साफ सावधानी यह है कि क्षमता से अधिक काम लेने पर थकान बढ़ सकती है। अपनी सामान्य दिनचर्या में विश्राम की जगह रखें। धीमी रफ्तार को लेकर मन में अधीरता होगी, खासकर जब एक काम के बाद दूसरा सामने रहेगा। पूरे हुए काम का संतोष भी साथ रहेगा। सामाजिक मेल-मिलाप अच्छा लगेगा, उसके बाद कुछ देर अकेले बैठने की इच्छा होगी। आज सक्रिय रहने और ठहरने की जरूरत साथ महसूस होगी। दिन के अंत में जिम्मेदारियों का वजन याद रहेगा, लेकिन जीवनसाथी के साथ बिताए प्रेमभरे पल मन को खुशी देंगे।
शुभ अंक- 7
शुभ रंग- लाल
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:48 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- बड़े भाई या बहन से अपनी आर्थिक योजना पर चर्चा करें।
क्या न करें- मिलने-जुलने के लिए अपने आराम का पूरा समय तय न कर दें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
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