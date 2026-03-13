मीन राशिफल 13 मार्च 2026: मीन राशि वाले आज संभलकर चलें, जरूरी चीजों पर ही करें धन खर्च, पढ़ें विस्तृत राशिफल
Pisces Horoscope Today 13 March 2026 aaj ka meen rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 13 मार्च का दिन। पढ़ें मीन राशि का विस्तृत राशिफल।
Pisces Horoscope Today, मीन राशिफल 13 मार्च 2026:
आज का दिन बहुत भागदौड़ वाला नहीं रहेगा। चीजें धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगी। कई मामलों में आप पहले से ज्यादा समझदारी से काम लेंगे। कोई भी फैसला जल्दबाजी में लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सोचकर कदम उठाएंगे तो फायदा रहेगा। आज आसपास के लोगों पर भी आपका ध्यान जा सकता है। किसी की मदद करना या सामान्य तरीके से बात करना भी रिश्तों में अच्छा असर डालता है। कई बार छोटी बातें ही काम आसान बना देती हैं। काम या पढ़ाई से जुड़ी जिम्मेदारियां सामान्य तरीके से पूरी हो सकती हैं। अगर ध्यान लगाकर काम करेंगे तो परिणाम भी ठीक रहेंगे। आज अपने कामों को धीरे-धीरे पूरा करना ही बेहतर रहेगा। अगर कोई योजना बना रहे हैं तो उसे लेकर किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार के सदस्य से बात कर सकते हैं। कभी-कभी दूसरी राय भी काम आती है। धैर्य रखेंगे तो मन भी शांत रहेगा और तनाव कम महसूस होगा।
मीन लव राशिफल आज- रिश्तों के मामले में दिन शांत रह सकता है। आज दिखावे से ज्यादा साधारण व्यवहार काम आएगा। अपनेपन को छोटे कामों से भी जताया जा सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो किसी से सामान्य बातचीत के दौरान नई पहचान बन सकती है। ऐसे में जल्दबाजी करने से बेहतर है धीरे-धीरे बात बढ़ने दें। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, उनके लिए आज साथ में समय बिताना अच्छा रहेगा। बैठकर बात करना, दिनभर की छोटी बातें साझा करना या साथ थोड़ा समय बिताना भी रिश्ता मजबूत करता है। साथी की छोटी कोशिशों को नजरअंदाज न करें।
मीन करियर राशिफल आज- काम के मामले में आज ध्यान रखना जरूरी रहेगा। छोटी-छोटी बातों पर नजर रखने से काम आसान हो जाता है। अगर टीम के साथ काम कर रहे हैं तो बातचीत साफ रखें। इससे काम जल्दी समझ में आता है और आगे बढ़ता है। आज अगर कोई नया विचार मन में आता है तो उसे लिखकर रखना बेहतर रहेगा। जरूरी कामों की सूची बनाना भी मदद कर सकता है। इससे कुछ भूलने की संभावना कम रहती है। लगातार मेहनत करने से धीरे-धीरे अच्छे परिणाम भी दिखने लगते हैं।
मीन आर्थिक राशिफल आज- पैसों के मामले में आज संभलकर चलना बेहतर रहेगा। अचानक कोई बड़ा खर्च करने से बचें। जरूरी चीजों पर ही पैसा खर्च करना ठीक रहेगा। अगर संभव हो तो खर्च का छोटा हिसाब बनाकर रखें। इससे पैसे का सही इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। किसी बड़े खर्च की योजना बना रहे हैं तो पहले घर के लोगों से बात कर लें। बिल और जरूरी कागज संभालकर रखना भी जरूरी है। छोटी-छोटी बचत आगे चलकर काम आती है।
मीन स्वास्थ्य राशिफल आज- सेहत के लिहाज से दिन सामान्य रह सकता है। रोज की साधारण दिनचर्या बनाए रखना अच्छा रहेगा। थोड़ी देर टहलना या हल्की एक्सरसाइज करना शरीर के लिए फायदेमंद रहता है। इससे मन भी हल्का महसूस करता है। देर रात तक मोबाइल या स्क्रीन देखने से बचें। अगर थकान महसूस हो तो आराम कर लें। शरीर को समय देना भी जरूरी होता है। अगर कोई परेशानी लंबे समय से चल रही है तो डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर रहेगा।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट