आज का मीन राशिफल 14 अगस्त: कमाई के मौके काम के जरिये बनेंगे, दिखावे पर धन लगाने से बचें
Pisces Horoscope Today 14 August 2026: आज चंद्रमा काम, दिनचर्या और उपयोगिता वाले हिस्से को सक्रिय कर रहा है, इसलिए छोटे काम भी महत्व रखेंगे। पढ़ें आज का मीन राशिफल 14 अगस्त।
Pisces Horoscope Today 14 August 2026, आज का मीन राशिफल: दिन उपयोगी और उत्साह देने वाला रह सकता है। कामों को लेकर आत्मविश्वास बना रहेगा और मन में यह भरोसा भी रहेगा कि मेहनत का परिणाम मिलेगा। सामाजिक या पारिवारिक माहौल में शामिल होने का अवसर बन सकता है। किसी समारोह, मिलन या घर के कार्यक्रम में जाना मन हल्का कर सकता है। फिर भी दिन पूरी तरह आराम वाला नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारियां भी साथ-साथ चलेंगी। आप में काम निपटाने की इच्छा रहेगी और लोग आपकी तत्परता नोटिस करेंगे। घर के भीतर हलचल बनी रह सकती है। इसलिए आराम और सक्रियता के बीच संतुलन बनाना जरूरी रहेगा। चंद्रमा काम, दिनचर्या और उपयोगिता वाले हिस्से को सक्रिय कर रहा है, इसलिए छोटे काम भी महत्व रखेंगे। वहीं सूर्य, बुध और गुरु रचनात्मकता, पढ़ाई, बच्चों और आत्मविश्वास को सहारा दे रहे हैं। इसलिए यह दिन भीतर से मजबूत महसूस कराने वाला है। जो लोग लंबे समय से सुस्ती में थे, वे अब फिर से लय पकड़ सकते हैं।
आज का मीन लव राशिफल
रिश्तों में अपनापन रहेगा, लेकिन व्यस्तता के कारण समय निकालना जरूरी होगा। जो लोग शादीशुदा हैं, वे साथी के साथ दिनचर्या, घर की जिम्मेदारियां या किसी परिवारिक कार्यक्रम को लेकर बेहतर तालमेल बना सकते हैं। प्रेम संबंधों में सहजता बनी रहेगी। बहुत भारी भावनात्मक चर्चा की जगह छोटे, प्यारे और ईमानदार संवाद ज्यादा असर करेंगे। अगर परिवार में बच्चों या युवा सदस्यों से जुड़ी कोई खुशी की बात सामने आती है, तो घर का माहौल और अच्छा हो सकता है। जिन लोगों के रिश्ते में पिछले दिनों दूरी थी, वे एक सामान्य बातचीत से भी काफी सुधार ला सकते हैं। बस आलोचना कम और सहयोग ज्यादा रखें।
आज का मीन करियर राशिफल
पढ़ाई में सफलता के संकेत अच्छे हैं। विद्यार्थियों के लिए समझने, याद रखने और सही दिशा में मेहनत करने का समय है। परीक्षा, प्रोजेक्ट, प्रस्तुति या अभ्यास से जुड़े काम पूरे आत्मविश्वास से हो सकते हैं। नौकरीपेशा लोग अपने काम को लेकर मजबूत रहेंगे। वरिष्ठ आपकी गंभीरता देख सकते हैं, बशर्ते आप काम बीच में छोड़ने या टालने की आदत न दिखाएं। सेवा क्षेत्र, दफ्तर, टीम समन्वय या रोजमर्रा की जिम्मेदारियों में आपका प्रदर्शन अच्छा रह सकता है। बिजनेस वालों के लिए यात्रा या विस्तार की सोच बन सकती है। अगर बाहर जाकर काम बढ़ाने की योजना है, तो तैयारी और समय प्रबंधन पर ध्यान दें। खेल या प्रदर्शन आधारित क्षेत्रों में लगे लोगों को प्रैक्टिस का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है।
आज का मीन आर्थिक राशिफल
आर्थिक रूप से दिन संतुलित है। कमाई के मौके काम के जरिये बनेंगे, इसलिए फोकस अपने प्रदर्शन पर रखें। कोई सामाजिक या पारिवारिक खर्च सामने आ सकता है, पर वह पूरी तरह अनावश्यक नहीं लगेगा। व्यापार करने वालों को यात्रा, प्रचार या विस्तार पर खर्च सोचना पड़ सकता है। खर्च करें तो योजना बनाकर करें। अचानक खरीदारी या दिखावे पर धन लगाने से बचें। बचत छोटी हो तो भी नियमित रखें।
आज का मीन सेहत राशिफल
सेहत सामान्य से अच्छी रह सकती है और भीतर उत्साह बना रहेगा। फिर भी काम के जोश में आराम कम न करें। बहुत देर तक एक ही जगह बैठना या लगातार भागदौड़ दोनों ही थकावट दे सकते हैं। हल्का व्यायाम, सांसों पर ध्यान और समय पर भोजन आपके लिए काफी लाभदायक रहेगा। मन खुश रहेगा तो शरीर भी साथ देगा। बस दिनचर्या ढीली न पड़ने दें।
आज की सलाह: आत्मविश्वास बनाए रखें, लेकिन काम और आराम के बीच साफ संतुलन जरूर रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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