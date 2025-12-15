मीन राशिफल 15 दिसंबर : मीन राशि वाले आज मन की आवाज पर भरोसा रखें, छोटे संकेतों पर दें ध्यान

संक्षेप: Pisces Horoscope Today 15 December 2025 aaj ka meen rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। मीन राशि वालों को आज मन की आवाज पर भरोसा रखने की सलाह दी जाती है।

Dec 15, 2025 05:46 am IST

Pisces Horoscope Today मीन राशिफल 15 दिसंबर 2025 : आज मन की आवाज पर भरोसा रखें। एक छोटा सा लक्ष्य तय करें और धीरे-धीरे उसकी ओर बढ़ें। आज नए और अलग तरह के विचार मन को हल्का रखेंगे और लोगों से अच्छा जुड़ाव बनाने में मदद करेंगे। छोटे संकेतों पर ध्यान दें और कोई एक आसान काम चुनें। ऐसे फैसले मन को अच्छा रखेंगे और छोटे कामों से लोगों का भरोसा बढ़ेगा। उम्मीदें साधारण रखें और मदद करने वाला रवैया अपनाएं। थोड़ी देर टहलना, कुछ बनाना या पढ़ना जैसी छोटी आदतें आज ऊर्जा लौटाएंगी और आगे बढ़ने का हौसला देंगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लव राशिफल: आज दिल की बात शांति और सच्चाई से रखें। अपनापन दिखाने के लिए छोटा सा संदेश या प्यार भरी बात काफी रहेगी। अगर आप अकेले हैं तो कला, पढ़ाई या समाज से जुड़े छोटे कार्यक्रमों में जाएं, जहां समान सोच वाले लोग मिल सकें। अगर रिश्ते में हैं तो जल्दी हल निकालने की जगह सामने वाले की बात ध्यान से सुनें। रोज के छोटे प्रयासों की सराहना करें और साथ दें।

करियर राशिफल: काम में छोटे-छोटे सुधारों पर ध्यान दें। बात समझाने के लिए क्लिय और आसान नोट्स बनाएं। साथ काम करने वालों की मदद करें और उनसे खुलकर राय लें। एक साथ बहुत सारा काम लेने से बचें। किसी एक काम को चुनें और उसी पर ध्यान रखें। बीच-बीच में थोड़ा आराम लें ताकि मन फिर से तरोताजा हो सके।

आर्थिक राशिफल: खर्च करते समय सावधानी रखें और देखें पैसा कहां ज्यादा निकल रहा है। हफ्ते की थोड़ी सी बचत तय करें और उसे अलग रखें। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न लें। कोई चीज खरीदने या पैसा लगाने से पहले पूरी जानकारी लें। साझा खर्चों में साफ बात और लिखित हिसाब रखें। आमदनी और बिल याद रखने के लिए एक लिस्ट बनाएं।

स्वास्थ्य राशिफल: आज शरीर और मन को आराम देना जरूरी है। थकान लगे तो थोड़ा ज्यादा आराम करें और मन हल्का करने के लिए धीरे टहलें। धीरे-धीरे सांस लेने का अभ्यास करें ताकि चिंता कम हो। सादा शाकाहारी भोजन करें, जिसमें दाल, सब्जी और अनाज हों। बहुत भारी काम से बचें। हल्का व्यायाम आज ज्यादा फायदेमंद रहेगा।

मीन राशि के गुण-

ताकत: सचेत, सौंदर्यपरक, दयालु

कमजोरी: भावुक, अनिर्णायक, अवास्तविक

प्रतीक: मछली

तत्त्व: जल

शरीर का भाग: रक्त संचार

राशि स्वामी: नेपच्यून

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग : बैंगनी

भाग्यशाली अंक: 11

शुभ रत्न: पुखराज

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

औसत अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मिथुन, धनु

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com