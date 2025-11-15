Hindustan Hindi News
मीन राशिफल 15 नवंबर : क्रिएटिव सोच से मुश्किलें होंगी आसान, लव लाइफ रहेगी बढ़िया

संक्षेप: Pisces Horoscope Today 15 November 2025 aaj ka meen rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। मीन राशि वालों को आज दिल और दिमाग दोनों सही दिशा में इशारा देंगे।

Sat, 15 Nov 2025 07:18 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Pisces Horoscope Today मीन राशिफल 15 नवंबर 2025 : आज दिल और दिमाग दोनों आपको सही दिशा में इशारा देंगे। शांत बैठकर आने वाले ख्यालों पर भरोसा करें। ये छोटे-छोटे क्रिएटिव कदम आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। मुस्कुराकर बातें करो, कोई नया आइडिया आजमाएं और उम्मीद को हल्के से संभालकर रखें। आज की शांत इन्ट्यूशन सही संकेत दिखाएगी। एक प्रोजेक्ट पर नरमी और क्रिएटिविटी से काम करें। मीठे शब्द बोलें, रूटीन सरल रखें और अगले कदम साफ लिख लें। धैर्य से काम करेंगे तो आइडिया धीरे-धीरे असली प्रगति में बदलेंगे और मन में टिकाऊ खुशी लाएंगे।

लव राशिफल: आज रिश्तों में नरमी, समझ और छोटा-सा ध्यान बहुत गहरा असर करेगा। धीरे से सुनें, सपोर्ट दें और सामने वाले की सच्चाई की सराहना करें। अगर सिंगल है तो किसी क्रिएटिव या आध्यात्मिक ग्रुप से जुड़ना अच्छा रहेगा। वहां वैसी ही सोच वाले लोग मिलेंगे। शक से दूर रहें और अपनी बात साफ, सीधे शब्दों में कहें। दिल की बात हल्के अंदाज में बोलोगे तो रिश्ता और गर्मजोशी से भरेगा।

करियर राशिफल: ऑफिस में आज नरमी और क्रिएटिव सोच से मुश्किलें आसान लगेंगी। नोट्स बनाएं, काम को छोटे स्टेप्स में बांटें और भरोसेमंद साथियों से फीडबैक लें। बहुत सारे सुझाव देने की बजाय एक साफ, समझने वाला सुझाव रखें और बताएं कि टीम को कैसे फायदा होगा। अधूरे वादे न करें। जो कहो उसे पूरा करने पर ध्यान दें। छोटा-छोटा स्थिर प्रोग्रेस भी लोगों पर अच्छा असर छोड़ेगा। एक काम अच्छे से पूरा करें। यही आगे बड़े मौकों की शुरुआत बनेगा। काम के बीच-बीच में थोड़ा ब्रेक लें।

आर्थिक राशिफल: आज पैसों में नरमी और सावधानी दोनों जरूरी हैं। खर्च लिखें, बिल चेक करें और हफ्ते का एक छोटा-सा बचत लक्ष्य तय करें। अचानक खरीदारी से बचें और किसी भी ऑफर की डिटेल पढ़कर ही भरोसा करें। अगर कोई डील सुझाए तो किसी भरोसेमंद दोस्त की सलाह भी ले लें। साफ-सुथरी रिकॉर्ड-कीपिंग बताएगी कि खर्च कहां एडजस्ट करना है। इससे चिंता भी कम होगी।

स्वास्थ्य राशिफल: आज शरीर और मन दोनों को हल्की, सुकून देने वाली रूटीन चाहिए। छोटी वॉक पर, एक्सरसाइज करें और पर्याप्त नींद लें। खाना हल्का, संतुलित और शाकाहारी लें। पानी का सेवन समय-समय पर करते रहें। रात में भारी स्नैक से बचें। चिंता बढ़े तो कुछ मिनट शांत सांसें लें और लंबे काम के बीच छोटा ब्रेक जरूर लें। कोई आराम देने वाला शौक- जैसे संगीत, ड्रॉइंग या पौधे की देखभाल करना तनाव को कम करेगा।

मीन राशि के गुण-

ताकत: सचेत, सौंदर्यपरक, दयालु

कमजोरी: भावुक, अनिर्णायक, अवास्तविक

प्रतीक: मछली

तत्त्व: जल

शरीर का भाग: रक्त संचार

राशि स्वामी: नेपच्यून

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग : बैंगनी

भाग्यशाली अंक: 11

शुभ रत्न: पुखराज

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

औसत अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मिथुन, धनु

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
