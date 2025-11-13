Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Pisces Horoscope Today 13 November 2025 aaj ka meen rashifal bhavisyafal daily future predictions
मीन राशिफल 13 नवंबर : मीन राशि वाले ऑनलाइन ऑफरों से रहें सावधान, सेविंग करने की डालें आदत

संक्षेप: Pisces Horoscope Today 13 November 2025 aaj ka meen rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। आज मीन राशि वालों का मन और सोच साफ रहेगी। आप छोटे-छोटे संकेत समझ पाएंगे।

Thu, 13 Nov 2025 07:07 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Pisces Horoscope Today मीन राशिफल 13 नवंबर 2025 : आज मीन राशि वालों का मन और सोच साफ रहेगी। आप छोटे-छोटे संकेत समझ पाएंगे और हर काम धीरे-धीरे, समझदारी से करेंगे। लोगों से बात करते समय आपका अंदाज हल्का और प्यारा रहेगा। थोड़ी दिनचर्या, थोड़ा आराम और हल्की मुस्कान आपका दिन आसान बना देंगे। चिंता कम होगी और रास्ता साफ दिखेगा।

लव राशिफल: प्यार आज दिल से होगा। पार्टनर है तो उनसे आराम से बैठकर छोटी-छोटी बातें करें। उनकी उम्मीदें सुनें और अपनी भी हल्के में बताएं। एक छोटा संदेश या छोटी-सी कॉल भी उन्हें खुश कर देगी। सिंगल मीन राशि वाले किसी अच्छे, नरम दिल वाले इंसान से मिल सकते हैं। आज अपनी भावनाएं व्यक्त करें और किसी पर जल्दी दबाव न डालें। रिश्ते धीरे-धीरे ही बनते हैं। बस धैर्य रखें।

करियर राशिफल: काम में आज हल्की रचनात्मकता और सीधा तरीका सबसे अच्छा रहेगा। कोई छोटा आइडिया किसी बड़े काम में मदद कर सकता है। टीम से साफ-साफ लिखकर बात करें और जहां जरूरत हो मदद भी दें। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। छोटी और साफ बात ज्यादा असर करेगी। अगर कोई फैसला लेना पड़े तो वही चुनें जो ईमानदार हो और आपको सही लगता हो। छोटी सूची बनाकर काम करते जाएं। दिन के अंत तक अच्छी प्रगति दिखेगी।

आर्थिक राशिफल: पैसों को लेकर आज साफ सोच रखें। छोटे बिल चेक कर लें और जरूरी भुगतान समय से करें। जरूरी चीजें लिख लें और अभी के लिए फालतू खरीद रोक दें। हर हफ्ते थोड़ा-सा बचा पाएंगे तो आगे फायदा मिलेगा। परिवार से खर्चों की सीधी बात करें ताकि गलतफहमी न रहे। ऑनलाइन ऑफरों से सावधान रहें। शर्तें पढ़ें, पासवर्ड सुरक्षित रखें। छोटी-छोटी सेविंग की आदतें आगे चलकर आराम देंगी।

स्वास्थ्य राशिफल: आज शरीर और मन दोनों का ध्यान रखें। हल्का स्ट्रेच करें, थोड़ा टहल लें और गहरी सांसें लेकर खुद को शांत करें। गुनगुना पानी पिएं, ताजा और हल्का खाना खाएं। जैसे-फल, सब्जियां, दाल और अनाज। थोड़ी थकान लगे तो तुरंत आराम कर लें। सोने से पहले स्क्रीन कम रखें। अगर आंखों में भारीपन हो तो बीच-बीच में उन्हें आराम दें। थोड़ी वॉक आपके मूड को अच्छा कर देगी। आज खुद के साथ नरमी बरतना ही सबसे अच्छा है।

मीन राशि के गुण-

ताकत: सचेत, सौंदर्यपरक, दयालु

कमजोरी: भावुक, अनिर्णायक, अवास्तविक

प्रतीक: मछली

तत्त्व: जल

शरीर का भाग: रक्त संचार

राशि स्वामी: नेपच्यून

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग : बैंगनी

भाग्यशाली अंक: 11

शुभ रत्न: पुखराज

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

औसत अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मिथुन, धनु

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
