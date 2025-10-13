Hindustan Hindi News
मीन राशिफल 13 अक्टूबर: आज अपने बैंक बैलेंस की जांच करें, दूसरों को मोटिवेट करने के लिए करें ये काम

Pisces Horoscope Today 13 October 2025 Aaj ka Meen Rashifal Horoscope Future : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 13 Oct 2025 06:46 AM
Pisces Horoscope Today, मीन राशिफल 13 अक्टूबर 2025: आज प्लानिंग के साथ-साथ गट फीलिंग का सबसे अच्छा उपयोग किया जा सकता है। छोटे संकेतों पर ध्यान दें, एक क्लियर लक्ष्य लिखें, और किसी दयालु व्यक्ति से दोबारा सवाल पूछें। बिना सोचे-समझे बड़े बदलावों से बचें। बार-बार उठाए गए कदम, अच्छी आदतों का निर्माण करते हैं, जो मूड, रिश्तों और प्रगति को बेहतर बनाती हैं।

मीन लव लाइफ: भावनाएं सच्ची होती हैं, उन्हें कोमल शब्दों में साझा करें। अगर आप कमिटेड हैं, तो ईमानदारी से बात करने और पूरी तरह से सुनने के लिए एक शांत जगह की योजना बनाएं। छोटी-छोटी तारीफें आपके बंधन को मजबूत बनाने में मदद करती हैं। सिंगल लोग किसी शांत जगह पर एक दयालु व्यक्ति से मिल सकते हैं। अपने सवाल पूछें। मायावी संकेतों से बचें। अपनी इच्छाओं के बारे में क्लियर रहें। जब आप प्रत्येक व्यक्ति की जरूरतों पर समय, धैर्य और ईमानदारी से ध्यान देते हैं, तो पारिवारिक रिश्ते मजबूत होते हैं।

करियर राशिफल: क्रिएटिव टास्क आज क्लियर कदमों और निरंतर प्रयास से लाभ पाएंगे। बड़े प्रोजेक्ट को छोटे-छोटे टास्क में बांटें और आसान डेडलाइन बनाएं, जिसका आप पालन कर सकें। टीम के साथियों के साथ उपयोगी नोट्स साझा करें और सभी को एक साथ काम करने के लिए कहें। एक बार में कई टास्क करने से बचें, दूसरा काम शुरू करने से पहले एक काम पूरा करें। आपके काम का एक छोटा सा उदाहरण दूसरों को मोटिवेट कर सकता है और किसी छोटे प्रोजेक्ट को लीड करने का मौका दे सकता है, जो आपकी स्किल्स को दर्शाता है।

फाइनेंशियल लाइफ: आर्थिक रूप से, छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें। अपने बैंक बैलेंस की जांच करें और देखें कि पैसा कहां खर्च हो रहा है। जल्दबाजी में खर्च करने से बचें, जो रोमांचक लगता है। इसके बजाय एक छोटा बचत लक्ष्य बनाएं और कम राशि से शुरुआत करें। बिल्स क्लियर करने के लिए आसान योजना बनाएं। बड़े फैसलों के लिए सलाह लें। समय के साथ, धैर्य की आदत छोटी-छोटी खुशियों के लिए जगह बनाएगी।

सेहत राशिफल: आराम और आसान एक्टिविटी से आपकी सेहत में सुधार होता है। एनर्जी बढ़ाने के लिए छोटी सैर, हल्की स्ट्रेचिंग और नियमित रूप से पानी पीने का प्रयास करें। बिना ब्रेक के लंबे समय तक बैठने से बचें। हर घंटे खड़े होकर स्ट्रेचिंग करें। अगर आपको नींद कम आती है, तो सोने से पहले पढ़ने या धीमा संगीत सुनकर आराम करने की योजना बनाएं। समय पर भोजन जैसी छोटी आदतें मूड को बेहतर बनाएंगी और दैनिक कार्यों के दौरान ध्यान केंद्रित करने में मदद करेंगी।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
