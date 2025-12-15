Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Pisces Horoscope Today 15 December 2025 aaj ka meen rashifal bhavisyafal daily future predictions
मीन राशिफल 15 दिसंबर : मीन राशि वाले आज मन की आवाज पर भरोसा रखें, छोटे संकेतों पर दें ध्यान

मीन राशिफल 15 दिसंबर : मीन राशि वाले आज मन की आवाज पर भरोसा रखें, छोटे संकेतों पर दें ध्यान

संक्षेप:

Pisces Horoscope Today 15 December 2025 aaj ka meen rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। मीन राशि वालों को आज मन की आवाज पर भरोसा रखने की सलाह दी जाती है।

Dec 15, 2025 05:46 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

Pisces Horoscope Today मीन राशिफल 15 दिसंबर 2025 : आज मन की आवाज पर भरोसा रखें। एक छोटा सा लक्ष्य तय करें और धीरे-धीरे उसकी ओर बढ़ें। आज नए और अलग तरह के विचार मन को हल्का रखेंगे और लोगों से अच्छा जुड़ाव बनाने में मदद करेंगे। छोटे संकेतों पर ध्यान दें और कोई एक आसान काम चुनें। ऐसे फैसले मन को अच्छा रखेंगे और छोटे कामों से लोगों का भरोसा बढ़ेगा। उम्मीदें साधारण रखें और मदद करने वाला रवैया अपनाएं। थोड़ी देर टहलना, कुछ बनाना या पढ़ना जैसी छोटी आदतें आज ऊर्जा लौटाएंगी और आगे बढ़ने का हौसला देंगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लव राशिफल: आज दिल की बात शांति और सच्चाई से रखें। अपनापन दिखाने के लिए छोटा सा संदेश या प्यार भरी बात काफी रहेगी। अगर आप अकेले हैं तो कला, पढ़ाई या समाज से जुड़े छोटे कार्यक्रमों में जाएं, जहां समान सोच वाले लोग मिल सकें। अगर रिश्ते में हैं तो जल्दी हल निकालने की जगह सामने वाले की बात ध्यान से सुनें। रोज के छोटे प्रयासों की सराहना करें और साथ दें।

read moreये भी पढ़ें:
मकर राशि वाले आवेगपूर्ण खरीदारी से बचें, काम के बीच में आराम भी करें

करियर राशिफल: काम में छोटे-छोटे सुधारों पर ध्यान दें। बात समझाने के लिए क्लिय और आसान नोट्स बनाएं। साथ काम करने वालों की मदद करें और उनसे खुलकर राय लें। एक साथ बहुत सारा काम लेने से बचें। किसी एक काम को चुनें और उसी पर ध्यान रखें। बीच-बीच में थोड़ा आराम लें ताकि मन फिर से तरोताजा हो सके।

आर्थिक राशिफल: खर्च करते समय सावधानी रखें और देखें पैसा कहां ज्यादा निकल रहा है। हफ्ते की थोड़ी सी बचत तय करें और उसे अलग रखें। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न लें। कोई चीज खरीदने या पैसा लगाने से पहले पूरी जानकारी लें। साझा खर्चों में साफ बात और लिखित हिसाब रखें। आमदनी और बिल याद रखने के लिए एक लिस्ट बनाएं।

read moreये भी पढ़ें:
कुंभ राशि वाले आज खर्चों पर रखें नजर, स्वास्थ्य का भी रखें ध्यान

स्वास्थ्य राशिफल: आज शरीर और मन को आराम देना जरूरी है। थकान लगे तो थोड़ा ज्यादा आराम करें और मन हल्का करने के लिए धीरे टहलें। धीरे-धीरे सांस लेने का अभ्यास करें ताकि चिंता कम हो। सादा शाकाहारी भोजन करें, जिसमें दाल, सब्जी और अनाज हों। बहुत भारी काम से बचें। हल्का व्यायाम आज ज्यादा फायदेमंद रहेगा।

मीन राशि के गुण-

ताकत: सचेत, सौंदर्यपरक, दयालु

कमजोरी: भावुक, अनिर्णायक, अवास्तविक

प्रतीक: मछली

तत्त्व: जल

शरीर का भाग: रक्त संचार

राशि स्वामी: नेपच्यून

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग : बैंगनी

भाग्यशाली अंक: 11

शुभ रत्न: पुखराज

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

औसत अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मिथुन, धनु

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने