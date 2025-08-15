Pisces Horoscope Today 15 August 2025 Aaj ka Meen rashi rashifal daily future prediction मीन राशिफल 15 अगस्त: आज भविष्य की जरूरतों के लिए इनकम का एक छोटा हिस्सा रखें अलग, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
मीन राशिफल 15 अगस्त: आज भविष्य की जरूरतों के लिए इनकम का एक छोटा हिस्सा रखें अलग

Aaj ka meen Rashifal, Pisces Horoscope Today: राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। पढ़ें आज का मीन राशि का राशिफल-

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेFri, 15 Aug 2025 06:39 AM
Pisces Horoscope Today, आज का मीन राशिफल 15 अगस्त 2025: मीन राशि वालों आज आपकी सहानुभूति से भरी एनर्जी आपको संबंधों और सफलताओं की ओर ले जाएगी। ईमानदार बातचीत से अवसरों का पता चलता है और टीम वर्क विचारों को मजबूत करता है। आर्थिक सावधानी जल्दबाजी में फैसले लेने से रोकती है। पूरे दिन बैलेंस और तंदुरुस्ती बनाए रखने के लिए हल्की एक्सरसाइज और सिंपल हेल्दी भोजन का सेवन करें

मीन लव राशिफल- मीन राशि वालों आपका कोमल दिल गहरे संबंधों को बढ़ावा देता है। दयालु शब्दों और विचारशील इशारों के साथ प्यार जताएं जो आपके पार्टनर की फीलिंग्स का सम्मान करते हैं। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने के लिए आर्ट या संगीत सभा में भाग लेना चाहिए जो आपकी क्रिएटिविटी को महत्व देता हो। खुले दिमाग से सुनें और दूसरों के बारे में ज्यादा जानने के लिए सवाल पूछें।

मीन करियर राशिफल- मीन राशि वालों आज आपकी कल्पनाशील सोच आपकी वर्क परफॉर्मेंस को बढ़ाती है। नए प्रोजेक्ट विचारों पर बातचीत करें और सहयोग को प्रेरित करने के लिए कलीग के साथ अपना नजरिया शेयर करें। फोकस बनाए रखने के लिए कार्यों को छोटे-छोटे चरणों में बांटें। अपने दृष्टिकोण को रिवाइन करने के लिए कलीग से फीडबैक लें। हर एक्टिविटी के लिए सेट निर्धारित करके व्यावहारिक प्रयासों के साथ बैलेंस बनाना चाहिए। मील के पत्थर पूरे करने के बाद प्रगति का जश्न मनाएं और अपनी क्रिएटिविटी को रिचार्ज करने के लिए एक छोटा ब्रेक लें।

मीन आर्थिक राशिफल- मीन राशि वालों आज आपका अंतर्ज्ञान आपके धन को मैनेज करने में मदद करेगा। बचत के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए हाल के खर्चों का रिव्यू करें। आवेगपूर्ण खरीदारी से पहले यह पूछकर रुकें कि क्या हरआइटम आपके लक्ष्यों को सपोर्ट करता है। बड़े निवेश से पहले वित्तीय अनुभव वाले किसी व्यक्ति से सलाह लें। भविष्य की जरूरतों के लिए इनकम का एक छोटा हिस्सा अलग रखें।

मीन सेहत राशिफल- मीन राशि वालों के लिए आज अपनी सेहत का ख्याल रखना जरूरी है। अपने शरीर को एक्टिव करने के लिए हल्के खिंचाव या टहलने से शुरुआत करनी चाहिए। पानी पीते हुए मानसिक रूप से हाइड्रेटेड रहें और फलों, सब्जियों और साबुत अनाज जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थों को चुनें। अपनी आंखों को आराम देने के लिए स्क्रीन से नियमित ब्रेक लें और अपने दिमाग को शांत करने के लिए गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज को करें। तनाव को शांत करने के लिए ड्राइंग या संगीत बजाने जैसे शौक को शामिल करें।

मीन राशि के लक्षण

ताकत: जागरूक, सौंदर्यपूर्ण, दयालु

कमजोरी: भावुक, अनिर्णायक, अवास्तविक

प्रतीक: मछली

तत्व: जल

शरीर का अंग: रक्त संचार

साइन शासक: नेपच्यून

शुभ दिन: गुरूवार

शुभ रंग : बैंगनी

भाग्यशाली अंक: 11

शुभ रत्न: पीला नीलम

मीन राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

औसत अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मिथुन, धनु

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

