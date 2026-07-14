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मीन राशिफल 14 जुलाई 2026: शनि आपको भीतर से गंभीर रखेगा, शाम के बाद बढ़ सकती हैं ये 2 चीजें

By Anita Baranwal
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Aaj ka Meen Rashifal 14 July 2026: आज मीन राशि वालों के लिए बच्चों के साथ समय बिताने से भी घर का माहौल बेहतर रहेगा। गुरु ग्रह का सहयोग खुशी के छोटे अवसर देने वाला है। पढ़ें मीन राशि का विस्तृत राशिफल।

मीन राशिफल 14 जुलाई 2026: शनि आपको भीतर से गंभीर रखेगा, शाम के बाद बढ़ सकती हैं ये 2 चीजें

Pisces Horoscope Today, आज का मीन राशिफल 14 जुलाई 2026: घर, परिवार और मन की शांति से जुड़ी बातें दिन के पहले हिस्से में ज्यादा केंद्र में रहेंगी। मां, परिवार के बड़े या घर की जरूरतों से जुड़ी चर्चा हो सकती है। घर के लिए कुछ उपयोगी सामान खरीदने, मरम्मत कराने, साज-सज्जा बदलने या आराम बढ़ाने का मन बने तो स्थिति अनुकूल मानी जा सकती है। अगर प्रॉपर्टी, किराये, शिफ्टिंग या घरेलू व्यवस्था पर सोच रहे हैं, तो बात आगे बढ़ाने के संकेत मिल सकते हैं। बुध की उलटी चाल के कारण कागजी बातों और पुराने रिकॉर्ड को ध्यान से देखना जरूरी रहेगा। दिन बढ़ने पर माहौल हल्का होगा और मन मनोरंजन, बच्चों, शौक, बाहर घूमने या सामाजिक मिलन की तरफ जा सकता है। गुरु का सहयोग खुशी के छोटे अवसर देने वाला है। किसी समारोह, मूवी, छोटी आउटिंग या परिवार के साथ समय बिताने से मन अच्छा रहेगा। खर्च थोड़ा बढ़ सकता है, इसलिए सुविधा और दिखावे में फर्क समझें। शनि आपको भीतर से गंभीर रखेगा, लेकिन अगर आप संतुलित रहें तो दिन सुखद और उपयोगी दोनों बन सकता है।

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प्रेम और रिश्ते

रिश्तों में अपनापन और सहजता बनी रह सकती है। जीवनसाथी के साथ घर, खर्च, सुविधा या साथ समय बिताने को लेकर अच्छी बातचीत होगी। अगर पिछले दिनों व्यस्तता के कारण दूरी थी, तो आज उसे कम करने का मौका है। दिन के पहले हिस्से में घरेलू विषय अधिक रहेंगे, जबकि बाद के हिस्से में प्रेम और हल्कापन बढ़ेगा। साथ में बाहर जाना, कोई पसंदीदा चीज देखना या बस आराम से बातचीत करना अच्छा लगेगा। प्रेम संबंध में हैं तो भावनाओं को बिना नाटक के सरल ढंग से रखें। बच्चों के साथ समय बिताने से भी घर का माहौल बेहतर रहेगा। अगर किसी रिश्ते को आगे बढ़ाने पर सोच रहे हैं, तो सामने वाले की सुविधा और परिवार की स्थिति दोनों समझें। लहजा मीठा रहेगा तो छोटी बात भी दिल तक पहुंचेगी।

शिक्षा और करियर

कामकाज में घर और ऑफिस के बीच संतुलन बनाने की जरूरत रहेगी। सुबह घरेलू जिम्मेदारियों के कारण फोकस थोड़ा बंट सकता है, इसलिए जरूरी कामों की सूची पहले बना लें। जो लोग घर से काम करते हैं, उन्हें वातावरण व्यवस्थित रखने से बहुत मदद मिलेगी। विद्यार्थी शुरुआत में पढ़ाई पर पूरी पकड़ न बना पाएं, लेकिन शाम के बाद ध्यान और रचनात्मकता बढ़ सकती है। गुरु शिक्षा और अभिव्यक्ति को समर्थन दे रहा है, इसलिए लेखन, प्रस्तुति, कला, डिजाइन, अध्यापन या बच्चों से जुड़े कामों में प्रगति मिल सकती है। ऑफिस में किसी बात पर सराहना मिलने की संभावना है, खासकर अगर आपने पिछले दिनों निरंतर काम किया है। घरेलू चीजों की खरीद या प्रॉपर्टी से जुड़े पेशों में काम करने वालों के लिए दिन उपयोगी रह सकता है। कागजी काम और भुगतान शर्तें ध्यान से पढ़ें।

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धन और वित्त

खर्च बढ़ने की संभावना साफ दिख रही है। घर के सामान, सुविधा, सजावट, बच्चों या बाहर जाने पर पैसा लग सकता है। यह खर्च पूरी तरह गलत नहीं होगा, लेकिन बजट तय रखना जरूरी है। अगर प्रॉपर्टी या घरेलू खरीद पर विचार है, तो तुलना करके निर्णय लें। केवल आकर्षण या ऑफर देखकर हां न करें। नियमित आय चलती रहेगी, पर बचत से छेड़छाड़ सोच-समझकर करें। परिवार के साथ मिलकर खर्च की प्राथमिकता तय करना बेहतर रहेगा। कार्ड, किस्त या ऑनलाइन भुगतान करते समय डिटेल दोबारा जांचें।

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स्वास्थ्य और कल्याण

मानसिक आराम और भावनात्मक संतुलन आज शरीर से ज्यादा जरूरी रहेगा। सुबह घर की बातों से थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है, पर बाद में मूड हल्का होगा। नींद, पानी और भोजन का समय बिगड़ने न दें। ज्यादा देर बैठे रहने के बजाय थोड़ी हलचल रखें। अगर बाहर घूमने जाएं तो भी शरीर को थकाने के बजाय सहज रफ्तार रखें। मन पसंद संगीत, परिवार का साथ और थोड़ा आराम आपको जल्दी संतुलित कर देगा।

आज की सलाह: घर की खुशी पर खर्च करें, मगर बजट और कागजी जांच साथ-साथ रखें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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